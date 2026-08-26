Названы плюсы и минусы жизни в разных районах Казани

Эксперты оценили транспортную доступность, инфраструктуру и перспективы некоторых локаций

Фото: Сергей Козлов

Аналитики портала ЦИАН проанализировали особенности жизни в разных районах Казани и собрали топ преимуществ и недостатков каждого из них.

Вахитовский район

К плюсам центральной части города относятся:

— близость к главным достопримечательностям города;

— наличие в районе одной из самых зеленых и живописных частей города — озера Нижний Кабан и протоки Булак;



— соседство с крупными вузами;

— продуманная инфраструктура, в частности разветвленная транспортная сеть и разнообразие парков.

Среди минусов центра столицы республики:

— плотный трафик, пробки, трудности с парковкой, точечная застройка. Для тех, кто любит тишину, центр может показаться слишком шумным.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ново-Савиновский район

Плюсы:

— равномерное распределение территории, многое находится в шаговой доступности;

— есть удобные выезды на крупные магистрали, а мост «Миллениум» связывает район с центром;

— власти активно благоустраивают общественные пространства: обустраивают парки и скверы внутри района, создают новые прогулочные маршруты.

Минусы: из-за высокой плотности населения нагрузка на школы и детские сады растет, хотя строятся новые учреждения. В некоторых микрорайонах остается острой проблема с парковкой, а точечная застройка высотками создает дополнительную нагрузку на коммунальные сети.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Советский район

Плюсы:

— возможностью жить недалеко от центра и при этом не ощущать городской суеты;

— перспективное место для покупки жилья;

— развитая инфраструктура: есть торговые центры, поликлиники, кафе, спортивные объекты.

Минусы:

— в отдельных микрорайонах школы и детские сады не всегда находятся в шаговой доступности;

— район обслуживает одна станция метро, и основная нагрузка пока приходится на наземный транспорт: в часы пик возникают пробки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Приволжский район

Плюсы:

— Занимает обширную территорию с разными типами жилых зон и множеством парков и лесных массивов. Застройка разнообразная: ближе к центру — «вторичка», ближе к окраинам — новостройки разных классов комфортности и коттеджные поселки.

— хорошая транспортная доступность и инфраструктура (есть больницы и клиники, в которые обращаются жители не только Казани, но и других регионов);

— сохранилась спортивная инфраструктура со времен Универсиады-2013: Академия тенниса, Центр гимнастики, волейбольная арена.

Из минусов: несколько десятков предприятий, которые влияют на экологию в соседних кварталах. Транспортные сложности связаны с близостью аэропорта и концентрацией производств: в часы пик дороги перегружены.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Московский и Кировский районы

Московский район — важный транспортный узел Казани. Здесь проходят ключевые магистрали, расположен железнодорожный вокзал Казань‑2, а три станции метро делают район удобным для ежедневных поездок.

Кировский район исторически был промышленным, но сейчас активно меняется. Здесь строят новые жилые комплексы с современными планировками, в том числе на месте бывших заводских территорий. Район зеленый, есть лесные зоны, например лесопарк «Лебяжье» — одна из самых больших зеленых зон в городе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Из минусов для обоих районов:

— близость к промзонам (отражается на экологии);

— отсутствие метро в Кировском районе.



Никита Егоров