«Мы тоже в рай. Налоговый»: Тыгин притянул логистический хаб X5 Retail Group

Татарстанские поставщики рассчитывают получить квоты на хранение продукции в проекте за 2 миллиарда

Фото: Олег Тихонов

Вслед за торговой сетью «Магнит» краснодарская девелоперская группа «Ромекс-Кубань», начавшая строить складские комплексы для X5 Retail Group, рванула в «налоговый рай» логистического центра Заволжья. Как стало известно «Реальному времени», «Ромекс-Кубань» получила разрешение на строительство в Зеленодольске оптово-распределительного центра общей площадью 40,2 тысяч кв. м, который планируется ввести в строй в августе 2019 года. Ожидается, что компания получит налоговые льготы как резидент зеленодольской ТОСЭР, в обмен на которые татарстанские поставщики будут иметь квоты на хранение продукции для экспансии в другие регионы. До сих пор некоторые сами развозили продукцию по торговым точкам.

Зеленодольский плацдарм битвы федеральных ретейлеров

В середине октября строительно-девелоперская группа «Ромекс-Кубань», обладающая эксклюзивными правами на строительство и эксплуатацию складских комплексов для X5 Retail Group, утвердила новый проект оптового распределительного центра и получила разрешение на его строительство в Зеленодольском районе Татарстана. Информацию об этом нам подтвердили в ГК «Ромекс-Кубань» и в пресс-службе администрации Зеленодольского района.

Комплекс расположится буквально «под носом» у ближайшего конкурента X5 Retail Group — «Магнита», который первым построил здесь распределительный склад для хранения и дистрибуции продуктов питания еще 5 лет назад. Оба центра вынесены за черту города Зеленодольска (неподалеку от Зеленодольского машиностроительного завода). «Новый распределительный центр будет находиться на промышленной площадке «Зеленодольск», — подчеркивают в пресс-службе исполкома. Он находится на пересечении федеральных трасс М-7 «Волга» и Р-175 Казань — Йошкар-Ола и имеет возможность выхода на федеральную трассу М-7 в зоне транспортного коридора Европа — Западный Китай.

X5 Retail Group согласовала застройку не традиционного мелкооптового склада, а настоящего логистического хаба. Как сообщили «Реальному времени» в ГК «Ромекс-Кубань», его общая площадь составит более 40 тысяч кв. м, а сам земельный участок под сооружением займет 10 га. Для сравнения, действующий единый распределительный центр (ЕРЦ) «Магнита» почти вдвое меньше — 22,5 тысяч кв. м. И пока его реконструкция для расширения площадей не планируется. География обслуживания ЕРЦ «Магнита» — Казань и другие города Татарстана, Йошкар-Ола и другие регионы в направлении Нижнего Новгорода. Учитывая, что X5 строится рядом с «Магнитом», то возможно, что дистрибуция товаров будет осуществляться по схожей маршрутной сетке. Открыться новый ЕРЦ должен в августе 2019 года, сообщил представитель «Ромекс-Кубань». Предполагаемый объем инвестиций в строительство ЕРЦ не разглашается. «О реализуемых проектах мы официально и своевременно информируем все заинтересованные стороны», — ответили на запрос «Реального времени» в пресс-службе X5. Но в мае этого года во время круглого стола в УФАС директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Станислав Наумов называл предстоящий объем инвестиций в строительство ЕРЦ в Татарстане около 2 млрд рублей.

Комплекс расположится буквально «под носом» у ближайшего конкурента X5 Retail Group — «Магнита». Фото wikimapia.org



Таким образом, можно предположить, что X5 Retail Group составит конкуренцию «Магниту» на поволжском направлении, у которого исторически сильная и разветвленная логистическая сеть, насчитывающая по стране 37 распределительных центров. И в предстоящий год ЗАО «Тандер» (операционная «дочка» ретейлера «Магнит») намерено открыть еще восемь. У X5 Retail Group сейчас 40 распределительных центров в стране. «Только в Татарстане их два — они обслуживают 570 магазинов «Пятерочка», четыре гипермаркета «Карусель» и 15 супермаркетов «Перекресток», — рассказал Станислав Наумов.

X5 Retail Group вынашивал идею строительства в Татарстане нового единого распределительного центра ЕРЦ почти 7—8 лет, но не мог найти подходящей площадки. Три года назад появились разговоры о том, что федеральный ретейлер хочет купить логистический комплекс «Биек тау». Но, по словам участников рынка, стороны не сошлись в цене, и сделка не состоялась. Тем не менее 3 года назад оператор торговой сети «Перекресток» ЗАО «Торговый дом «Перекресток» заключил договор аренды с логопарком «Биек-Тау», в котором арендовал более 13,2 тыс. кв. метров. Арендная ставка составила более 4 тыс. рублей за «квадрат» в год. Таким образом, ретейлер готов потратить на создание своего логоцентра чуть больше 53 млн. рублей в год.

