Культура в эпоху коронавируса: прививка — критерий цивилизованности

Министр культуры Татарстана подвела итоги сезона, анонсировала новые фестивали и напомнила жителям республики о том, как важно уважать свое и чужое здоровье

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в стенах театра им. Камала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова встретилась с блогерами и журналистами, рассказала им, что ждет театр, музеи и в целом культуру республики в ближайший год. О краудфандинге и грантах, о коронавирусных ограничениях и новых проектах, о том, что таит в себе закулисье театра им. Камала — в репортаже «Реального времени».

Итоги непростого года



Подводя итоги культурного сезона, Ирада Аюпова признала: год был, конечно же, не из легких. Пришлось работать в условиях ограничений, при не самых простых ситуациях. Но все же сделано было очень и очень немало:

— Год был непростой. По активности посещения при 70-процентной загрузке мы идем на уровне 2019 года. Активно идет театральная жизнь. За театральный сезон 2020/21 гг. поставлены 64 премьеры, 328 выездных спектаклей, 86 благотворительных спектаклей. Возрождаются фестивали — очень успешно прошел фестиваль малых городов в Набережных Челнах. Сейчас каждое событие воспринимается скорее как исключение, чем как правило. Мы открыли действительно крутую выставку — «Пять символов счастья» (выставочный проект Государственного Эрмитажа в Казанском кремле). Я люблю символизм, для меня это очень интересное направление.

Министр рассказала, что в московском Литературном институте им. Горького выделено пять целевых мест на подготовку профессиональных литературных переводчиков по линии Минкульта республики. Конкурс уже идет, и Аюпова призвала ребят, достойно сдавших ЕГЭ по литературе и по русскому языку, поучаствовать в этом целевом наборе.



Министр рассказала, что в московском Литературном институте им. Горького выделено пять целевых мест на подготовку профессиональных литературных переводчиков по линии Минкульта республики

«Патриотизм не должен быть топорным»

Отдельно Ирада Хафизяновна остановилась на мерах финансовых «вливаний» в культурные проекты. Так, буквально на днях, 21 июня, вышло постановление об утверждении предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета некоммерческим организациям — на поддержку краундфандинговых проектов в сфере культуры. Это направление министр считает очень интересным, потому что краудфандингом собирают деньги именно народные проекты. И сегодня ряд таких проектов могут получить и государственные субсидии — в отношении 40/60%.

Конечно, развитие современной культурной сферы немыслимо без грантов. 15 июня стартовал прием заявок на конкурс грантов президента РФ. Фонд культурных инициатив призван поддерживать инициативы в сфере креативных индустрий, и эта концепция уже разработана на федеральном уровне.

— Сам факт того, что государство сегодня говорит: потенциал будущего развития экономики страны лежит в творчестве — это очень хороший маркер, очень хорошая история. До 30 июля идет прием заявок. Я всех призываю принимать участие в этом конкурсе, тем более что выбор очень большой — начиная от индивидуальных предпринимателей, заканчивая некоммерческими организациями, муниципальными учреждениями культуры. Если у вас есть идеи, проекты — заявляйтесь! — подытожила министр.

Аюпова, кстати, и сама входит в координационный комитет по этому проекту. Как она рассказывает, комитет определяет ключевые направления, какие проекты в первую очередь поддерживать, как рассказывать о них обществу. Важно, что в этих проектах должна быть и национальная культура, и патриотическая тема.

— Но патриотизм не должен быть топорным — это не то направление, которое может вести за собой молодежь. Мне кажется очень важным, чтобы люди осознавали свою территориальную и национальную идентичность сквозь призму ценностной модели, а не благодаря каким-то лозунгам, — отдельно оговорила важность задачи министр.

Минкульт работает в штатном режиме, его специалисты и культурные деятели республики полны планов и идей, как заверяет Ирада Аюпова

Фестивалям — быть, но надо соблюдать «противоковидные» правила



Во втором полугодии Казань ждут не менее яркие события, чем те, которые мы уже увидели. Так, планируются Качаловский и Тинчуринский фестивали. Пока Минкульт надеется, что и традиционный фестиваль мусульманского кино пройдет оффлайн.



