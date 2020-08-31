Аюпова обсудила с полномочным министром посольства Японии в России развитие татаро-японских отношений

Сегодня министр культуры Татарстана Ирада Аюпова встретилась с чрезвычайным посланником и полномочным министром посольства Японии в России Айки Тосихиро. В ходе встречи они обсудили развитие татаро-японских отношений.

На встрече также присутствовали заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин, начальники профильных отделов, руководитель татарско-японского культурно-информационного Центра «Сакура» Асия Садыкова.

«Я восхищаюсь японской культурой, тем, что вы сохраняете смыслы даже в этом современном, цифровом мире» — передает пресс-служба минкультуры РТ слова Аюповой.

Накануне в республике стартовал фестиваль «Дни культуры Японии в республике Татарстан» в рамках года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов 2020-2021. На территории музея-заповедника «Казанский кремль» прошла презентация японо-татарстанского проекционного шоу «Татара — наследие Евразии» — совместного проекта японской группы «ORIENTARHYTHM» под руководством Сакакура Кацуми и творческой группы из республики «Татара».

А с 4 по 8 сентября в казанском кинотеатре «Мир» пройдут «Дни японского кино». В программу вошли фильмы, получившие признание на различных международных кинофестивалях.

Ранее Тосихиро Айки рассказал «Реальному времени», что смогут увидеть татарстанцы на Днях японской культуры и о связях республики с Японией. Подробности — в материале интернет-газеты.