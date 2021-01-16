«Эпоха Жиганова продолжается!»: в Казани отпраздновали 110-летие великого татарского композитора

Казанская консерватория вспоминала своего первого ректора его лучшими произведениями, слушатели плакали и аплодировали стоя

Фото: Максим Платонов

Накануне в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева Казанская консерватория отметила 110-летие Назиба Жиганова. Первого ректора музыкального вуза Татарстана добрыми словами и музыкальными произведениями вспоминали его коллеги, родные, ученики и поклонники. На праздничном концерте прозвучали: сюита на татарские темы, фрагменты из опер «Тюляк», «Джалиль», «Намус», «Алтынчач», балета «Нжери» и кантата «Республика моя». Днем, перед концертом состоялось торжественное возложение цветов к могиле композитора на Арском кладбище. Почтить память Назиба Жиганова приехал его сын, Иван Назибович, поэт, продюсер, худрук и директор детского музыкального театра «Домисолька» в Москве.

«Не дайте затоптать огонек, который зажег Назиб Гаязович»

Иван Жиганов рассказал «Реальному времени», что в Казань всегда приезжает с радостью и особым чувством: «Это же моя родина!»:

— Каждый раз, приезжая в Казань, я иду в консерваторию — учреждение, как я считаю, высшего интеллектуального порядка. Как в музыке симфония является синтезом всех знаний композитора, так и консерватория как вуз стала итогом деятельности совершенно гениальной головы. И этой головой обладал мой отец. Приходя сюда, я словно перемещаюсь с помощью машины времени. Нам есть о чем вспомнить и поговорить — это люди, которые уже ушли, события, которые нужно освежать в памяти. Это важно, потому что сейчас мы живем во времена перевираний истории, выдумок. Порой, я даже в наших местных изданиях читаю, в том числе и о себе, такие небылицы, от которых остатки волос на голове становятся дыбом! Не хочется, чтобы таких фактов в нашей жизни оставалось много, поэтому всех своих друзей и коллег я неустанно призываю к одному — собирайте наследие по крупицам, не дайте ему угаснуть, затоптать тот огонек, который Назиб Гаязович когда-то зажег, и свести ее к узко-национальному профилю. Консерватория — это наднациональное, даже интернациональное сооружение, как и музыка.

Иван Жиганов рассказал, что в Казань всегда приезжает с радостью и особым чувством

Сын великого Жиганова и сам сейчас руководит детским театром в столице, поэтому о культурной и музыкальной жизни в стране знает не понаслышке. Он с уважением отозвался о молодом татарском композиторе — Эльмире Низамове:

— Очень мне этот парень нравится, мудрый не по возрасту. Приведу его слова, сказанные в одном интервью: «Когда вопрос национального в музыке обсуждается здесь, то всем кажется, что этого слишком мало. Когда же татарскую музыку обсуждают за пределами республики, оказывается, что в ней национального слишком много. Поэтому композитору нужно найти ту золотую середину, разумный компромисс». То, что сделал в свое время отец — он поднял татарскую музыку на уровень оперного симфонизма — это нельзя повторить или переписать заново. Так же, как нельзя заново открыть таблицу Менделеева.

«Не терпел воровства и пошлости»

Иван Жиганов вспоминает, что в день, когда не стало отца, 2 июня 1988 года, он почувствовал себя «как будто сдернули одеяло» — совершенно беззащитным перед остальным миром и людьми. Однако он помнит и слова, сказанные Назибом Жигановым. Выросший в детдоме, он всю жизнь оставлял за собой категорическое неприятие воровства, подлости и пошлости. «За всю жизнь я не услышал от него матерного слова. Он действительно был хорошим отцом».

— Когда я заканчивал КФУ, мне необходимо было распечатать диплом, я попросил у отца взять в консерватории пачку бумаги. Отмечу, что в Казани бумаги не было вообще. После этой просьбы отец не разговаривал со мной 3 дня, он даже заболел, мучился давлением. Спустя время, когда пришел в себя, задал мне за столом вопрос: «Ты предлагал мне украсть?». В нашей московской школе то же ведь финансирование, как и у всех. Но когда приходят к нам, видят, с какой любовью все сделано. Видно — здесь не воруют. Такое же ощущение я испытываю и в стенах Казанской консерватории, — вспомнил Иван Жиганов.

