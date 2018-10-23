«Козлище вонючее» и другие… Конфуз с олимпиадой в Татарстане дошел до прокуратуры

Нецензурная брань просочилась в школы из-за строгой конфиденциальности и учителей-новаторов

Прокуратура Татарстана проверит олимпиадные задания для учеников 10-х и 11-х классов. Напомним, что на школьном этапе Всероссийской олимпиады по литературе татарстанским отличникам пришлось краснеть — им предложили проанализировать далеко не детские тексты с рассуждениями о том, кем была бы бабушка, будь у нее как у дедушки, и познакомиться с нецензурной лексикой. После того, как скандал вышел на федеральный уровень, краснеть пришлось Министерству образования Татарстана. Подробности — в материале «Реального времени».

«Г… нюк ты старый! М… льник ты стоеросовый!»



Министерство образования и науки Татарстана продолжают сотрясать скандалы. Не успела еще общественность остыть от негодования в адрес Рафиса Бурганова, а контролирующие органы завершить проверку неосторожных высказываний министра образования, который разрешил педагогам ставить родителей на колени, как подоспел новый конфуз.

Республиканский олимпиадный центр Минобра РТ подготовил весьма своеобразные задания для школьного этапа Всероссийской олимпиады по литературе. Учеников 10-х и 11-х классов решили познакомить с современными произведениями. Однако в предложенных для анализа отрывках одаренным старшеклассникам встретилось далеко не разумное, доброе, вечное.

«Г… нюк ты старый! — сердито говорили ему. — Ты хоть не на скрипке, ты хоть на балалайке сыграй, ты же глухой, как пень, у тебя вон рука уже левая не гнется, дурак ты такой! Прекрати глупости говорить, не абсурдизируй начавшуюся светлую рациональную жизнь, оглянись, тут дети ходят, мудильник ты стоеросовый, п… (нецензурное слово, обозначающее мужчину нетрадиционной ориентации, — прим. ред.) замшелый, а ты их словами своими пугаешь, козлище вонючее!» — это строки из произведения Алексея Слаповского «Скрипка Страдивари», которые предложили проанализировать ученикам 10-х классов.

«В 16—17 лет вас не пустят в кинотеатр на просмотр фильма, если там пьют, курят или говорят о наркотиках»

Выпускникам досталось произведение Юрия Буйды «Фарфоровые ноги», тут, правда, обошлось без ненормативной лексики, но некоторые предложения навеяли мысли не по возрасту:

«Если бы у бабушки был член, она была бы дедушкой, — глубокомысленно изрек дед Муханов, поворачиваясь к Граммофонихе спиной».

— В 16—17 лет вас не пустят в кинотеатр на просмотр фильма, если там пьют, курят или говорят о наркотиках. Про другое мы вообще молчим… Но одаренные дети на школьной олимпиаде в Татарстане должны сделать анализ текста с матом и… ну как это называется… со сменой пола?» — возмущаются родители школьников.

Настоящий шок испытали и педагоги, увидев олимпиадные задания. Причем некоторые ознакомились с текстами до учеников и успели заменить их на произведения других современных авторов — Высоцкого и Ахмадулиной. Другие же о «говнюках» и «мудильниках стоеросовых» узнали только от учеников, покрасневших и начавших хихикать на уроке.

Рекомендовано Министерством просвещения

Автор «Скрипки Страдивари» является классиком современной литературы, номинантом премии «Букер», сценаристом многих известных фильмов. Алексей Слаповский проработал много лет учителем русского языка и литературы. В своем творчестве он продолжает традиции Пушкина и Зощенко. Его произведения действительно рекомендованы Минобразом РФ для изучения старшеклассниками и входят в пособие «Малый жанр в новейшей русской прозе. Опыт рецензирования». Сам Слаповский одобряет решение Министерства образования рекомендовать его произведения в качестве дополнительной литературы, но удивлен — почему для олимпиады из огромного сборника был выбран именно этот рассказ.

— Книга большая, там много самых разных рассказов, надо было просто выбрать что-то другое, — сказал он в интервью Первому каналу.

После того, как скандал с ненормативной лексикой в олимпиадных заданиях вышел на федеральный уровень, подключилась прокуратура Татарстана. Региональному Министерству образования и науки поручили разобраться в этой ситуации, а о результатах доложить в надзорное ведомство.

«Результаты проверки станут предметом оценки со стороны надзорного ведомства», — сообщили в прокуратуре.

«Наличие в тексте сниженной лексики не умаляет достоинств произведения...»

Отметим, что Министерство образования Татарстана предпочло абстрагироваться от ситуации и с 11 октября никак не реагировало на запросы СМИ о странных олимпиадных заданиях. Но сегодня обет молчания нарушили. В пресс-службе министерства объяснили, что задания просочились в школы из-за того, что доступ к ним, как и КИМам ЕГЭ, строго ограничен, мол, методисты не смогли оценить их содержание. При этом отметили, что все вопросы были подготовлены в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения России.

«Был выбран небольшой по объему рассказ, позволяющий во время анализа выявить учащихся, хорошо знающих современную литературу, имеющих широкий читательский кругозор. Образцы подобной литературы часто даются для анализа на следующих этапах олимпиады школьников (муниципальном, региональном, заключительном). Таким образом, по мнению эксперта, учтен принцип преемственности в разработке олимпиадных заданий. Отрывки из данного рассказа предлагались для анализа на ЕГЭ по русскому языку. Наличие в тексте сниженной лексики не умаляет достоинств произведения А. Слаповского, речевой портрет лишь помогает понять, насколько губительными для человека могут быть взаимоотношения, построенные на грубости и жестокости», — передает пресс-служба объяснения автора олимпиадных заданий, данные на экстренном совещании в Минобразе.

Имя эксперта не назвали, уточнив, что это кандидат педагогических наук, член жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, победитель конкурсов и грантов всероссийского уровня, а также член Российского общества преподавателей русского языка и литературы.

Несмотря на всю авторитетность эксперта, ему указали на недопустимость использования текстов с бранными словами в олимпиадных заданиях и привлекли к дисциплинарной ответственности. А всем методистам рекомендовали усилить контроль за работой экспертов и тщательно анализировать представленные ими олимпиадные задания для школьников.