Ирада Аюпова прокомментировала инициативу лишать звания артистов, занимающихся сетевым маркетингом

Фото: Максим Платонов

Министр культуры РТ Ирада Аюпова ответила на предложения пользователей социальных сетей лишать звания народных и заслуженных артистов и певцов, которые занимаются в личных аккаунтах сетевым маркетингом.

Самый крупный скандал в этой связи появился в лейбле Элвина Грея — тот объявил, что Вильдан Шамсутдинов, он же VILLI, уходит из его лейбла, потому что решил заниматься именно такого рода бизнесом. В продвижении косметических продуктов замечена также певица Гузель Уразова.

«Я понимаю, что они заработали свой статус, что у них есть определенный ресурс доверия и они используют этот ресурс доверия в своих целях. Но ведь в рекламе люди тоже снимаются, и артисты снимаются в рекламе. Они (интернет-комментаторы, — прим. ред.) требуют, чтобы Министерство культуры запрещало их участие в различных продажах, продвижении каких-то вещей через «Инстаграм». Я считаю, что не совсем наше поле деятельности», — сказал Аюпова.

По ее словам, для этого есть закон: «Если есть факты мошенничества, «пирамид», можно обратиться в компетентные органы. Мы уже жили в период, когда было партийное давление. Мне кажется, что правильно общественные ограничители формировать путем развития культуры, культуры коммуникации, путем возрождения культурных ценностей, путем общественного порицания. Но это не может быть превышением полномочий системы органов власти. Как мы можем вступать в полемику, как мы можем судить, кто нравственный, кто безнравственный? Есть закон, мы должны придерживаться закона. Есть полномочия. Но я согласна, что у артистов должны быть нравственные ограничители, должна быть система ценностей, ответственность за то, к чему ты призываешь слушателей».