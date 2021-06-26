Культура в эпоху коронавируса: прививка — критерий цивилизованности
Министр культуры Татарстана подвела итоги сезона, анонсировала новые фестивали и напомнила жителям республики о том, как важно уважать свое и чужое здоровье
Сегодня в стенах театра им. Камала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова встретилась с блогерами и журналистами, рассказала им, что ждет театр, музеи и в целом культуру республики в ближайший год. О краудфандинге и грантах, о коронавирусных ограничениях и новых проектах, о том, что таит в себе закулисье театра им. Камала — в репортаже «Реального времени».
Итоги непростого года
Подводя итоги культурного сезона, Ирада Аюпова признала: год был, конечно же, не из легких. Пришлось работать в условиях ограничений, при не самых простых ситуациях. Но все же сделано было очень и очень немало:
— Год был непростой. По активности посещения при 70-процентной загрузке мы идем на уровне 2019 года. Активно идет театральная жизнь. За театральный сезон 2020/21 гг. поставлены 64 премьеры, 328 выездных спектаклей, 86 благотворительных спектаклей. Возрождаются фестивали — очень успешно прошел фестиваль малых городов в Набережных Челнах. Сейчас каждое событие воспринимается скорее как исключение, чем как правило. Мы открыли действительно крутую выставку — «Пять символов счастья» (выставочный проект Государственного Эрмитажа в Казанском кремле). Я люблю символизм, для меня это очень интересное направление.
Министр рассказала, что в московском Литературном институте им. Горького выделено пять целевых мест на подготовку профессиональных литературных переводчиков по линии Минкульта республики. Конкурс уже идет, и Аюпова призвала ребят, достойно сдавших ЕГЭ по литературе и по русскому языку, поучаствовать в этом целевом наборе.
«Патриотизм не должен быть топорным»
Отдельно Ирада Хафизяновна остановилась на мерах финансовых «вливаний» в культурные проекты. Так, буквально на днях, 21 июня, вышло постановление об утверждении предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета некоммерческим организациям — на поддержку краундфандинговых проектов в сфере культуры. Это направление министр считает очень интересным, потому что краудфандингом собирают деньги именно народные проекты. И сегодня ряд таких проектов могут получить и государственные субсидии — в отношении 40/60%.
Конечно, развитие современной культурной сферы немыслимо без грантов. 15 июня стартовал прием заявок на конкурс грантов президента РФ. Фонд культурных инициатив призван поддерживать инициативы в сфере креативных индустрий, и эта концепция уже разработана на федеральном уровне.
— Сам факт того, что государство сегодня говорит: потенциал будущего развития экономики страны лежит в творчестве — это очень хороший маркер, очень хорошая история. До 30 июля идет прием заявок. Я всех призываю принимать участие в этом конкурсе, тем более что выбор очень большой — начиная от индивидуальных предпринимателей, заканчивая некоммерческими организациями, муниципальными учреждениями культуры. Если у вас есть идеи, проекты — заявляйтесь! — подытожила министр.
Аюпова, кстати, и сама входит в координационный комитет по этому проекту. Как она рассказывает, комитет определяет ключевые направления, какие проекты в первую очередь поддерживать, как рассказывать о них обществу. Важно, что в этих проектах должна быть и национальная культура, и патриотическая тема.
— Но патриотизм не должен быть топорным — это не то направление, которое может вести за собой молодежь. Мне кажется очень важным, чтобы люди осознавали свою территориальную и национальную идентичность сквозь призму ценностной модели, а не благодаря каким-то лозунгам, — отдельно оговорила важность задачи министр.
Фестивалям — быть, но надо соблюдать «противоковидные» правила
Во втором полугодии Казань ждут не менее яркие события, чем те, которые мы уже увидели. Так, планируются Качаловский и Тинчуринский фестивали. Пока Минкульт надеется, что и традиционный фестиваль мусульманского кино пройдет оффлайн.
С 23 по 27 июля при поддержке федерального Министерства промышленности в Казани проведут фестиваль, посвященный традиционным промыслам, искусствам, декоративно-прикладному искусству. Так что Минкульт работает в штатном режиме, его специалисты и культурные деятели республики полны планов и идей, как заверяет Ирада Аюпова.
Конечно, общественность остро волнует вопрос локдаунов: на дворе третья волна коронавируса, так не закроются ли снова музеи и театры? В ответ на это министр успокоила блогеров и журналистов: никаких предписаний о закрытии культурных организаций или введении ограничительных мер не имеется, но ведутся работы по активности в части вакцинирования. А еще она напомнила о культуре здоровья, о том, как важно уважать здоровье — и свое, и окружающих:
— Посещение театрально-зрелищных учреждений, музеев должно осуществляться в соответствии со всеми нормами и правилами. Мы надеемся, что нас закрывать не будут. Даже если волна докатится до Татарстана, театры и так уходят на трехмесячные каникулы. В музеях соблюдаются все необходимые правила: есть антисептик, просят посетителей соблюдать дистанцию и носить маски, есть ограничения по количеству человек в группах при организованных посещениях. В таком режиме мы работаем давно. Мы первыми в стране открылись — 18 мая 2020 года. Мы с учреждениями говорим о том, что нужно мотивировать людей прививаться. Мне кажется, это критерий цивилизованности.
