Низкие зарплаты погнали казанских работников культуры в Москву

Фото: Роман Хасаев

После казанского института культуры — в Москву

Сегодня учреждения культуры Республики Татарстан — это 173 музея, 18 театров, 19 концертных организаций, две филармонии, два цирка, девять профессиональных образовательных организаций в сфере культуры, 105 организаций дополнительного образования, 42 кинотеатра (кинозала), 1512 библиотек и 1933 клубных учреждения.



Численность тех, кто сегодня трудится на ниве культуры Татарстана, превышает 21,5 тыс. человек, однако, как рассказала глава Минкульта Татарстана Ирада Аюпова на коллегии министерства, более 44% кадров отрасли вообще не имеют профильного образования.

— При этом, согласно федеральному проекту «Творческие люди», еще в прошлом году обеспеченность отрасли культуры и детских школ искусств высокопрофессиональными специалистами должна была составить не менее 90%, — подчеркнула на коллегии ректор Казанского института культуры и искусств Роза Ахмадиева. А более четверти работников культуры в районах уже достигли предпенсионного и пенсионного возраста, а заменить их практически некому.

Численность тех, кто сегодня трудится на ниве культуры Татарстана, превышает 21,5 тыс. человек — однако более 44% кадров отрасли вообще не имеют профильного образования. Фото: Максим Платонов

Это еще одна острая проблема. Выпускники профильных вузов и училищ в Татарстане в большинстве своем уезжают в Москву, Санкт-Петербург или другие большие города, где кипит культурная жизнь, да и уровень заработка гораздо выше, заявили участники коллегии.

Учеба в институте культуры не по карману

Осложняется кадровый вопрос и платным обучением в профильных вузах. Желающих ежегодно платить десятки тысяч рублей за обучение в КазГИКе не так много. Как посетовал один из участников коллегии, сегодня зарплата работника сельского дома культуры чуть выше 10 тыс. руб., а за учебу в институте культуры придется отдать 60 тыс., так что вместо квалифицированных сотрудников в сельских домах культуры сегодня чаще всего работают учителя сельских школ.

Напомним, эту проблему относительно недавно поднимали на первом в истории заседании Совета по культуре и искусству при президенте РТ — на нем главный режиссер Татарского театра им. Г. Камала Фарид Бикчантаев предложил преобразовать Казанское театральное училище в профильный Театральный государственный институт. Сегодня, впрочем, эту идею участники коллегии не обсуждали, но выступали за увеличение количества бюджетных мест в рамках существующих учебных заведений.

На заседании Совета по культуре и искусству при президенте РТ Фарид Бикчантаев предложил преобразовать Казанское театральное училище в профильный Театральный государственный институт

— Количество бюджетных мест до 2030 года необходимо значительно увеличивать, — обратилась к министру культуры Ахмадиева. Тем более федеральные министерства культуры и образования планируют увеличить количество бюджетных мест, из которых 50% пойдут на целевой набор, а значит, со следующего года, например, директор любого ДК сможет направить своего специалиста на бесплатное обучение, а затем трудоустроить и закрепить на рабочем месте.

Помимо этого, привлекать молодых выпускников институтов и колледжей в Татарстане планируют с помощью программы «Земский работник культуры», в рамках которой он сможет получить 1 млн руб. и бесплатный участок земли для возведения дома.

В корне поменять кадровую политику и штатное расписание республиканских учреждений культуры — еще одна задача, которую планирует реализовать за последующие шесть лет Минкульт республики, заявила на коллегии глава министерства Ирада Аюпова. Изменения коснутся всех учреждений: начиная от вузов и заканчивая сельскими домами культуры, которым катастрофически не хватает профессиональных специалистов. Впрочем, конкретных показателей пока не прозвучало.

«Еще в прошлом году обеспеченность отрасли культуры и детских школ искусств высокопрофессиональными специалистами должна была составить не менее 90%», — подчеркнула на коллегии ректор Казанского института культуры и искусства Роза Ахмадиева. Фото: kazgik.ru

Культуру переведут в цифровой формат

Цифровые технологии также намереваются внедрить практически во все области культурной жизни. Новые условия жизни во всем мире диктуют новые отношения и в культуре. Поэтому будущее — за онлайн-концертами, театральными представлениями, творческими встречами, мастер-классами, а также другими культурными направлениями и мероприятиями. Так, в рамках федерального проекта «Цифровая культура» на территории России к 2024 году должны построить 500 виртуальных концертных залов.

Как подчеркнула Ирада Аюпова, культура в большинстве случаев сегодня воспринимается как индустрия развлечений. По ее мнению, «учреждение культуры должно стать «третьим местом» — после работы и дома, куда люди приходят за общением, стать территорией культурного досуга, где можно посмотреть фильм, спектакль или выставку и обсудить увиденное».

Добиться этого, считает глава министерства вполне возможно. И для начала нужно решить обеспеченность сотрудниками, которые обладают соответствующими компетенциями, «ведь от того, как обучены кадры сегодня, будет зависеть, как будет развиваться культура в будущем».

Цифровые технологии также намереваются внедрить практически во все области культурной жизни. Фото: Максим Платонов

«Музыкалки» тоже требуют перемен

Говорили в ходе коллегии не только о кадровом голоде, но и скудной материально-технической базе. Так, музыкальные школы республики испытывают острую нехватку инструментов, а те, что имеются, были закуплены более 20 лет назад.

Директора музыкальных школ республики обратились к министру культуры с просьбой пересмотреть штатное расписание, которое не менялось аж с 1995 года, предоставить музыкальным коллективам школ возможность давать платные представления, а сотрудникам — проводить платные мастер-классы. Кроме того, требуют пересмотра и ставки для молодых преподавателей — сегодня это всего 2 тыс. рублей.

Завершая коллегию, Ирада Аюпова пообещала, что все озвученные просьбы и проблемные моменты будут учтены министерством, а пути их решения — включены в Стратегию развития культуры Татарстана.

Ангелина Панченко