«Но наш устав — не конституция России, зачем ее править?»

Как депутат Ркаил Зайдулла бился с «вечным замом» Рамисом Айметом на съезде Союза писателей Татарстана

Съезд Союза писателей Татарстана традиционно выдался неспокойным: его участники захватывали трибуны, отпускали язвительные замечания в адрес друг друга. А писатель, драматург и депутат Госсовета республики Ркаил Зайдулла с третьей попытки занял место председателя, обойдя экз-зама Данила Салихова — Рамиса Аймета. За бурными дебатами творческой элиты наблюдал корреспондент «Реального времени».

Пять лет и еще десять месяцев

Съезд писателей Татарстана должен был пройти еще 10 месяцев назад, но из-за пандемии его перенесли. Так что форум состоялся во Всемирный день писателя. При этом впервые он прошел сразу в четырех местах одновременно. Основная часть участников, 167 человек, собралась в театре имени Тинчурина. За происходящим наблюдало челнинское и альметьевское отделение, а также делегаты в «Зуме».

В президиум предыдущий председатель СП Данил Салихов предложил руководителя Аппарата президента РТ Асгата Сафарова, заместителя председателя Госсовета РТ Марата Ахметова, министра культуры РТ Ираду Аюпову, советника гендиректора телерадиокомпании «Новый век» Разиля Валиева, поэтов Гарая Рахима и Равиля Файзуллина. Русскую секцию представляла поэтесса Ольга Измайлова. Модератором стал поэт Зиннур Мансуров, который, словно ледокол, настойчиво вел заседание вперед, несмотря на выкрики из зала, нарушения регламента и прочее. Съезд также посетил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев. Так что чиновники открыто демонстрировали, насколько им важно собрание мастеров пера.

Избрав секретариат и мандатную комиссию без особого шума, президиум перешел к формированию счетной комиссии. И тут делегаты начали выкрикивать фамилии с места, без всякого порядка, причем, когда Мансуров их потом озвучил, некоторых там уже не было, к примеру, Фаузии Байрамовой. Поэт, новый лауреат премии имени Джалиля, один из самых молодых членов СП Булат Ибрагим попросил добавить кого-то из молодых, но президиум шел дальше.

Тут голос подала Назиба Сафина, чью статью из «Татарстан яшьләре» «Реальное время» перевело и опубликовало в среду. Она начала указывать на некоторые недочеты в ведении заседания, но перепалка быстро закончилась, началась минута молчания с фотографиями умерших за четыре года писателей. Можно было увидеть, что многих не стало в ноябре-декабре 2020-го.

Асгат Сафаров вручил госнаграды и Данил Салихов приступил к отчету за четыре с лишним года. Деятельность СП, судя по нему, во многом напоминает деятельность Всемирного исполкома татар, как организатора Сабантуев — это много событий, вроде вечеров памяти, юбилеев, а также конкурсы и выезды в районы. Среди деятельных писателей Салихов отметил Розу Туфитуллову, чей роман «Гөлсем” перевели на турецкий, напомнил, что роман Аяза Гилязова «Йәгез, бер дога» зазвучал на венгерском, что Зиннур Мансуров получил премию «Литератор года — 2017» на Конгрессе литературных журналов тюркского мира, поэт Ленар Шаех — премию Генералов от Международной Общественной ассоциации «Генералы мира за мир» и медаль «Голубь мира», книга Айдара Халима «Татарский воин» стала дипломантом Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский»… Большой вопрос, конечно, насколько к этому причастен Союз или просто у писателей есть связи и желание подавать заявки на конкурсы. Кстати, также Салихов отметил, что 178 человек съездило за это время в дома отдыха, что очень важно, ведь значительная часть членов СП — пенсионеры и люди преклонного возраста.

Отчет ревизионной комиссии оставил такое же смутное ощущение — его ограничили регламентом в пять минут, на огромном экране не выводили цифры, так что на слух удалось понять, что ежегодно Союз писателей РТ получает около 9-10 млн рублей, причем, помимо Министерства культуры, помогает им «Татнефть».

«За Ркаилем власть, за Айметом — писатели»

После приветственной речи Ирады Аюповой началось выдвижение кандидатов. Их список не стал сюрпризом. Как и ожидалось, двумя главными кандидатами стали Ркаил Зайдулла и Рамис Аймет.

Зайдуллу выдвинул Гарай Рахим. Кандидат — депутат Госсовета, опытный журналист (он много лет возглавлял журнал «Идел»), член Татарского ПЕН-центра, совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар, лауреат премий Джалиля, Тукая, Фатиха Хусни, Дамира Сиразиева, деятель-тяжеловес. Он уже в третий раз был выдвинут на должность председателя.



Экс-председатель Фоат Галимуллин, отметив, что работать в СП надо «по-современному», предложил Аймета: «Он хорошо знает эту работу, на его плечах всё и было».

Рамис Аймет, поэт, лауреат премии имени Мусы Джалиля — многолетний зам: был им в 1995–1998-м при Ринате Мухамадиеве, и вновь с 2013-го при Рафисе Курбане и Даниле Салихове, так что он хорошо знает внутреннюю кухню организацию, работу с документацией.

