Каким будет голос радио «Вера-Казань»

Единственный в своем роде православный просветительский радиопроект в FM-диапазоне будет вещать круглосуточно, не прерываясь на рекламу

Фото: Максим Платонов

С началом весны в Казани заработало новое радио «Вера-Казань». На частоте 95,5 FM будет вещать первая православная радиостанция, которая уже присутствует в 40 российских городах, а теперь добралась и до татарстанской столицы. Открыть радио хотел еще владыка Феофан, он считал, что для многоконфессиональной республики это особенно важно. После конкурса на вещание на данной частоте прошло два года, «Вера» пока ретранслирует Москву, но в скором времени появятся и местные включения. Как прошло торжественное открытие радио, почему на церемонии были представители и светской власти, и духовенства, и как они поздравили президента Татарстана с днем рождения — в репортаже «Реального времени».

Альметьевск опередил Казань на три года

Торжественное открытие радио «Вера-Казань» прошло в Музее Казанской иконы Богородицы не случайно. По словам митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, это «дом Богородицы, которая близка сердцу каждого православного человека». Музей частный, но он плотно сотрудничает с Казанской епархией и ведет в своих стенах просветительскую деятельность. Такая же функция возложена и на новую радиостанцию.

Радио «Вера» было открыто в Москве стараниями группы верующих мирян в 2016 году, которые заручились поддержкой церкви. Теперь, спустя почти пять лет, оно вещает более, чем в 40 городах России — в Ханты-Мансийске и Хабаровске, Калининграде и Феодосии, в Карачаево-Черкесии и других. Карта вещания скоро пополнится Читой, Якутском, Белгородом. Интересно, что в Альметьевске радио появилось около трех лет назад. Как рассказал «Реальному времени» директор радио «Вера» Роман Торгашин, в городе нефтяников нашлись доброхоты, которые уже владели радиочастотой. Они и обратились к руководству радио с просьбой о вещании.

— С точки зрения медиа, Казань — очень непростой регион, город, обладающий большой привлекательностью для бизнеса. Радио «Вера» появилось здесь благодаря консенсусу светских и религиозных властей в понимании важности вещания именно в многонациональном Татарстане. Два года назад был проведен конкурс на вещание на данной частоте и нам удалось обойти даже коммерческие радиостанции. В Казани радио владеет Казанская епархия, мы — только представители франшизы, — поделился он.

Как рассказал «Реальному времени» директор радио «Вера» Роман Торгашин, в городе нефтяников нашлись доброхоты, которые уже владели радиочастотой

Будет ли авторская программа митрополита?

Вещание в Казани началось в полночь. Прибывший на торжественную церемонию в музей владыка Кирилл отметил, что ранним утром уже успел послушать радио в машине.

— Это радостное, утешительное и важное для нас событие. И название хорошее, и суть. Очень надеемся, что оно будет полезным для жителей нашего края, которых мы приглашаем к сотрудничеству. Как это сделать? Вы можете, например, отправить заявку на радио — приезжайте к нам, запишите наш народный хор. Еще что-то интересное. Не обязательно ведь только работать сотрудникам радио. Это может быть диалог со слушателями, а не просто — пришел, наговорился и утешился этим, — пошутил Владыка.

На предложение журналистов самому вести авторскую программу митрополит также ответил с улыбкой: «Поживем — увидим, стерпится — слюбится». Он также отметил, что день открытия нового радио в Казани совпал с целым рядом праздников — днем рождения президента Татарстана Рустама Минниханова, в честь которого собравшиеся, по инициативе Владыки, стоя спели «Многая лета», первым днем весны и днем памяти патриарха Гермогена, родившегося на Казанской земле, — этот праздник отмечается 2 марта.

«Завещание» владыки Феофана

Единственный в своем роде православный просветительский радиопроект в FM-диапазоне будет вещать круглые сутки. Студия оборудована в Казанской епархии. Коллектив станции пока формируется, определяется время выходов в эфир — в распоряжении казанцев будут два часа местного эфирного времени в сутки. Каким и в какое время будут включения — будет известно в ближайшее время. По словам пресс-службы Казанской епархии, документ уже подготовлен и лежит на рассмотрении митрополита Кирилла.

Известно, что инициатива появления радио в Казани принадлежит митрополиту Феофану. Гостям представили архивные кадры, на которых он оставил, можно сказать, часть своего завещания:

— Зная истоки своей веры, человек будет более уважительно относиться к представителям другой религиозной традиции. Поэтому радио «Вера» для Татарстана — это общее приобретение, не только для православных, но и для всех, кто будет его слушать.

Известно, что инициатива появления радио в Казани принадлежит митрополиту Феофану

«Тихий голос дальше слышен»

О владыке Феофане говорил и председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Приехать на торжество он не смог, поэтому обратился к собравшимся через прямое включение:

— Помню, когда митрополит Феофан поставил вопрос — каким должен быть голос православной радиостанции, мы много говорили о человеческой составляющей. Мы живем в эпоху крика и лозунгов, а наше радио предполагает доверительный личный разговор с человеком о самом главном, в любом тематическом преломлении. Он должен ответить на главный вопрос: что значит «быть христианином сегодня?» Второй немаловажной задачей радио я считаю служение добрым делам, милосердию, — уверен церковный и общественный деятель.

На радио не будет рекламы, только сообщения о важных мероприятиях. Запланированы авторские передачи с выступлениями общественных и церковных деятелей. И, конечно же, музыка. Как рассказал Владимир Легойда, патриарх Московский Кирилл как-то попенял ему, что в Москве радио «Вера» вещает на бывшей частоте радио «Классик». «Это единственное радио, которое я слушал!», — сказал он, но тут же успокоился, узнав, что классическая музыка плавно перетечет в эфир новой станции. Роман Торгашин тоже считает, что музыке должно уделяться больше внимание и немало времени — слушателю нужно и осмыслить сказанное, и просто отдохнуть от потока информации.

Остается только вспомнить народную мудрость: «Тихий голос дальше слышен», и все встанет на свои места, без окриков, призывов «купить-то-что-не надо» и сомнительных жизненных ценностей участников ток-шоу.

Ирада Аюпова назвала начинание площадкой, где можно не только слушать, но и слышать

Министерство культуры готово к сотрудничеству

Поздравить казанцев с появлением в городе православного радио в музей Казанской иконы приехала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Она назвала начинание площадкой, где можно не только слушать, но и слышать.

— Жизнь стремительна как стрела. Хочется, чтобы слушатели радио чаще задумывались о том, как сохранить себя, свою душу. Мы живем в мире, где картинка много значит. Но мы помним, что первым было слово. Хорошо, что сейчас жители Казани имеют возможность осмыслить сказанное без визуализации, открыть свое сердце для слова Божия. В нашей жизни очень много суеты, но должны быть минуты для того, чтобы подумать над своими действиями. Хочется верить, что слушатели радио будут еще и его адептами, будут транслировать и руководствоваться ценностями, заложенными в религии. Ведь именно она — квинтэссенция права на справедливость.

Министр культуры добавила, что для проектов радио «Вера-Казань» будут открыты все культурные площадки республики.

1 / 24 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов