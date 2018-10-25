«И без Счетной палаты было понятно». Что не так с «Иннополисом»

Ведомство Кудрина назвало ОЭЗ неэффективной. В самом «Иннополисе» говорят, что проект еще слишком молод

Фото: Максим Платонов

Особая экономическая зона «Иннополис» стала объектом критики со стороны Счетной палаты: вместе с рядом других ОЭЗ она не оправдала государственные инвестиции. В «Иннополисе» обещают активнее привлекать частный капитал и отмечают, что проект еще слишком молод. Опрошенные «Реальным временем» представители IT-компаний называют разные причины слабых показателей «Иннополиса» — от неудачного расположения до слишком большого масштаба. Впрочем, некоторым участникам рынка татарстанский наукоград нравится.

Частники подкачали

На днях Счетная палата РФ опубликовала результаты анализа эффективности особых экономических зон. Выводы оказались жесткими: из 25 действующих сегодня ОЭЗ неэффективными были признаны 10. Все вместе они привлекли всего 7,6 млрд рублей частных инвестиций, тогда как объем их бюджетного финансирования превысил 55 млрд.

В числе неэффективных оказалась татарстанская ОЭЗ технико-внедренческого типа «Иннополис», учрежденная в 2012 году с подачи тогдашнего министра информатизации и связи Николая Никифорова (в этом году он сам стал одним из ее резидентов). «Иннополис» изначально презентовал себя как «город для айтишников» и один из немногочисленных наукоградов России. Помимо IT, резиденты ОЭЗ специализируются на биотехнологиях, нанотехнология и медицинских технологиях.

Сейчас территория особой зоны охватывает два района Татарстана — Верхнеуслонский (192,7 га) и Лаишевский (118,7 га). Всего в «Иннополисе» работает 77 компаний, но их суммарные заявленные инвестиции, по подсчетам «Реального времени», покрывают затраты на инфраструктуру только на 73%. Согласно отчетам АО «Особые экономические зоны», за 2014—2017 годы в инфраструктуру «Иннополиса» было вложено 14,3 млрд рублей, тогда как резиденты (на конец прошлого года) заявляли о планах инвестировать в общей сложности 10,4 млрд.

На деньги, вложенные государством, кроме самого технопарка на 45 тыс. кв. метров, были построены дороги, детский сад, школа, медицинский центр, пожарное депо, котельная, водозабор, станция очистки воды и другие инфраструктурные объекты. Фото Олега Тихонова

Минсвязи Татарстана, которое курирует «Иннополис», пообещало активнее привлекать туда частный капитал. «Мы, конечно, понимаем, что с учетом наличия значительного объема бюджетных инвестиций на проект необходимо усилить работу в части привлечения инвесторов. Именно эта задача является первоочередной для нового руководства управляющей компании ОЭЗ на данном этапе развития», — сказали в министерстве (цитата по ТАСС).

Вдали от заказчиков и семей

Представитель «Иннополиса» Михаил Миронов сказал «Реальному времени», что замечания Счетной палаты будут учтены; в то же время выводы о степени эффективности зависят от методики оценки. По методике, которая была разработана Минэкономразвития РФ и в июле 2016 года утверждена правительством, деятельность «Иннополиса» в 2017 году была признана достаточно эффективной, а за все время с момента создания — эффективной.

Счетная палата указывает, что государственные инвестиции в особые зоны, названные неэффективными, превышают объем частных инвестиций. Но «Иннополису» всего 5 лет, а для первых резидентов технопарк был открыт только в 2015 году, отмечает Миронов.

По его словам, на деньги, вложенные государством, кроме самого технопарка на 45 тыс. кв. метров, были построены дороги, детский сад, школа, медицинский центр, пожарное депо, котельная, водозабор, станция очистки воды и другие инфраструктурные объекты: «При этом на созданную инфраструктуру активно привлекаются инвесторы. Только в 2018 году в качестве резидентов особой экономической зоны было привлечено 10 новых проектов».

Среди действующих резидентов — Сбербанк, «Яндекс», МТС, Acronis, Qiwi, Schneider Electric.

«Размещать «Иннополис» и подобные ему площадки в удалении от городов — заведомо провальное решение, — считает основатель нетворкинг-сервиса MeYou Степан Данилов. — Мало кто из квалифицированных специалистов согласится на переезд от цивилизации, от своих заказчиков, семей, конференций — в деревню, пусть даже обустроенную. Пойти на это, как правило, могут лишь региональные специалисты не самого высокого уровня — ради улучшения бытовых условий».

«И без Счетной палаты было понятно, что эффективность «Иннополиса» далека от идеала, — говорит главный редактор портала TelecomDaily Денис Кусков. — «Иннополис» — не какой-нибудь бизнес-центр, это целый город, и его обслуживание стоит колоссальных денег. Для того, чтобы такие проекты себя оправдывали, необходимо иметь на выходе много успешных проектов. Этого пока не происходит. В России десятки тысяч стартапов, но выстреливают единицы».

«Я считаю, что «Иннополис» — эффективная площадка, один из немногих эффективных проектов в своей отрасли. Таких площадок должно быть как можно больше. Если мы хотим двигаться в сторону цифровой трансформации, о чем сейчас много говорят, нужна инфраструктура и нужна экосистема внутри этой инфраструктуры», — говорит Ефим Климов, генеральный директор компании «Эттон», разрабатывающей системы автоматизации.

По мнению Климова, такой проект как «Иннополис» нельзя быстро окупить — для этого просто не хватило времени: «Мы уже приходим к тому, что начинают появляться какие-то результаты. Все больше становится индустриальных заказчиков, партнерских соглашений, все больше студентов выпускается, город оживает».

«Дорого и с нулевым КПД»

По итогам анализа Счетная палата пришла к выводу, что условно эффективными можно считать лишь три площадки — это ОЭЗ «Алабуга», «Санкт-Петербург» и «Липецк». Частные инвестиции в эти особые зоны существенно перекрыли вложения государства.

Всего с 2005 по 2017 год в России появилось 36 ОЭЗ. Впоследствии 11 из них были закрыты в связи с неэффективностью и низким качеством управленческих решений. При этом в закрытых зонах было 4,5 млрд рублей государственных денег. Суммарный же объем бюджетных средств, вложенных в особые зоны, на начало года составлял 254 млрд рублей (из всех источников финансирования — 491,9 млрд).

Претензии к особым зонам возникали и раньше. Например, в 2016 году, когда Кремль заявил, что институт ОЭЗ не оправдал возлагавшихся на него надежд. «Очень дорого, очень мало отдачи и с нулевым КПД», — говорил об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Заявление Кремля дало старт кампании по передаче особых зон в собственность регионов. В частности, в рамках этой кампании в начале 2018 года ОЭЗ «Алабуга» и «Иннополис» полностью перешли в собственность Татарстана.