Музыкальные четверги и дачная каша

Поделился своими воспоминаниями и декан факультета татарского музыкального искусства Казанской консерватории, профессор Сагит Хабибуллин. Он познакомился с Назибом Жигановым в 1967 году, будучи студентом четвертого курса Ленинградской консерватории.

— Он был настоящим, строгим хозяйственником. Получив доверие такого человека, можно сказать, авансом, мне было сложно. Он был требовательным к себе и к другим. Преподаватели должны были вести не только занятия со студентами, но и писать музыку, вести научную деятельность. И если хоть одно направление «провисает», Назиб Гаязович вызывал на ковер. Я несколько раз получал от него нагоняй, а это крайне мобилизует. Да, он был строг, не терпел нарушителей трудовой дисциплины, лентяев. Считал, что им не место в консерватории. Сам же, как свидетельствуют композиторы, жившие с ним в одном доме, начинал свой день в пять утра — уже звучал его рояль. Помню я и наши «творческие четверги» — мы, композиторы, педагоги и студенты собирались все вместе, исполняли наши произведения. Жиганов ведь поднял не только консерваторию — Государственный симфонический оркестр появился при нем. Композиторы стали писать симфонии — конечно, ведь теперь это делалось не в стол, их брал «на вооружение» Натан Рахлин, руководивший симфоническим оркестром. А сколько замечательных произведений написал сам Жиганов! — рассказал декан.

Сагит Хабибуллин познакомился с Назибом Жигановым в 1967 году, будучи студентом четвертого курса Ленинградской консерватории

Сагит Хабибуллин с улыбкой вспоминает, что в жизни Назиб Гаязович был простым, душевным человеком. «Вот такой свой, родной он бывал, когда просил отвезти его к себе на дачу в Боровом Матюшино, погулять на природе. Угощал нас кашей и был совсем другим, когда покидал свое ректорское кресло».

«Богатство — это не нефть, а культура»

Перед праздничным концертом поздравить участников и слушателей собрались высокие гости. Генеральный директор Российского национального музея музыки, президент Ассоциации музыкальных музеев и коллекционеров, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов привез поздравления от министра культуры России Ольги Любимовой и Союза композиторов РФ. Теплые слова сказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова:

— Человеческая память так устроена, что мы многое забываем. Редко говорим о том, что наш народ очень богат. Главное богатство нашей страны — это не нефть, а культурное достояние нашей страны. Совсем недавно мы отметили юбилеи Салиха Сайдашева, Натана Рахлина, сегодня собрались на юбилей Назиба Жиганова, а скоро отметим 100-летие Рустема Яхина. Наша задача — не допустить, чтобы эти имена были преданы забвению. Хочется, чтобы юбилей длился не день и не год. Это повод поставить перед собой новые цели, которые можно реализовать в нашей республике. С Иваном Назибовичем мы уже обсудили некоторые планы, так что большая работа еще предстоит.

Перед праздничным концертом поздравить участников и слушателей концерта собрались высокие гости

Дом, который построил Жиганов

— Если мы представим музыкальную культуру Татарстана в виде архитектурного сооружения, то увидим, что даже самый высокий его пик опирается на фундамент. А создал его Назиб Жиганов. Его нельзя разрушать, на него надо опираться, беречь и создавать новые творения. Созданное здание — это памятник духовной и материальной культуры, к которому мы должны относиться бережно. Эпоха Жиганова не закончилась, все сидящие сегодня в зале — продолжатели его жизни, творчества и деятельности. Эпоха Жиганова продолжается, — эти слова ректора Казанской консерватории Рубина Абдуллина не раз прерывались аплодисментами, которые не могли заглушить тихий, но значимый голос продолжателя дела композитора, одного из самых ярких органистов мира.

Дальше все сказала музыка — кантата «Моя республика», ария Джалиля «Прощай, Казань» чудные мелодии и сцены из опер в исполнении солистов, хора студентов Казанской консерватории, поздравили слушателей и дети, юные хористы спецшколы при консерватории, тоже созданной Назибом Жигановым. Ребята вышли в пионерских галстуках и исполнили сцену у елки из оперы «Джалиль». Зрители прослезились и аплодировали стоя.

1 / 36 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