Уже есть интересный пример мотивации в исполнении культурных учреждений: с 25 июня Казанский цирк предоставляет 10% скидку тем, кто при покупке билета предъявит документ о вакцинации.
Мы надеемся, что нас закрывать не будут. Даже если волна докатится до Татарстана, театры и так уходят на трехмесячные каникулы
«Клоунады вообще в Казани нет»
Один из присутствовавших на встрече, клоун Руслан Риманас, рассказал Ираде Аюповой о том, что хочет развивать клоунаду в Казани, и даже напомнил, что отправил ей письмо с просьбой о помощи.
— Я играл на озере Кабан спектакль, и хочется это делать дальше. Я отправил вам письмо по поводу идеи уличного спектакля на воде на «Черном озере». Мне хочется это направление развивать. Клоунады вообще нет в Казани. Я единственный клоун в Татарстане, кто профессионально этим занимается. Очень не хватает поддержки и продвижения этого жанра. А очень хочется приносить счастье и радость людям. Мы придумали и еще один проект с привлечением лучших режиссеров, который поддержал музей-заповедник «Казанский Кремль», подавали заявку в фонд президентских грантов, но грант не выиграли. Как можно этому способствовать?
Министр в ответ на это заподозрила, что грант выиграть не удалось, потому что заявка была неверно составлена. И сообщила, что Фонд культурных инициатив уже проводил обучение для потенциальных получателей грантов по этому поводу и готов делать это снова:
— Очень часто заявки подают некорректно. Давайте учиться проектной культуре. Мы готовы в этом вопросе методически помочь. Культурные инициативы — это действительно большие возможности, объем грантового фонда — порядка 3,5 миллиарда...
Бесконечные коридоры, тысяча и один костюм и вид с крыши театра
После выступления министра для гостей провели экскурсию по закулисью театра: завлит Нияз Игламов показал пошивочный и бутафорский цехи, костюмерную. На вопрос, сколько же там костюмов, ответить не смог, но пошутил, что всегда отвечают: тысяча и один. Интересно, что когда спектакли с репертуара снимают — костюмы навсегда остаются в театре. Их используют и для студенческих постановок. Хранят бережно: все они пронумерованы. Есть экземпляры, которым около 70 лет! А чтобы костюмы не портились, не плесневели и не приобретали затхлый запах, в костюмерной обеспечена сквозная вентиляция.
После того как гости прошли по всем закулисным помещениям по длинным извилистым коридорам, в которых с первого раза немудрено заблудиться, им предложили подняться на крышу театра — оттуда открывается прекрасный вид на город.
Как живет театр им. Камала: премьеры, цифровизация и ожидание реконструкции
Директор Камаловского театра Ильфир Якупов немного рассказал о его жизни:
— Хочу поблагодарить нашего зрителя за то, что в эти тяжелые, психологически страшные времена, был с нами, — говорил Якупов. — Это был самый сложный сезон, он самый длинный — мы начали играть 21 августа, 25 июня закрываемся. А традиционно мы открывались в октябре. Некоторые, конечно, боятся посещать театр из-за пандемии, но все равно приходят, а некоторые — с прививками — не боятся и приходят. Мы будем продолжать играть, выпускать премьеры — людям это нужно!
А вот анонсировать, что это будут за премьеры, директор не стал: сохраняет интригу. Так что самое интересное мы узнаем только после 10 августа, когда театр выйдет с каникул.
Пандемия, по словам Якупова, сильно изменила жизнь театра, но и привнесла кое-что положительное. Например, планерки у камаловцев до сих пор проходят в Zoom, выяснилось, что это удобно. А еще театр освоил интернет-трансляции: за сезон так показали 21 спектакль. Оказалось, что потребность в этом есть у зарубежных зрителей и у татар, которые живут в России, но не в Татарстане.
Что касается реконструкции здания — на сегодняшний день архитекторы работают над ее проектом. Этому зданию на следующий год — 35 лет. Задача — обновить здание, но не потерять его привычный для любого казанца облик.
Нияз Игламов, куратор специальных проектов театра им. Камала, рассказал «Реальному времени», что, готовясь к масштабной реконструкции здания театра, камаловцы готовились и к работе на других площадках — даже сделали программу вывозных спектаклей. Но реконструкция этим летом не началась — театр все еще ждет очереди на ее запуск. Так что, судя по всему, все отыграют назад, и сезон начнется в родных стенах, как обычно.
Завесу тайны над премьерами будущего сезона Игламов немного приоткрыл: например, сейчас готовится спектакль «Мираж» по повести Амирхана Еники. К работе над ним приступает Айдар Заббаров. В нем заняты ведущие артисты — порядка 25 человек актерского состава. 7 ноября — ко дню памяти Марселя Хакимовича Салимжанова — он, как обещает куратор спецпроектов, точно будет готов.
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