Основной работой СП Аймет назвал пропаганду и оценку произведений. Он предложил возродить в газетах-журналах литературные страницы, вернуть музыкально-литературный лекторий в филармонии (он, кстати, помогал писателям зарабатывать), организовать в Союзе бюро пропаганды. Что касается доходов, тут Аймет предложил повысить субсидии пенсионерам в связи с инфляцией. Кстати, в программах с Зайдуллой Аймет сошелся в важности переводов и также предложил учредить премию, а также вернуть самостоятельность секции переводчиков.

Рафис Курбан, ставший третьим кандидатом, сходу взял самоотвод, отдав свои симпатии Ркаилу Зайдулле. Назиба Сафина предложила четвертого кандидата, главного редактора журнала «Мәдәни җомга» Вахита Имамова: мол, его хотят сейчас назвать экстремистом (так Сафина напомнила о старой книге бывшего председателя Набережночелнинской писательской организации «Запрятанная история татар», которую в июле 2020 года Верховный суд Татарстана запретил, признав экстремистской). «Но тогда экстремисты и те 60 процентов, что голосовали за суверенитет, — сделала вывод Сафина. — Мы же его для того в Казань и вытащили, чтобы он стал председателем». Имамов, скоро появившись на сцене, также отказался от участия в выборах.

Иногда выходившие на сцену, помимо поддержки, начинали делиться свои мыслями. Писатель Захид Махмуди сообщил, что в его родном Кукморе дети говорят только по-русски: «Ваши книги они не читают». Глава челнинского отделения Факиль Сафин (его поддержали и альметьевцы) отдельно проговорил проблему отсутствия в уставе его отделения, а значит, устав этот следует серьезно подкорректировать.

Фаузия Байрамова, выступив в поддержку Аймета, отметила: «Он будет работать с властью, но не будет ее куклой. И пусть власть не вмешивается. За Ркаилем власть, за Айметом — писатели».

Наконец, московский татарин Ринат Мухамадиев, указав, что 22 года не выходил на трибуну, также поддержал Зайдуллу, обратившись к залу с просьбой думать не о себе, а о другом: «Надо хранить республику, язык!». После него Марат Ахметов выступил за Зайдуллу, указав: «Он ведь, можно же тут говорить, даже голосовал против поправок в конституцию!»

После того, как кандидаты озвучили свои программы, писатели потянулись к столам с бюллетенями. Со стороны это выглядело как разгул демократии — десятки людей стремятся отдать голос, фотографируются друг с другом, а потом поедают халяльные бутерброды.

«А если бы ты выиграл, кворум был бы?»

В результате в Казани проголосовало 155, в Челнах 23, в Альметьевске 13 человек. Пять бюллетеней оказалось испорчено, 20 не использовалось. Зайдулла набрал 122 голоса, Аймет — 74. Посетовав, что данное решение нарушает права участников в «Зуме», президиум решил не учитывать их голоса — хотя поначалу им предлагалось звонить по телефону.

Рамис Аймет, поднявшись на трибуну, сначала выразил сомнение в честности подсчета, а потом объявил, что на съезде нет кворума, поэтому выборы не действительны. Зиннур Мансуров ехидно заметил: «А если бы ты выиграл, кворум был бы?». Сквозь шум прорвался голос писателя и журналиста Искандера Сирази, который указал, что делегатов достаточно, учитывая сидящих в «Зуме», хоть они и не были учтены потом в голосовании. Напоследок писатели пошумели на тему выборов правления: оказывается, в уставе не указано, как точно его выбирать. Зайдулла, занявший место в президиуме вместо Сафарова, напомнил, что хочет внести изменения в устав.

«Но наш устав — не конституция России, зачем ее править?» — заметили с места, на что Зайдулла указал, что документ был создан в 90-е совсем в других условиях. Он озвучил свой список участников правления, в котором оказалось, скорее, больше людей средних лет, включая, к примеру, нового директора театра Кариева Луизу Янсуар — и это большое достижение, учитывая, что в СП молодые писатели находятся на птичьих правах, хотя именно благодаря им об этой организации и известно. «Отмечу, что в списке много женщин. Это мой ответ на то, что многие считают, что я к женщинам как-то так отношусь», — указал Зайдулла.

Что с планами? В своей программе Зайдулла предложил организовывать встречи школьников с писателями, плотно работать с комиссией по сохранению и развитию татарского языка, присуждать премии Державина и Горького только русскоязычным писателям, а руководителя русской секции привлекать к работе правления на постоянной основе, обсудить с юристом устав и организовать рабочую группу по изменению.



Давняя мечта Зайдуллы — создание центра художественного перевода со штатным редактором и учреждение премии имени Рустема Кутуя. Еще одно предложение — фонд помощи писателям, которому готовы помочь бизнесмены. Необходимо продолжить практику выдачу грантов на социально важные произведения.



Озаботился Зайдулла и оплатой в газетах-журналах, развитием выпуска аудио-книг, сайтом СП, на который будут выкладывать новые произведения. Он предложил вернуть звание «кандидата в члены СП», проводить крупные литературные мероприятия, наладить плотную совместную работу с центром «Идель» и движением «Калеб», отправлять молодых писателей в Литинститут, а также наладить общение с московскими литературными кругами. Наконец, Зайдулла озвучил идеи о вакансии менеджера по маркетингу, продвижении сценаристов и писательских курсов для удаленных регионов, где проживают татары.

