На пороге Вселенной: приветствие с борта МКС и шахматы Королева

В Национальном музее Татарстана открылась выставка «На пороге Вселенной»

Фото: Ринат Назметдинов

В День космонавтики в Национальном музее Татарстана открылась выставка «На пороге Вселенной». На ней представлено множество экспонатов из фондов музея, предметы из Казанского федерального университета, космические приборы и детали, которые выпускали казанские заводы Радиоприбор и ЭВМ, а также марки, значки, открытки на космическую тематику. Как в коллекции музея появились шахматы Сергея Королева, и кто обыгрывал в шашки великого конструктора, для кого писали о космосе арабские ученые, и кто еще до Гагарина приземлился в спускаемом аппарате космического корабля, причем, в Заинском районе Татарстана, — в репортаже «Реального времени».

«В суете видеть звезды и прокладывать к ним маршруты»

В честь космического праздника в день открытия выставки в Национальном музее гостей встречали соответствующей музыкой, что сразу настраивало на нужный лад — композициями группы «Зодиак» и «Спейс». В фойе было многолюдно — посмотреть на «вселенские» раритеты пришли и школьники.

— Во многих учреждениях культуры сегодня проходят тематические мероприятия, одни продолжатся и в дальнейшем, надеюсь, что многие учащиеся придут на них посмотреть, — отметила на открытии министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. — Полет одного человека — это труд многих тысяч людей. Если бы в свое время первый ректор Казанского императорского университета Николай Лобачевский не открыл неевклидову геометрию, может быть, сегодня и не было бы космонавтики. Еще один человек трудился на казанской земле — Сергей Королев. Без его инженерных решений полета человека в космос в 1961 году не состоялось бы. И список этот можно продолжать. Жизнь бесконечно интересна — сегодня ты что-то открыл, а через 10 лет это станет легендой. Желаю вам в суете видеть звезды и прокладывать к ним маршруты.

Открытие началось с сюрприза — к гостям обратился с МКС командир экипажа Сергей Рыжиков

Привет татарстанцам с МКС

На выставке вклад Татарстана в изучение космоса отражен материалами астрономической школы Казанского университета. Здесь представлены научные труды, фотографии сотрудников обсерватории разных лет, астрономические приборы XIX — начала XX века: телескопы, меридианный круг, квадрант. Есть и уникальный экспонат — астрономический глобус XIX века, который принадлежал татарскому просветителю Каюму Насыри.

Открытие началось с сюрприза — к гостям обратился с МКС командир экипажа Сергей Рыжиков:

— Мне, родившемуся в Бугульме, сегодня особенно приятно обратиться к землякам и поздравить вас с Днем космонавтики. Каждый год этот праздник широко отмечается, и Национальный музей Татарстана не остался в стороне, подготовив выставку «На просторах Вселенной». Приходите в музей, учитесь, просвещайтесь, удивляйтесь. И, может быть, через несколько лет один из тех, кто пришел на эту выставку, вольется в ряды исследователей космоса.

Любители истории надолго задержатся у фрагмента древнеегипетского календаря

Египетский календарь и трубка Королева

Действительно, на экспозиции есть чему удивляться. Это и архивные фотографии с праздничных митингов, прошедших в апреле 1961 года, если всматриваться в лица людей — можно многое прочесть о том времени, ведь сделаны они были — в Казани. Возможно, кто-то узнает на них и своих родных. Еще один ряд фотографий посвящен приезду в столицу Татарстана Юрия Гагарина и других известных космонавтов. Собирателей заинтересуют коллекции марок, значков, открыток и плакатов на космическую тему. Любители истории надолго задержатся у фрагмента древнеегипетского календаря и старинных книг, написанных арабской вязью. В музейных витринах расположились «Учебник по математике и астрономии» Зиябека, написанный в 1888 году для курсантов военных школ, и «Сборник научных рассказов» из труда «Мелла Джалал» XVIII века.

Однако особое место на выставке занимают два предмета. Не такие древние, но очень много значащие — это личные шахматы и курительная трубка Сергея Королева. Ее преподнесла в дар музею Евгения Саркисова, дочь академика Валентина Глушко. Эти предметы легендарный конструктор оставил в комнате, в которой жил во время ссылки в Казань, где трудился в конструкторском бюро тюремного типа — ОКБ-16 при Казанском авиазаводе №16. Именно здесь Королев развивал свою идею практического использования ракетных двигателей для усовершенствования авиации. Затем, будучи главным конструктором группы реактивных установок, занимался улучшением технических характеристик пикирующего бомбардировщика Пе-2.

Личные шахматы и курительную трубку Сергея Королева преподнесла в дар музею Евгения Саркисова, дочь академика Валентина Глушко

«Все время выигрывала в шашки у дяди Сережи!»

В Казани «Главный», как Королева называли в то время практически все, пробыл с 1942 по 1945 годы, пока не уехал в Москву после досрочного окончания заключения. И если одни называли его «мрачным пессимистом», любимой фразой которого было «Хлопнут без некролога», то Алексей Леонов, первый человек в открытом космосе, никогда озлобленным его не видел.

Королев занимал одну комнату в доме на улице Лядова, 5. Рядом, в сарайчике с козами, жила и семья академика Валентина Глушко, тоже ссыльного ученого, работавшего под началом конструктора.

— Мне было всего шесть лет, но кое-что я помню. Когда отец болел, Сергей Павлович приходил к нам домой, в сараюшку. Конечно, он мне казался большим, взрослым, как отец. Кстати, он частенько садился играть со мной в шашки и неизменно выигрывала я! Конечно, только повзрослев, я поняла, что он просто поддавался мне. Его личные вещи остались в комнате, которую заняли мы после его отъезда. Благодаря моей маме, они сохранились, и я тоже воспитана так, чтобы сберечь и передать их. Ведь они с отцом были не врагами народа, а друзьями человечества, — рассказала «Реальному времени» Евгения Саркисова.

Выставка «На пороге Вселенной» включает и современные космические экспонаты

Чернушка и Иван Иваныч

Еще об одном увлекательном факте поведал гостям выставки заведующий отделом мониторинга и прогнозирования общественного развития Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Департамента президента Татарстана по вопросам внутренней политики Рустэм Гайнетдинов. Он заметил, что в марте 1961 года был еще совсем ребенком, но позже восстановил всю картину по рассказам очевидцев:

— 9 марта проходил последний испытательный полет космического корабля с собаками на борту. Еще раз тестировали катапульту и другие средства спасения человека. Аппарат с собакой Чернушкой, компанию которой составил также манекен по имени Иван Иванович, приземлился тогда в Заинском районе Татарстана, жители деревни Старый Токмак были тому свидетелями. Позже мне подарили часть обшивки того корабля, сейчас она хранится в музее КГБ в Набережных Челнах.

Сейчас в школьном музее села есть музей в честь памятного приземления дворняжки, а в Заинске ей установлен памятник.

Выставка «На пороге Вселенной» включает и современные космические экспонаты. Так, можно увидеть тренировочный костюм 82-го российского космонавта Николая Бударина. Он трижды летал в космос и имеет налет в 444 дня.

Выставка продлится до 1 июня.

1 / 28 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов