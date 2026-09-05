В Татарстане годовой план по вводу жилья выполнен на 90%

Напомним, что в республике должны ввести не менее 3 млн 175 тыс. кв. метров жилья в 2026-м

Фото: Динар Фатыхов

По состоянию на 4 сентября в Татарстане выполнение годовой программы по строительству жилья достигло 90%: застройщики ввели в эксплуатацию 2 млн 843 тыс. кв. метров из запланированных 3 млн 175 тыс. кв. метров. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании, проведенном в Доме правительства республики под руководством Рустама Минниханова, передает пресс-служба руководителя республики.



В сфере коммерческого строительства выполнено 90% от запланированного объема, что составляет 105 многоквартирных домов общей площадью около 934 тыс. кв. метров. В рамках программы социальной ипотеки годовой план выполнен на 71%, завершено строительство 37 домов с общей площадью более 106 тыс. кв. метров. Ведется индивидуальное жилищное строительство, где сдано 1 млн 802 тыс. кв. метров жилья, что соответствует 91% от плана, уточнил Айзатуллин.

Министр выделил выполнение программ по обеспечению жильем определенных категорий граждан. В частности, 641 ребенок-сирота должен получить жилье в этом году. На сегодняшний день заключены два контракта на приобретение 195 жилых помещений. Также запланирован аукцион на покупку для детей-сирот еще 65 квартир в 45 строящихся домах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Из 22 сертификатов, выданных многодетным семьям, которые имеют пять и более детей, реализованы 14 сертификатов на общую площадь квартир 1 543 кв. метра. Остальные восемь семей продолжают подбор жилья через Государственный жилищный фонд РТ.

В категории «Молодые семьи» в текущем году зарегистрирован 61 получатель. 50 семей уже воспользовались субсидиями, а остальные продолжают искать подходящие квартиры. Среди вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС две семьи из трех уже приобрели жилье, еще одна получит сертификат после поступления федеральных средств, отметил министр.

В республиканскую программу по поддержке жилищного строительства включены 14 объектов. Степень выполнения работ по обустройству дорог составляет 89%. За последние две недели завершено четыре объекта — по одному в Альметьевском и Апастовском районах и два в Высокогорском. На шести объектах сетей водоснабжения выполнение работ также составляет 89%.

Ранее сообщалось, что «вторичка» в Челнах за август подорожала сильнее, чем в Казани.

Никита Егоров