В Казани продают автовокзал «Восточный» из-за банкротства владельца

Начальная цена лота — 58,4 млн рублей

В Казани на торги выставили автовокзал «Восточный», который находится на улице Аграрной. Причиной продажи стало банкротство собственника — компании «Волгадорстрой». Объявление о продаже опубликовал конкурсный управляющий в федеральном реестре сведений о банкротстве.

— В отношении юридического лица в деле о несостоятельности (банкротстве) введено наблюдение, — сказано на сайте.

Стартовая цена автостанции — 58,4 млн рублей. Само здание одноэтажное, его площадь — 406,9 кв. метра. При этом земельный участок под ним не входит в лот — он лишь арендуется.



Заявки на участие принимаются с 24 августа по 29 сентября. Сам аукцион состоится 1 октября. Участникам нужно внести задаток в 20% от стоимости лота, а минимальный шаг повышения цены — 5%. Если покупателей не найдется, 27 ноября пройдут повторные торги со снижением начальной цены на 10%. В случае второй неудачи имущество будут продавать с последовательным уменьшением стоимости.

Ранее сообщалось, что владелец ООО «Волгадорстрой» Айрат Миннуллин признан банкротом, и теперь его имущество распродают с торгов. Более подробно — в расширенном материале «Реального времени».

Вадим Вахрушев