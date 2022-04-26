Поезд Пасхального фестиваля Валерия Гергиева покинул Казань, чтобы вернуться в Челны и Альметьевск

В столице Татарстана симфонический оркестр Мариинского театра дал два двухчасовых концерта

Фото: пресс-служба ГБКЗ им. С. Сайдашева

Сразу после открытия XXI Пасхального фестиваля в Большом зале Московской консерватории в день празднования Пасхи специальный поезд с симфоническим оркестром Мариинского театра «на борту» выдвинулся в Казань. Здесь музыканты во главе с художественным руководителем фестиваля Валерием Гергиевым дали сразу два концерта. Программа обоих выступлений была разной, собственно, как и всех остальных концертов фестиваля. Важно также отметить, что поезд еще раз вернется в Татарстан — 6 мая Пасхальный фестиваль охватит Альметьевск и Набережные Челны. Подробнее — в материале «Реального времен».

Программа концерта объявляется за несколько минут

Вот уже в 21-й раз фестиваль в дни главного христианского праздника отправляется по России. Неизменно в числе первых городов на пути оркестра — Казань. По традиции в Большом концертном зале было дано два концерта, и все равно услышать один из лучших оркестров страны и своими глазами увидеть, как им с легкостью управляет маэстро Гергиев, удалось далеко не всем желающим.

Поезд Пасхального фестиваля прибыл в Казань утром 25 апреля. Интересно, что первый вагон — полностью багажный, в нем путешествуют музыкальные инструменты и партитуры произведений, которые планируется исполнить за 22 фестивальных дня. За это время артисты преодолеют более 20 тысяч километров и посетят 25 городов. Из Казани музыканты направились в Екатеринбург, но они планируют вернуться в Татарстан. 6 мая, ближе к окончанию фестиваля, оркестр даст еще два концерта в республике — днем во Дворце культуры «Юбилейный» в Альметьевске и вечером в Набережных Челнах.

Поезд Пасхального фестиваля прибыл в Казань утром 25 апреля. Фото: пресс-служба ГБКЗ им. С. Сайдашева

Уникальность каждого концерта в том, что программа ни одного из них не повторяется. Даже музыканты узнают о том, что именно они исполнят, порой за несколько минут до концерта. Этим и объясняется большое количество партитур, которые следуют за оркестрантами.

Как рассказывают сами участники фестиваля, это держит их в тонусе, дает некий драйв. По их мнению, Валерий Гергиев ориентируется на настроение, характер города, уже на месте решая, что больше подойдет, скажем, казанцам, екатеринбуржцем или омичам. Известно лишь, что выступления будут посвящены как памятным датам страны, так и юбилеям композиторов и деятелей искусства. Совершенно точно будут звучать произведения Александра Скрябина, Игоря Стравинского и Родиона Щедрина, а также сочинения, так или иначе связанные с деятельностью Сергея Дягилева.

Классика как тренд времени

На первом дневном концерте в Казани были исполнены три произведения Николая Римского-Корсакова — концертная увертюра «Светлый праздник», сюита из оперы «Сказка о царе Салтане» и симфоническая сюита «Шехеразада». Публика не унималась, и на бис музыканты сыграли «Бабу Ягу» Анатолия Лядова. На этом концерте присутствовали музыканты Молодежного симфонического оркестра Татарстана, для которых концерт стал своеобразным мастер-классом.

— Валерий Абисалович традиционно после Москвы приезжает в Казань. В этом году планируется выступление оркестра и на других площадках республики. Сегодня очень долго беседовали с маэстро Гергиевым о том, что сейчас настало то время, когда сила искусства нужна нам намного больше, чем когда бы то ни было. Мы действительно гордимся тем, что на наших площадках продолжают звучать произведения русских, европейских, татарстанских композиторов. Продолжение таких традиций — яркий тренд времени. Кроме того, весна в Татарстане теперь четко ассоциируется с Валерием Гергиевым и Пасхальным фестивалем. Замечательно, что наша культура — вне времени и вне сезонов, она постоянна, — поделилась впечатлениями министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

О молодых композиторах замолвили слово



Министр культуры республики также раскрыла темы личной беседы с маэстро:

— Мы проговаривали то, что сегодня необходимо больше времени уделать подготовке молодых кадров в области культуры. Нужно больше внимания уделять молодым композиторам. Кстати, наша Миляуша Хайруллина стала победителем Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура» в номинации «Оперная музыка или музыка оперетты». Мы говорили именно о подготовке молодых специалистов.

Если первый концерт стал своеобразной благотворительной акцией для молодых музыкантов, то вечерний собрал поклонников классической музыки. Были исполнены две увертюры Рихарда Вагнера — к операм «Тангейзер» и «Парсифаль». Как и днем, двухчасовое выступление шло без перерыва, и сразу после увертюр прозвучала «Фантастическая симфония» Гектора Берлиоза.

Поражает удивительная работоспособность коллектива: сложнейшие произведения, концерт без антракта, а главное — музыкантам приходится почти месяц жить в режиме «с корабля на бал».

Если первый концерт стал своеобразной благотворительной акцией для молодых музыкантов, то вечерний собрал меломанов классической музыки. Фото: пресс-служба ГБКЗ им. С. Сайдашева

В «семье» — купе на двоих

Валторнист оркестра Мариинского театра Александр Афанасьев рассказал, что с фестивалем он приезжает в Казань уже пятый раз. Более того, столица Татарстана — почти родной город для него, ведь здесь живет его бабушка.

— Мне всегда очень приятно приезжать в Казань. Пасхальный фестиваль — это в первую очередь доля экспромта в плане программ, да и самого расписания. Никто наперед не знает, что именно мы будем исполнять. Бывали случаи, что ведущий концерта подходит к нам за 15 минут до выхода и спрашивает, что объявлять, а мы и сами не знаем. Но очень приятно, что мы можем поделиться со слушателями всеми красками и эмоциями произведений, которые есть в нашем обширном репертуаре. Что же касается бытовых трудностей путешествия в поезде, могу сказать — человек ко всему привыкает. Да и о нашем комфорте заботятся, мы себя не чувствуем обделенными. В купе путешествуем по двое, так что очень многое зависит от соседа. Однако опыт жизни в общежитии у меня немалый, так что почти не пришлось привыкать. Да, собственно, мы уже давно стали одной большой семьей, — рассказал Александр Афанасьев.

В этом сезоне Пасхальный фестиваль, как всегда, станет одним из крупных культурных событий страны. Помимо выступлений симфонического оркестра, концерты дает и хоровая группа Мариинского театра. Запланирована программа колокольного звона и духовной музыки.