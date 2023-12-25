В Татарстане отпразднуют 850-летие со дня рождения Кул Гали

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в 2033 году проведут мероприятия, посвященные празднованию 850-летия со дня рождения Кул Гали и 800-летию его знаменитого произведения «Кыйсса-и Йосыф». Решение закреплено указом раиса республики Рустама Минниханова.

Отпраздновать юбилейные даты в Татарстане решили, «учитывая значительный вклад выдающегося средневекового поэта, просветителя и гуманиста Кул Гали в и его знаменитого произведения «Кыйсса-и Йосыф» в развитие татарской письменной литературы и культуры».

Указом раиса Татарстана также создан оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 850-летию со дня рождения Кул Гали и 800-летию его знаменитого произведения «Кыйсса-и Йосыф». Его возглавил заместитель председателя Госсовета республики, глава Комиссии при раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в регионе Марат Ахметов.

Его заместителями назначены вице-премьер Василь Шайхразиев, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова и глава Минобрнауки республики Ильсур Хадиуллин.

Напомним, Кул Гали родился в 1183 году в Волжской Булгарии. Свои произведения он писал на старотатарском языке. В Казани память о нем увековечили, назвав в его честь одну из улиц и установив памятник в центре города, в парке Тысячелетия.

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Татьяна Демина