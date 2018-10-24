Большая стройка: «Ак Таш» и «Бриз» разморозили два долгостроя в Казани

Теперь инвесторы проблемных строек претендуют на бесплатную землю в Аракчино, на ул. Губкина и Ноксинском спуске

Фото: Максим Платонов

Долгожданное событие — в Казани инвесторы разморозили два долгостроя. Компания «Ак Таш» зашла в первый дом ЖК «Молодежный», а СК «Бриз» — в четвертый дом ЖК «Золотая середина». Сегодня на проблемных объектах «ФОНа» и «Свея» провели совещание с участием всех задействованных служб и дольщиков. Последних прежде всего интересовали сроки сдачи объектов. Но строители пока не рискуют называть даты — то и дело возникают непредвиденные обстоятельства, например, на стройках Рашида Аитова многое приходится переделывать. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Ак Таш» зашел в «Молодежный»

Объезд долгостроев начали с первого дома ЖК «Молодежный». Возводить «фоновскую» 18-этажку на Ноксинском спуске начинали в 2013 году, через два года стройка встала. Прошлым летом компанию «СК Строй» пригласили разморозить объект, подрядчик выполнил работы по закрытию контура и монтажу сетей. Сейчас объект передают «Ак Ташу», компания уже приступила к строительным работам на условиях бесплатного выделения одного из компенсационных участков ФПД.

Комиссия осмотрела объект, специалисты обсудили технические вопросы по сетям, благоустройству, наружным работам. Возник вопрос: когда в первый дом «Молодежного» смогут завести тепло, но инвестор пока не берется ответить. На выходе со стройплощадки участников объезда встретили дольщики.

— На сегодня зашел подрядчик «Ак Таш», ведет работы и внутри объекта, и снаружи. Но в первую очередь мне бы хотелось, чтобы он завершил наружные работы. По благоустройству, наверное, заметили, что котлован выкопан. В прошлом году не могли это сделать, потому что здесь проходят оптико-волоконные сети. На сегодня связисты вынесли сети, это обошлось в кругленькую сумму, но тем не менее вопрос решен. На следующей неделе подрядчику поставлена задача — сделать благоустройство в щебне, а еще через неделю — первый слой асфальта. Параллельно будут идти остальные работы, — сообщил будущим жильцам первый замглавы исполкома по градостроительной политике Азат Нигматзянов.

Объезд долгостроев начали с первого дома ЖК «Молодежный». Фото Васили Ширшовой

В самом доме идут монтаж вентиляции, инженерных коммуникаций, отделочные работы, замена окон и других элементов, которые пришли в негодность за время простоя на стройке. На вопрос, когда ждать сдачи долгостроя, Нигматзянов ответил: «Если успеем благоустройство сделать хотя бы в первом слое асфальта, то можно дом до мая сдать. Если не успеем, придется подождать и сдавать после мая». Вопрос с финансированием объекта, по его словам, будет идти по линии Фонда поддержки дольщиков (ФПД) — за счет выделения «Ак Ташу» компенсационной земли.

«Мы ждем решения: или банкротство у нас будет, или ЖСК»

На втором доме «Молодежного» все еще работает «СК Строй». Но у дольщиков возникли претензии к темпам работ подрядчика. «Ну вы же знаете про темпы: сколько денег собираем, столько и получается. «СК Строй» даже с опережением идет», — ответила финдиректор «ФОНа» Диана Ахметзянова. Напомним, строительная компания зашла на объект, заключив соглашение с дольщиками на 80 млн рублей. По графику финансирования на сегодня сумма платежей должна составлять 28 млн, но собрано только 17. Узнав, что республика помогает другим проблемным стройкам привлечением инвесторов за счет выделения компенсационной земли, будущие жильцы этого дома также попросили о помощи.

В пятом доме недавно провели собрание, но у дольщиков все равно остались вопросы: «Мы ждем решения: или банкротство у нас будет, или ЖСК. Но мы так и не поняли, что нам даст это банкротство?» Представители «ФОНа» поспешили успокоить, что пока даже соответствующих исков к застройщику нет, от банкротства организации застройщик успешно отбивается два года. Как пояснил позднее исполнительный директор ФПД Иван Новиков, в доме есть свободные активы в виде 50 непроданных квартир и вопрос сейчас в том, как их пустить на стройку.

На втором доме «Молодежного» все еще работает «СК Строй». Но у дольщиков возникли претензии к темпам работ подрядчика. Фото Васили Ширшовой



«Золотая середина»: от «Ак Таша» к «Бризу»

Следующей точкой объезда стал четвертый дом «Золотой середины». Напомним, первым спасти этот долгострой вызвался «Ак Таш». Компания зашла было на объект в феврале этого года. Однако, столкнувшись с многочисленными строительными недочетами и оценив предстоящие объемы работ, подрядчик покинул стройку.

