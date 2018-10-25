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Госдума одобрила законопроекты о налоговом эксперименте для самозанятых в РТ и еще трех регионах

15:19, 25.10.2018
Госдума одобрила законопроекты о налоговом эксперименте для самозанятых в РТ и еще трех регионах
Фото: minsvyaz.ru

Госдума приняла в первом чтении пакет из трех законопроектов о проведении в Татарстане, а также Москве, Московской, Калужской областях эксперимента, предусматривающего введение налога на профессиональный доход для самозанятых граждан.

Эксперимент пройдет в 2019—2028 годах, передает «РИА Новости».

Напомним, законопроект о налогах для самозанятых был внесен в Госдуму в конце сентября. ФНС уже согласовала параметры налогового режима с правительством РФ.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал предложение отдельных депутатов Госдумы штрафовать самозанятых, которые не будут платить налоги.

«Надо реагировать, если есть необходимость — коррективы вносить. Надо, чтобы люди поверили. Там, конечно, начали пугать, что штрафовать будут, я думаю, такие угрозы не нужны», — сказал он.

ОбществоВласть Татарстан
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