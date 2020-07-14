Министр культуры Татарстана зачитала стихотворение Державина
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова опубликовала ролик, в котором читает отрывок из стихотворения Гавриила Державина «Арфа». Видеозапись доступна в инстаграм-аккаунте Министерства культуры РТ.
Сегодня, 14 июля, отмечается день рождения русского поэта эпохи Просвещения Гавриила Романовича Державина.
Отметим, что вчера Ирада Аюпова отпраздновала свой день рождения.
Ранее министр культуры Татарстана заявила, что выход из кризиса для киносетей «простым и быстрым не будет».
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