Недавно в Фонде поддержки дольщиков (ФПД) сообщили, что удалось решить практически все организационные вопросы, которые мешали началу строительства данного долгостроя «Свея». В итоге на объект зашел «Бриз», который также достраивает третий и четвертый дома в «Симфонии». В данный момент на Четаева основные работы идут на кровле и во дворе — по части благоустройства.

Строители и представители исполкома, обсудив технические вопросы, перешли к общению с дольщиками.

— Видно, что наяву приступили к работам, — обрадовался член инициативной группы дольщиков четвертого дома «Золотой середины» Разиль Карамов. — Но наших дольщиков, как всегда, интересуют вопросы: какие сроки и какие будут изменения? В какую сторону?

— По срокам — не раньше мая. Сейчас мы торопимся с благоустройством. Андрей Евгеньевич обещает, что сегодня до вечера здесь уже будет щебень. Плюс к этому ведутся другие работы — многое из того, что делал прежний застройщик, никуда не годится, и сегодня подрядчик вынужден применить утеплитель и сделать вентфасад. Хотя везде талдычат: какой был знаменитый строитель, что он хорошо строил, но сегодня на этом доме выбрасывают практически всю кровлю — она тоже никуда не годится, — пояснил дольщику замглавы исполкома Азат Нигматзянов.

В данный момент на Четаева основные работы идут на кровле и во дворе. Фото Максима Платонова

Напомним, материалы, из которых построен дом, не соответствуют проекту, и вариант с вентфасадом — наиболее оптимальный для утепления стен. В противном случае придется разбирать кирпичную облицовку и все переделывать, что потребует больших затрат по времени и финансам, пояснили на встрече. Почему пришлось демонтировать кровлю, пояснил глава компании «Бриз» Андрей Беляков: «Мы полностью снимаем керамзитобетонную стяжку, там утеплитель не по проекту». Параллельно строители готовятся к внутренней отделке высотки.

— Очень радостное для нас событие, а не имитация, как было в феврале с заходом «Ак Таша», — заметил будущий жилец.

— Нет, там не было имитации, вопрос в другом. С активной группой дольщиков была согласована одна цена, а по работам получилось, что выходили за пределы этой суммы. А «Бриз» согласился работать за согласованную с вами сумму, поэтому он здесь. Но никакой имитации у «Ак Таша» не было, они тоже много чего сделали, — пояснил Азат Нигматзянов.

«Миллениум Сити» — на подходе, и земля инвесторам

Как сообщили сегодня во время объезда, строительство скоро возобновится и в «Миллениум Сити» (68-й квартал). До сих пор работу застройщика на этом объекте сдерживали проблемы с энергоснабжением, но в итоге вопрос решили:

— Сегодня по 68-му кварталу ведутся подготовительные работы, «Бризу» нужно было помочь. Он уже давно был готов туда зайти, но что он там будет делать без электроэнергии? Сейчас схему нашли, дана команда в «Татэнергосбыт», чтобы все срослось, — пояснил замглавы исполкома Азат Нигматзянов.

«Многое из того, что делал прежний застройщик, никуда не годится, и сегодня подрядчик вынужден применить утеплитель и сделать вентфасад», — пояснил Нигматзянов. Фото Васили Ширшовой



На каких же условиях застройщики согласились спасти долгострои «ФОНа» и «Свея»? Как выяснило «Реальное время», речь идет о передаче инвесторам бесплатной земли в Аракчино, на ул. Губкина и Ноксинском спуске.

— «Бриз» подал заявку на 17,7 га земли в 33-м военном городке в Аракчино. На условиях выделения этого участка он достроит четвертый дом «Свея» в «Золотой середине», «Миллениум Сити» и что останется. По «Ак Ташу» ситуация сложнее, они подали заявки на три участка: на Губкина — на 1 гектар, на Ноксинском спуске — тоже около 1 га, на 33-й военный городок — около 7 га. Все участки в стадии оформления, — пояснил «Реальному времени» исполнительный директор Фонда поддержки дольщиков Иван Новиков.

Кроме «Ак Таша» на федеральную землю на Губкина в размере одного гектара претендует ижевский застройщик «Комос-Строй». Впрочем, земли хватит обоим, заверил глава ФПД — из «лоскутного одеяла» у ЖК «МЧС» удастся выкроить два участка. Один из них, по всей вероятности, пойдет под второй дом ЖК «Триумф» компании Газинура Ахметова.

Как сообщали ранее «Реальному времени» в ФПД, в настоящее время ожидается передача инвесторам нескольких крупных земельных участков, о которых ранее заявляли в кабмине, — это земельный участок в Аракчино, 33-й военный городок в Приволжском районе, федеральные и муниципальные участки в Набережных Челнах и уже переданный республике федеральный участок по ул. Губкина в Казани.