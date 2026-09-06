Квартира с дизайнерским ремонтом продается на 47% дороже «косметики»

За год цены на лоты с «косметикой» и евроремонтом выросли на 11%, тогда как жилье с авторским дизайном подорожало лишь на 9%

Фото: Реальное время

Квартиры с качественным ремонтом стоят значительно дороже базовых вариантов на вторичном рынке. К таким выводам пришли аналитики «Циана».

По их данным, в августе 2026 года средняя цена квадратного метра в квартирах с косметическим ремонтом в крупных городах составила 117 тыс. рублей, с евроремонтом — 166 тыс. (плюс 21%), а с дизайнерским — 201 тыс. рублей (плюс 47% к базовому уровню).

Разрыв в стоимости зависит от региона. Наибольшая разница между квартирами с дизайнерским и косметическим ремонтом зафиксирована в южных городах — Ростове-на-Дону, Волгограде и Краснодаре (на 66—69% дороже). Минимальный разрыв наблюдается в Набережных Челнах (6%), Москве (10%) и Томске (11%).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При этом за год цены на лоты с «косметикой» и евроремонтом выросли на 11%, тогда как жилье с авторским дизайном подорожало лишь на 9%.

— Качественный ремонт может повысить стоимость квартиры, но также сузить круг покупателей, — отмечает ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская.

Разные представления о дизайне могут оттолкнуть покупателя, который предпочтет сэкономить на отделке ради ремонта по собственному вкусу. В результате годовой разрыв между стоимостью квартир с разным типом отделки сократился с 50% до 47%.

На неделе в Счетной палате предложили чаще выплачивать компенсации за аварийное жилье. В некоторых регионах проблема стоит особенно остро из-за исторической застройки деревянными домами.

Зульфат Шафигуллин