Дочь Кадырова представила Татарстану искусство Чечни XIX–XXI веков

В экспозиции в Центре «Эрмитаж-Казань» — лучшие картины чеченских художников, ценное оружие, белая бурка с папахой и мастеровая свирель

Трехдневная программа Дней чеченской культуры в Татарстане оказалась чрезвычайно насыщенной мероприятиями, которые прошли в Национальной библиотеке, театре Камала, Татарской филармонии и в разных локациях музея-заповедника «Казанский Кремль». Оно и понятно — курировать ход работы чеченской делегации приехала министр культуры Чечни, дочь главы республики Рамзана Кадырова — Айшат Кадырова.

Два народа — одно мировосприятие

Одним из наиболее ярких и доступных событий можно назвать выставку «Искусство Чеченской Республики XIX–XXI веков», развернувшуюся в стенах Центра «Эрмитаж-Казань». Утверждать это можно по двум причинам. Во-первых, экспонаты из коллекции Музея Чеченской Республики, который через 2 года отметит свое столетие, приехали в Татарстан впервые. Во-вторых, экспозиция будет работать целый месяц, так что возможность своими глазами увидеть диковинки Кавказа будет у всех желающих.

На экспозиции представлено более ста произведений — живопись второй половины XX — начала XXI веков, предметы декоративно-прикладного искусства XIX—XX веков и современности, национальные костюмы, предметы быта, народные музыкальные инструменты. Открывая выставку, генеральный директор Музея Чеченской Республики Залина Мамаева поблагодарила гостей открытия и представителей «Казанского Кремля» «за теплый прием и высокий уровень подготовки мероприятия»:

— Татарстан — это культурно развитая республика, и мы используем эту поездку чтобы максимально эффективно обменяться опытом с коллегами. Наша выставка стала продолжением прекрасных дружеских отношений, которые сложились с Татарстаном. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Ирада Аюпова подчеркнула, как много общих черт у двух дружественных народов — Чечни и Татарстана

В свою очередь министр культуры Татарстана Ирада Аюпова подчеркнула, как много общих черт у двух дружественных народов — Чечни и Татарстана:

— Заходя в экспозиционный зал, понимаешь, что у нас много общего не только в духовной, религиозной культуре, но очень схожее мировосприятие ценности окружающего мира.

Горные вершины спят в пейзажах художников

В экспозиции представлены работы чеченских художников, выполненные в разных стилях и жанрах от академизма до авангардного направления: невероятной красоты горные пейзажи, улицы Грозного и чеченских селений, жанровые сцены, портреты и натюрморты. Зрители увидят живописные полотна шестнадцати художников разных поколений, уроженцев Чечни и авторов, приезжавших в республику на время, стоявших у истоков формирования чеченской живописной школы.

Художники писали, прежде всего, пейзажи, обязательно на них пиками к небесному своду вставали горы. Так, например, работы Шамиля Шамурзаева всегда можно узнать именно по намеренно заостренным горным вершинам, как это видно на представленном в экспозиции «Пейзаже с тополями». Более спокойные горные виды можно встретить у Чингисхана Хасаева в картине «Зимнее утро в горах». Представлены не только чеченские художники, но и мастера, долго жившие в республике. Гордостью чеченской живописной коллекции можно назвать работу Олега Клюкина «Горы. Вечер». Художник 12 лет жил и работал в Чечне. На всех этих картинах угадывается влияние постимпрессионистов, хотя немало общего с современной московской школой нашла казанская художница Полина Илюшкина:

— Особый шарм и удобство выставки в том, что вместе с живописными работами представлены и предметы быта, которые в своих картинах отображали художники. Можно увидеть и художественный образ, и его оригинал, исходник, сравнить и понять, какие символы, значения закладывали живописцы в свои художественные послания. Кроме того, я вижу схожесть современных авангардистов и классических художников прошлых лет с мастерами московской школы. Она проявляется в лаконичности, например, в пейзажах с видами гор. При полностью залитом фоне картины, ярко выделен контрастный цвет, дающий акцент на центр композиции, его сопровождает обязательно темный низ картины.

Работы Шамиля Шамурзаева всегда можно узнать именно по намеренно заостренным горным вершинам

Боевой дух и роскошь «мужского зала»

Второй зал выставки открывают картины авангардистов Вахита Заураева и Шамсудина Ахмадова, представителя молодого поколения — Аслана Бугаева и других художников. Вообще, этот зал куратор проектов Музея ЧР Мария Филатова обозначила как «мужской». На картинах — веселое застолье джигитов, в центре — национальные костюмы, а вдоль стен — витрины с уникальными образцами холодного и огнестрельного оружия.

Куратор отметила, что один мастеровой кинжал стоит скакуна или даже целого дома. Кинжалы уже при изготовлении разделяли на бытовые, боевые и праздничные. Изготавливали их отдельно мастера кинжалов, а ножны и оправу делали уже ювелиры. Как правило, это были целые династии мастеров, а работали на производстве всей семьей — если мужчины отливали оружие и ножны и инкрустировали его, украшали в основном растительными орнаментами — древом жизни, то женщины полировали оружие, доводили внешний вид «до ума».

Завораживают взоры и мужское облачение — праздничная белая бурка и того же цвета папаха считались наиболее ценными. Они просто необходимы в быту — зимой греет и играет роль палатки, если требуется, летом защищает от палящего солнца. Недаром считается, что папаху можно потерять только вместе с головой, в остальных случаях это недопустимо.

В этом же зале располагается еще одна ценность — традиционный чеченский войлочный ковер истанги. Он изготавливается методом аппликации, используется шесть овец осенней стрижки, так называемая «нагулянная». Красители использовались исключительно натуральные — грецкий орех, чабрец, гранат. Поэтому и цвета в основном терракотовые, либо яркие бордовые, но неизменно насыщенные. Рисунок преимущественно солярный, растительный — то же древо жизни и рога животных. Это символичные пожелания благоденствия, богатства, большого и здорового потомства.

Праздничная белая бурка и того же цвета папаха считались наиболее ценными

Мелодии «женского зала»

Наконец, третий зал экспозиции — «женский». Здесь больше мелких деталей — ювелирные украшения, медная посуда, орудия труда рукодельниц, женские портреты и костюмы со множеством аксессуаров. Так, традиционный наряд молодой женщины изготавливали из дорогих тканей — шелка, парчи, бархата и атласа. Его украшали кружевом, галунами, а иногда и золотым шитьем.

Если девушкам полагались светлые тона, то дамы в возрасте носили исключительно темное. Голову чеченки издавна прикрывают платком или легкой шалью, которые символизируют целомудрие. Что касается украшений, то одним из важнейших считалось нагрудное массивное колье, напоминающее татарское хаситэ. Оно состоит из 12—16 пар серебряных застежек с орнаментом, напоминающим виноградную гроздь. До начала прошлого века также широко использовались серебряные пояса, порой в золотой или позолоченной оправе. Обычно пояса и нагрудные украшения дополняли друг друга.

Нашелся и уголок для народных инструментов. В чеченской музыкальной культуре еще сто лет назад насчитывалось несколько десятков всевозможных инструментов. На выставке, например, представлен дечиг-пондур — древний струнный музыкальный инструмент, обладающий мягким шелестящим тембром. Звуки извлекаются ударами по струнам, бряцанием, тремоло или просто щипками как на гуслях или гитаре. В XIX веке, под влиянием русской культуры, в республике появились гармоника, баян и аккордеон. Их, как и свирель авторства братьев Юсуповых, умельцев из селения Шали, также можно увидеть на экспозиции.

Выставка продлится до 13 июня.

1 / 32 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов