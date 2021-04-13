На пороге Вселенной: приветствие с борта МКС и шахматы Королева
В Национальном музее Татарстана открылась выставка «На пороге Вселенной»
В День космонавтики в Национальном музее Татарстана открылась выставка «На пороге Вселенной». На ней представлено множество экспонатов из фондов музея, предметы из Казанского федерального университета, космические приборы и детали, которые выпускали казанские заводы Радиоприбор и ЭВМ, а также марки, значки, открытки на космическую тематику. Как в коллекции музея появились шахматы Сергея Королева, и кто обыгрывал в шашки великого конструктора, для кого писали о космосе арабские ученые, и кто еще до Гагарина приземлился в спускаемом аппарате космического корабля, причем, в Заинском районе Татарстана, — в репортаже «Реального времени».
«В суете видеть звезды и прокладывать к ним маршруты»
В честь космического праздника в день открытия выставки в Национальном музее гостей встречали соответствующей музыкой, что сразу настраивало на нужный лад — композициями группы «Зодиак» и «Спейс». В фойе было многолюдно — посмотреть на «вселенские» раритеты пришли и школьники.
— Во многих учреждениях культуры сегодня проходят тематические мероприятия, одни продолжатся и в дальнейшем, надеюсь, что многие учащиеся придут на них посмотреть, — отметила на открытии министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. — Полет одного человека — это труд многих тысяч людей. Если бы в свое время первый ректор Казанского императорского университета Николай Лобачевский не открыл неевклидову геометрию, может быть, сегодня и не было бы космонавтики. Еще один человек трудился на казанской земле — Сергей Королев. Без его инженерных решений полета человека в космос в 1961 году не состоялось бы. И список этот можно продолжать. Жизнь бесконечно интересна — сегодня ты что-то открыл, а через 10 лет это станет легендой. Желаю вам в суете видеть звезды и прокладывать к ним маршруты.
Привет татарстанцам с МКС
На выставке вклад Татарстана в изучение космоса отражен материалами астрономической школы Казанского университета. Здесь представлены научные труды, фотографии сотрудников обсерватории разных лет, астрономические приборы XIX — начала XX века: телескопы, меридианный круг, квадрант. Есть и уникальный экспонат — астрономический глобус XIX века, который принадлежал татарскому просветителю Каюму Насыри.
Открытие началось с сюрприза — к гостям обратился с МКС командир экипажа Сергей Рыжиков:
— Мне, родившемуся в Бугульме, сегодня особенно приятно обратиться к землякам и поздравить вас с Днем космонавтики. Каждый год этот праздник широко отмечается, и Национальный музей Татарстана не остался в стороне, подготовив выставку «На просторах Вселенной». Приходите в музей, учитесь, просвещайтесь, удивляйтесь. И, может быть, через несколько лет один из тех, кто пришел на эту выставку, вольется в ряды исследователей космоса.
Египетский календарь и трубка Королева
Действительно, на экспозиции есть чему удивляться. Это и архивные фотографии с праздничных митингов, прошедших в апреле 1961 года, если всматриваться в лица людей — можно многое прочесть о том времени, ведь сделаны они были — в Казани. Возможно, кто-то узнает на них и своих родных. Еще один ряд фотографий посвящен приезду в столицу Татарстана Юрия Гагарина и других известных космонавтов. Собирателей заинтересуют коллекции марок, значков, открыток и плакатов на космическую тему. Любители истории надолго задержатся у фрагмента древнеегипетского календаря и старинных книг, написанных арабской вязью. В музейных витринах расположились «Учебник по математике и астрономии» Зиябека, написанный в 1888 году для курсантов военных школ, и «Сборник научных рассказов» из труда «Мелла Джалал» XVIII века.
Однако особое место на выставке занимают два предмета. Не такие древние, но очень много значащие — это личные шахматы и курительная трубка Сергея Королева. Ее преподнесла в дар музею Евгения Саркисова, дочь академика Валентина Глушко. Эти предметы легендарный конструктор оставил в комнате, в которой жил во время ссылки в Казань, где трудился в конструкторском бюро тюремного типа — ОКБ-16 при Казанском авиазаводе №16. Именно здесь Королев развивал свою идею практического использования ракетных двигателей для усовершенствования авиации. Затем, будучи главным конструктором группы реактивных установок, занимался улучшением технических характеристик пикирующего бомбардировщика Пе-2.
«Все время выигрывала в шашки у дяди Сережи!»
В Казани «Главный», как Королева называли в то время практически все, пробыл с 1942 по 1945 годы, пока не уехал в Москву после досрочного окончания заключения. И если одни называли его «мрачным пессимистом», любимой фразой которого было «Хлопнут без некролога», то Алексей Леонов, первый человек в открытом космосе, никогда озлобленным его не видел.
Королев занимал одну комнату в доме на улице Лядова, 5. Рядом, в сарайчике с козами, жила и семья академика Валентина Глушко, тоже ссыльного ученого, работавшего под началом конструктора.
— Мне было всего шесть лет, но кое-что я помню. Когда отец болел, Сергей Павлович приходил к нам домой, в сараюшку. Конечно, он мне казался большим, взрослым, как отец. Кстати, он частенько садился играть со мной в шашки и неизменно выигрывала я! Конечно, только повзрослев, я поняла, что он просто поддавался мне. Его личные вещи остались в комнате, которую заняли мы после его отъезда. Благодаря моей маме, они сохранились, и я тоже воспитана так, чтобы сберечь и передать их. Ведь они с отцом были не врагами народа, а друзьями человечества, — рассказала «Реальному времени» Евгения Саркисова.
Чернушка и Иван Иваныч
Еще об одном увлекательном факте поведал гостям выставки заведующий отделом мониторинга и прогнозирования общественного развития Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Департамента президента Татарстана по вопросам внутренней политики Рустэм Гайнетдинов. Он заметил, что в марте 1961 года был еще совсем ребенком, но позже восстановил всю картину по рассказам очевидцев:
— 9 марта проходил последний испытательный полет космического корабля с собаками на борту. Еще раз тестировали катапульту и другие средства спасения человека. Аппарат с собакой Чернушкой, компанию которой составил также манекен по имени Иван Иванович, приземлился тогда в Заинском районе Татарстана, жители деревни Старый Токмак были тому свидетелями. Позже мне подарили часть обшивки того корабля, сейчас она хранится в музее КГБ в Набережных Челнах.
Сейчас в школьном музее села есть музей в честь памятного приземления дворняжки, а в Заинске ей установлен памятник.
Выставка «На пороге Вселенной» включает и современные космические экспонаты. Так, можно увидеть тренировочный костюм 82-го российского космонавта Николая Бударина. Он трижды летал в космос и имеет налет в 444 дня.
Выставка продлится до 1 июня.
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