Договор аренды между оператором федеральной сети и «Биек-Тау» действовал 3 года: изначально он был заключен на год с ежегодной пролонгацией еще на год. Таким образом, аренда истекает в конце 2018 года. Видимо, с этим обстоятельством может быть связано решение X5 поручить «Ромекс-Кубань» построить новый комплекс.

Почему строит «Ромекс», а не сам X5

Интересно, что в строительство будущего распределительного центра «ОРЦ Зеленодольск» будет инвестировать сама «Ромекс-Кубань», которая в последующем передаст X5 Retail Group в долгосрочную аренду и сама будет управлять им. Глава компании Алексей Прокопенко в интервью год с небольшим назад рассказывал, как сложилось содружество с X5. «Строительное направление в части объема подрядных работ постепенно уменьшается, — указывал он на нисходящую тенденцию последних лет. — «Ромекс» по этой причине искал направления развития. Два года назад мы приняли участие в тендере компании X5 Retail Group на строительство двух логистических центров общей площадью 50 тысяч квадратных метров в Адыгейске (два объекта по 25 тыс. кв. м каждый). И компания была готова продолжить сотрудничество с нами — мы получили право на строительство для них еще трех комплексов — в Кирово-Чепецке, Ярославле и Екатеринбурге». По его словам, компания заключила с X5 RetailGroup договоры аренды на срок 10—15 лет. «Мы выступаем и девелоперами, и генподрядчиками», — объяснял он роль компании в развитии бизнеса X5.

Алексей Прокопенко выступает одним из совладельцев «ОРЦ Зеленодольск». Фото tatarstan.ru

Этот ЕРЦ станет четвертым по счету проектом «Ромекса» во взаимоотношениях с X5. Гендиректор «Ромекс-Кубань» Алексей Прокопенко выступает одним из совладельцев «ОРЦ Зеленодольск». В июне этого года он встречался с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, после чего, судя по всему, получил «добро» на вход. Не исключено, что здесь будет построен не просто склад, а индустриальный парк по образцу адыгейского. «У нашего объекта в Адыгейске статус индустриального парка. И строя объект, мы делали запас по энергетике, сетям», — отметил он в том же интервью особую фишку проекта. Будет ли повторена эта модель в Зеленодольске, пока не определено.

Магнит налоговых льгот

Глава района Александр Тыгин объясняет «Реальному времени» интерес X5 Retail Group к Зеленодольску удачным географическим положением города, который, к тому же, получил статус ТОСЭР. «Земельный участок предоставлен на льготных условиях, есть технические условия подключения к сети, а с точки зрения сбыта продукции великолепные перспективы: рядом Казань», — рассказывал он на Дне работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 9 октября. Кроме того, X5 может решить задачи по расширению торговой сети в радиусе 500 км, поскольку открытие нового распределительного склада — это плюс как минимум 150—200 новых магазинов, отмечают участники рынка.

Впрочем, главный бонус, который притягивает «Ромекс-Кубань», это все же налоговые льготы зеленодольского ТОСЭР. «Ромэкс тоже будет инициировать получение статуса ТОСЭР», — сообщил Александр Тыгин. И добавил, что открытие распределительного центра на территории региона автоматически приводит к увеличению сбыта местной сельскохозяйственной продукции, а сбыт, по его словам (и не только его) — «головная боль сельчан».

Эксперты пока затрудняются оценить, какой экономический эффект от вхождения в ТОСЭР может получить «Ромекс-Кубань». «Наверное, сейчас эту цифру никто не назовет, поскольку неизвестны параметры бизнес-плана компании, — говорит глава консалтинговой фирмы «Верное решение» Сергей Маслехин. — Когда она начнет заходить в ТОСЭР, представит программу, тогда мы узнаем, что на «выходе». А пока можно сказать, что ее экономия составит 2 процента по налогу на имущество и 1,5 процента от кадастровой стоимости по земельному налогу, плюс льготы по налогу на прибыль и страховым выплатам». Добавим, что резидент зеленодольского ТОСЭР получает муниципальный земельный участок в аренду без торгов и по нулевой ставке на 10 лет. «А стоимость выкупа земельного участка 0,15 процента от кадастровой стоимости, или примерно 1 миллион рублей за 1 га», — отмечается на сайте «Верного решения». Если так, то X5 мог купить землю за фантастические 5 млн рублей.

Леонид Барышев заметил, что у его компании также была идея запустить подобное в Набережных Челнах, но ей было отказано. Фото Олега Тихонова

Узнав о преференциях для «Ромекс-Кубань», собственник татарстанской сети магазинов «Эссен» Леонид Барышев заметил в разговоре с корреспондентом «Реального времени», что у его компании также была идея запустить подобное в Набережных Челнах, но ей было отказано: «Такого рода деятельность не подходит для челнинского ТОСЭР, и даже попытки делать не стоит — предупредили нас». Действительно, среди 18 разрешенных льготных видов деятельности зеленодольского ТОСЭР значатся «деятельность по складированию и хранению» и «транспортная обработка грузов», а в инвестиционной декларации автограда этого нет. «А в Зеленодольске нам не надо, нам надо рядом с нашими магазинами», — посетовал глава «Эссена».

Татарстанские производители затрудняются оценить и инвестиции в зеленодольский ОРЦ. «Неизвестно, какой это будет склад — низкотемпературный, среднетемпературный, или под бакалею. Но, наверное, в эти 40 тысяч кв. м они вместят и низкотемпературные площади, и полноценный среднетемпературный склад. Тогда можно говорить о порядке 40—50 тысяч рублей за 1 кв. м инвестиций на холодильное оборудование, и 30—35 тысяч за 1 кв. м на бакалею», — по- хозяйски рассчитал Леонид Барышев.

А гендиректор зеленодольского рынка «Дары природы» Сергей Савельев считает, что особого влияния на местный рынок появление распределительного центра Х5 не окажет, так как доля магазинов компании в Казани достигла допустимых 25 процентов, и РЦ будет работать на экспансию в другие регионы.



Квоты как ответные преференции

В обмен на налоговые льготы татарстанские поставщики рассчитывают получить твердые квоты на хранение продукции в ОРЦ Зеленодольска. По их словам, сейчас производители товаров длительного хранения периодически испытывают сложности, а производители скоропортящих продуктов питания сами развозят их по торговым точкам. «Действующий под Казанью распределительный центр не справляется с нагрузками, особенно в праздники», — отметил глава татарстанской компании по выпуску майонеза. Не пользуется услугами ЕРЦ X5 Зеленодольский молочный комбинат (входит в «Ак Барс холдинг»). Комбинат сам обеспечивает доставку по сетям X5, тогда как «Магнит», наоборот, берет логистику зеленодольской «молочки» на себя. По словам коммерческого представителя ЗМК, их устраивают обе схемы работы по Татарстану, но для выхода в соседние регионы они хотели бы отдать дистрибуцию на откуп федеральному ретейлеру. «Но в случае выхода на другие регионы нам было бы интересно встать на их полки», — говорит представитель комбината, так как не потянут расходы для доставки молочки в соседние регионы. По данным X5 Retail Group, озвученным директором по взаимодействию с органами государственной власти Станиславом Наумовым, сейчас сеть имеет контракты со 180 местными товаропроизводителями, которые реализовали в прошлом году продукции на 6,5 млрд рублей. В основном это молочная, колбасная и хлебная продукция.

Комбинат сам обеспечивает доставку по сетям X5, тогда как «Магнит», наоборот, берет логистику зеленодольской «молочки» на себя. Фото zelmolkom.ru

«Как поставщик Х5, я приветствую строительство современного логистического комплекса, — оптимистично оценивает инициативу ретейлера другой товаропроизводитель. — С тех пор как X5 зашла в Татарстан, количество магазинов увеличилось в разы. Надеемся, что они улучшат логистику и обслуживание, потому что даже по нашим продуктам мы не всегда могли договориться, чтобы обслуживаться через их распределительный центр. Долгое время мы обслуживали их магазины самостоятельно, то есть развозили продукцию сами. Поэтому считаем, что для федерального ретейлера это хороший знак повышения качества сервиса».

По словам источников, близких к Минсельхозпроду РТ, те поставщики, которые не пользовались услугами действующего распределительного центра, получат квоты на хранение продукции в новом. Но им придется переписать условия соглашений. «Сейчас поставщики продукции не оплачивают аренду за хранение продукции, — рассказывает собеседник «Реального времени» из сферы производства. — Это полностью затраты Х5. Но если прежний контракт не подразумевал перегрузку на ЕРЦ, то при переходе на распределительный центр поставщикам, возможно, придется компенсировать эти затраты — от 5 до 15 процентов в зависимости от товарной категории. С другой стороны, им уже не нужен будет дистрибьютор для того, чтобы поставлять продукцию на распредцентр».

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