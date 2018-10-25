Приятного аппетита. В детсадах Татарстана нашли просроченное на три месяца мясо и сыр

Руководство садиков и школ штрафуют, но часто у них нет возможности организовать процесс без нарушений

Питание в детских садах и школах вызывает постоянные нарекания со стороны детей и родителей. За последний год в Татарстане было два массовых отравления в образовательных учреждениях. Тему поднимают на высоком уровне, в частности говорили об этом и на совещании у президента РТ по антикоррупции. По поручению Минниханова столовые школ и детсадов проверили и даже нашли просроченную продукцию, но, как выяснило «Реальное время», зачастую у руководства образовательных организаций нет возможности организовать процесс без нарушений.

Ознакомиться с системой закупок продуктов и условиями хранения

Тему питания в образовательных учреждениях подняли на совещании по антикоррупции у президента Татарстана. Поводом, вероятно, послужило массовое отравление в школе Актаныша. После этого ЧП на совещании с главами районов и министрами Рустам Минниханов жестко отреагировал, поручив проверить, как организовано детское питание в школах и детсадах. И в частности, ознакомиться с системой закупок продуктов, условиями их хранения и санитарным состоянием помещений, а также принять необходимые меры для устранения недочетов.

Итоги этой проверки озвучили на совещании по антикоррупции. По информации источников «Реального времени», отчитывались ревизоры Счетной палаты, которые в рамках проверок в районах посещали и детские сады.

В Альметьевском районе они заглянули в детский сад «Лэйсэн» села Кичучатово и нашли в морозилках туши цыплят, которые лежали там 180 дней. Вроде бы ничего — срок хранения замороженной курицы при температуре -18 градусов до 8 месяцев. Однако, по договору с поставщиком ООО «Эталон», мясо цыплят в детский сад должны были поставлять в охлажденном виде со сроком хранения не более 4 суток с даты поставки. Заведующую в итоге оштрафовали на 3 тысячи рублей. Аналогичная ситуация была в детском саду «Солнышко» станции Минибаево. Там нашли замороженную тушку бройлера, которая хранилась 122 дня, хотя по договору в садик должны поставлять охлажденное мясо.

Тему питания в образовательных учреждениях подняли на совещании по антикоррупции у президента Татарстана. Фото temakazan.ru

«Никто в сельский детский сад через день по одной курице возить не будет»



Но так ли виноваты руководители образовательных учреждений? Как выяснило «Реальное время», у большинства детских садов просто нет иного выхода, кроме как принимать замороженную продукцию.

— Охлажденка нам неудобна, у нее срок хранения всего 96 часов. У нас малочисленный детский сад — 25 детей, если исходить из утвержденного 10-дневного меню и количества мяса на одного ребенка, то нам 1-2 курицы нужно. Никто нам в сельский детский сад через день по одной курице возить не будет. Поэтому поставщик не только нам, но и всем детским садам возил замороженную продукцию два раза в месяц, — говорит Зиля Гараева, оштрафованная заведующая детсадом «Лэйсэн» села Кичучатово.

По словам заведующей, даже в мыслях не было, что, принимая замороженных кур, они нарушают СаНПиН, так как в договорах с поставщиком была указана замороженная продукция, и только из спецификации на поставку товара, которую им предоставили после проверки, выяснилось, что куры должны поставляться в охлажденном виде. Принимать большую партию охлажденного мяса, замораживать и по необходимости доставать — запрещается санитарными нормами.

Принимать большую партию охлажденного мяса, замораживать и по необходимости доставать — запрещается санитарными нормами. Фото mschistota.ru

Сколько вешать в граммах?

В отчете из Верхнеуслонского района ревизоры заявили о еще одном нарушении. Там детские сады заключили договор с МУП «Департамент продовольствия и социального питания Казани» на сумму 10 млн рублей. В его рамках в садик «Березка» привезли сыр голландский на сумму 250 рублей. Сыр привезли во вскрытой упаковке, а в таком случае он хранится не более 3 дней, проверяющие установили «просрочку» в 6 дней. Такой же сыр нашли в детсадах «Радуга» и «Солнышко» — там просрочка составила 13 дней.

Как сообщили «Реальному времени» в Департаменте продовольствия и соцпитания, сыр в садики действительно поставляют во вскрытой упаковке. Только состава преступления в этом нет.

— От садиков с небольшим количеством воспитанников поступают заявки на поставки сыра весом от 200 граммов, в связи с чем требуется расфасовка в соответствии с количеством продукта, указанном в заявке. Этикетка, на которой указан срок годности сыра после вскрытия упаковки в 3 дня, — это производственная этикетка изготовителя. Департаментом продовольствия получено разрешение от Роспотребнадзора на установление срока годности на голландский сыр — 14 дней после нарезки, — сообщили «Реальному времени» в Департаменте.

По словам представителя Департамента, независимые лаборатории также подтвердили, что сыр после нарезки и фасовки с соблюдением температурного режима и санитарных требований может хранится 14 дней.

В Департаменте продовольствия и соцпитания сообщили, что сыр в садики действительно поставляют во вскрытой упаковке, только состава преступления в этом нет. Фото Максима Платонова

Уголовное дело в Актанышской школе: виновата духовка?

А вот причину просрочки еще одной находки из холодильника объяснить сложнее. В «Солнышке» залежалось 16 килограммов фарша на 4,5 тыс. рублей. Согласно этикетке, срок хранения в замороженном виде составляет 30 дней, на дату проверки фарш оказался просрочен на 1 день.

«По факту наличия замороженного фарша в МБДОУ «Солнышко» поясняем следующее: поставка сырья осуществлялась согласно электронной заявке от заведующего производством МБДОУ «Солнышко» и была доставлена в детский сад в соответствии со всеми нормативными документами с достаточным сроком годности. Фарш должен был быть использован до истечения срока годности», — объяснили в Департаменте.

К питанию в школьных и детсадовских столовых всегда много нареканий. Невкусно, дорого и даже опасно. За последний год в Татарстане было два массовых отравления в образовательных учреждениях. В феврале в Казанбашской школе Арского района госпитализировали 32 ребенка после обеда в столовой. В сентябре после обеда в Актанышской школе №2 20 учеников пожаловались на сильные боли в животе и тошноту — всех госпитализировали. В обоих случаях были заведены уголовные дела. В Арском районе виновницей ЧП оказалась повариха, которая пришла на работу с признаками кишечной инфекции и передала ее через пищу и посуду детям, ее оштрафовали на 20 тысяч, а директора, который знал о болезни сотрудницы, но допустил ее к кухне, — на 70 тысяч.

Расследование по факту массового отравления в Актаныше еще не завершено, по версии Роспотребнадзора РТ виноват ресторан, который готовил полуфабрикаты для школы, и сама школа — по предварительным данным, духовка для разогревания блюд не обеспечивала нужный температурный режим и зараза не погибла при термической обработке. Однако подозреваемых в деле пока нет.