Объем работ в сфере строительства в Татарстане снизился на 10% за год

Наиболее значительное снижение касается строительства автомобильных и железных дорог

Фото: Динар Фатыхов

В период с января по июль 2026 года объем строительства в Татарстане сократился на 10,6% по сравнению с тем же периодом 2025 года. В денежном эквиваленте крупные и средние компании выполнили строительные работы на сумму 127,2 млрд рублей, что на 13,4 млрд рублей меньше, чем в прошлом году. Наибольшее снижение наблюдается в строительстве дорог, согласно данным отчета Татарстанстата.

К строительству относится возведение жилых и социальных объектов, инженерные сооружения, дороги, снос зданий и прочие работы. В июле объем выполненных работ составил 29,8 млрд рублей, что на 33% превышает июньские показатели.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наиболее значительное снижение касается строительства автомобильных и железных дорог, которое уменьшилось на 40,1% за первое полугодие, составив 20,3 млрд рублей. По сравнению с июнем этот показатель снизился на 34,2%. Также наблюдается падение объемов отделочных работ на 37,1% и инженерных сооружений на 17,4%.

Объем строительства жилых и нежилых зданий упал на 5,2%, составив 64,2 млрд рублей. Тем не менее в июле было зафиксировано увеличение на 34,2%, и компании выполнили работы на 13,2 млрд рублей.

Ввод индивидуального жилья также снизился на 36,9% за период с января по июль, когда в Татарстане было построено 12,2 тыс. домов общей площадью 1 652,4 тыс. кв. метров.

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Никита Егоров