Пожар на Ленинградской: опасный вентфасад новостройки, застройщик-дебютант и таинственный инвестор

Второе возгорание за один месяц — кто стоит за загадочным домом в Авиастрое

Сегодня в Авиастроительном районе Казани горел строящийся жилой дом. Столб черного дыма был виден даже на противоположном берегу Казанки. Пострадавших не было — двоих рабочих со второго этажа эвакуировали пожарные, они же справились с огнем за полчаса. Особенностью ЧП является то, что это уже второй пожар на объекте за месяц. В первый раз, по версии МЧС, загорелся рубероид, а сегодня — утеплитель, что стало поводом для обсуждения пожарной безопасности популярных у казанских застройщиков вентфасадов. «Реальное время» выяснило и другие интересные подробности: в доме, который должны вот-вот сдать, до сих пор не продают квартиры, несмотря на интерес со стороны покупателей.

«Любила использовать навесные фасады и настаивала, чтобы все ими было облицовано»



Сегодняшний пожар в строящемся десятиэтажном жилом доме на 2-й Ленинградской — второй за месяц. В первый раз возгорание случилось 29 сентября, по официальной версии, причиной тогда стал воспламенившийся рубероид. Однако, как пишет телеграм-канал «Татарский строитель», в сентябрьском пожаре виноват горючий утеплитель и нарушения пожарной безопасности в работе с монтажом навесного вентилируемого фасада. Сегодня, по информации МЧС, горел пластиковый утеплитель, марку «Реальному времени» не назвали.

В жилом строительстве должен использоваться утеплитель с высокими противопожарными свойствами, но, чтобы сэкономить, вместо заявленных в проектной декларации дорогих материалов строители часто используют дешевые аналоги, пишут авторы «Татарского строителя», обращая внимание на то, что после завершения монтажа проверить качество материалов без специальной экспертизы практически невозможно.

Один из критиков вентфасадов — блогер Илья Варламов. В своих заметках из российских городов он часто ругает застройщиков за это решение, впрочем, его недовольство сводится скорее к выбору цвета.

Один из критиков вентфасадов — блогер Илья Варламов. Фото varlamov.ru



Вентилируемые фасады стали популярным строительным решением в последние годы, среди плюсов называют высокие теплоизоляционные свойства материалов, быстрый монтаж и привлекательный внешний вид. Причина, впрочем, не только в этом. Каждый застройщик применяет тот материал, который ему «подписал» главный архитектор, и, по информации источников «Реального времени», был период, когда главный архитектор Казани «любила использовать навесные фасады и настаивала, чтобы все ими было облицовано».

«Даже если вы захотите поджечь вентилируемый фасад, это будет очень сложно»



Строители, опрошенные «Реальным временем», не считают, что причиной сегодняшнего возгорания стал утеплитель навесного фасада. Черный дым, который был виден на всю округу, скорее говорит о возгорании кровельных материалов.

— Даже если вы захотите поджечь вентилируемый фасад, это будет очень сложно. Все конструкции фасада, от плитки до ветрозащитной пленки, проходят испытания, прежде чем получить право использоваться в жилищном строительстве. Самой частой причиной пожара на стройке являются стесненность условий, сварочные работы и работа кровельщиков, которые пользуются открытым огнем для подогрева материалов, — говорит Айрат Нагимов, гендиректор ИСК «Варикус», застройщика ЖК «Взлетная полоса».

Нагимов не считает навесной фасад популярным из-за того, что он самый дешевый. «Он самый современный и отвечает новым требованиям энергоэффективности. Самое дешевое для застройщика — тонкая штукатурка».

Интересно, что застройщик дома на 2-й Ленинградской, который в первую очередь заинтересован в том, чтобы развеять опасения относительно пожарной устойчивости материалов, от журналистов прячется. Ни ход строительства дома, ни частые пожары не комментирует. В ответ на вопрос, как очередное ЧП скажется на сроке сдачи объекта, бросает телефонную трубку.

«Свитлайн»: первый строительный опыт и единственный объект

Застройщиком дома на 2-й Ленинградской является ООО «Свитлайн». Оно же заказчик. Однако на вопросы потенциальных покупателей отвечают представители «Арт-Девелопмента», себя они называют техническим заказчиком объекта, также «Арт-Девелопмент» занимается продажами в ЖК «Светлый» в Куюках.

Для «Свитлайна» это первый строительный опыт, компания образована в 2014 году. Основной вид деятельности — «производство прочей мебели», но есть еще около 100 дополнительных — от строительства до торговли продуктами. Других строительных объектов, кроме как на Ленинградской, у компании нет.

До 25 сентября директором «Свитлайна» был Марат Хамзин, он же руководитель Краснооктябрьского общественного самоуправления. Как рассказал «Реальному времени» Хамзин, из фирмы он вышел из-за некоторых разногласий, впрочем, в подробности вдаваться не стал, уточнив, что с объектом его больше ничего не связывает.

Интересно, что первый пожар на объекте произошел вскоре после ухода Хамзина — 29 сентября. С 26 сентября 2018 года ООО возглавляет Игорь Сайткулов, согласно «СПАРК-Интерфакс», он же является директором ООО «Производственно-строительная фирма «Сантехмонтаж».

Бенефициар «Свитлайна» — Раис Зиннатуллин, он же учредитель еще трех компаний, в том числе ООО «Софтлайн», ликвидированного в 2014 году, директором общества был Марат Хамзин.

Дом после пожара 29 сентября. Фото из соцсетей

Дом, в котором нельзя купить квартиры, строит КАЗ?

Сдача дома запланирована на IV квартал 2018 года, строить его начали в III квартале 2017 -го. Работы велись бодро, и объект вызвал интерес со стороны потенциальных покупателей. Место удачное — в пяти минутах ходьбы от станции метро. И люди были готовы вложиться еще на этапе строительства, интересовались планировками, ценами, стартом продаж. Но никакой информации в открытом доступе нет, у строящегося объекта даже нет сайта. В «Арт-Девелопменте» рассказали, что продажи начнутся только после сдачи объекта.

Это довольно нестандартная ситуация, учитывая, что большинство застройщиков работают все-таки с деньгами дольщиков. Риелторы тоже ничего не знают о новом жилом доме, однако, как объяснила «Реальному времени» директор АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова, то, что застройщик не рекламирует свой объект и не ищет покупателей на этапе котлована, — это не повод для беспокойства.

— Продажа на ранней стадии подразумевает более низкую цену за квадратный метр, работу с дольщиками, страхование, отчеты перед управлением жилищной политики — такой путь выбирают застройщики, у которых недостаточно денежных средств. А в этом случае у застройщика, вероятно, достаточно своих средств и он не нуждается в деньгах дольщиков. Обычно такие застройщики бывают аффилированы с кредитными учреждениями или предприятиями, — говорит Гизатова.

По информации источников «Реального времени», дом с хорошим расположением в Авиастроительном районе, в котором невозможно купить квартиры, как раз и строит предприятие. Говорят, что инвестором выступает Казанский авиационный завод, а жилье там будет ведомственным. Впрочем, в пресс-службе КАЗ эту информацию «Реальному времени» опровергли.