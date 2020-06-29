Министр культуры Татарстана: «Выход из кризиса для киносетей простым и быстрым вряд ли будет»

— Буквально в воскресенье Министерство культуры собирало запросы с регионов о том, какие планы по открытию кинотеатров. Пока мы ждем федерального центра, — пояснила в беседе с «Реальным временем» министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. — Конечно, я поддержу открытие кинотеатров в республике, если эпидемиологическая обстановка будет позволять, а кинотеатры будут строго соблюдать все меры безопасности — по рассадке и антисептической обработке. Зритель уже изголодался по коммуникации, культуре, и сами кинотеатры, уверена, очень ждут открытия.



Министр напомнила, что большая часть кинозалов в республике, как и по всей России, коммерческие, в основном это крупные работодатели, которым необходимо содержать штат и получать прибыль. А значит, нужно еще и убедиться, что всем им по силам выполнять все предписания Роспотребнадзора с точки зрения ресурсов. «Выход из кризиса для киносетей в любом случае простым и быстрым вряд ли будет», — заключила Ирада Аюпова.

Сегодня вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в России кинотеатры откроются 15 июля. В казанском Кремле подчеркнули, что киносети смогут возобновить свою работу лишь на третьем этапе снятия ограничений, а вопрос об этом будет рассматриваться лишь после 10 июля.

Опрошенные «Реальным временем» эксперты усомнились в том, что кинотеатры возобновят свою работу. Все подробности — в материале интернет-газеты.