С 23 по 27 июля при поддержке федерального Министерства промышленности в Казани проведут фестиваль, посвященный традиционным промыслам, искусствам, декоративно-прикладному искусству. Так что Минкульт работает в штатном режиме, его специалисты и культурные деятели республики полны планов и идей, как заверяет Ирада Аюпова.



Конечно, общественность остро волнует вопрос локдаунов: на дворе третья волна коронавируса, так не закроются ли снова музеи и театры? В ответ на это министр успокоила блогеров и журналистов: никаких предписаний о закрытии культурных организаций или введении ограничительных мер не имеется, но ведутся работы по активности в части вакцинирования. А еще она напомнила о культуре здоровья, о том, как важно уважать здоровье — и свое, и окружающих:

— Посещение театрально-зрелищных учреждений, музеев должно осуществляться в соответствии со всеми нормами и правилами. Мы надеемся, что нас закрывать не будут. Даже если волна докатится до Татарстана, театры и так уходят на трехмесячные каникулы. В музеях соблюдаются все необходимые правила: есть антисептик, просят посетителей соблюдать дистанцию и носить маски, есть ограничения по количеству человек в группах при организованных посещениях. В таком режиме мы работаем давно. Мы первыми в стране открылись — 18 мая 2020 года. Мы с учреждениями говорим о том, что нужно мотивировать людей прививаться. Мне кажется, это критерий цивилизованности.

Уже есть интересный пример мотивации в исполнении культурных учреждений: с 25 июня Казанский цирк предоставляет 10% скидку тем, кто при покупке билета предъявит документ о вакцинации.

Мы надеемся, что нас закрывать не будут. Даже если волна докатится до Татарстана, театры и так уходят на трехмесячные каникулы

«Клоунады вообще в Казани нет»



Один из присутствовавших на встрече, клоун Руслан Риманас, рассказал Ираде Аюповой о том, что хочет развивать клоунаду в Казани, и даже напомнил, что отправил ей письмо с просьбой о помощи.

— Я играл на озере Кабан спектакль, и хочется это делать дальше. Я отправил вам письмо по поводу идеи уличного спектакля на воде на «Черном озере». Мне хочется это направление развивать. Клоунады вообще нет в Казани. Я единственный клоун в Татарстане, кто профессионально этим занимается. Очень не хватает поддержки и продвижения этого жанра. А очень хочется приносить счастье и радость людям. Мы придумали и еще один проект с привлечением лучших режиссеров, который поддержал музей-заповедник «Казанский Кремль», подавали заявку в фонд президентских грантов, но грант не выиграли. Как можно этому способствовать?

Министр в ответ на это заподозрила, что грант выиграть не удалось, потому что заявка была неверно составлена. И сообщила, что Фонд культурных инициатив уже проводил обучение для потенциальных получателей грантов по этому поводу и готов делать это снова:

— Очень часто заявки подают некорректно. Давайте учиться проектной культуре. Мы готовы в этом вопросе методически помочь. Культурные инициативы — это действительно большие возможности, объем грантового фонда — порядка 3,5 миллиарда...



После выступления министра для гостей провели экскурсию по закулисью театра

Бесконечные коридоры, тысяча и один костюм и вид с крыши театра

После выступления министра для гостей провели экскурсию по закулисью театра: завлит Нияз Игламов показал пошивочный и бутафорский цехи, костюмерную. На вопрос, сколько же там костюмов, ответить не смог, но пошутил, что всегда отвечают: тысяча и один. Интересно, что когда спектакли с репертуара снимают — костюмы навсегда остаются в театре. Их используют и для студенческих постановок. Хранят бережно: все они пронумерованы. Есть экземпляры, которым около 70 лет! А чтобы костюмы не портились, не плесневели и не приобретали затхлый запах, в костюмерной обеспечена сквозная вентиляция.

После того как гости прошли по всем закулисным помещениям по длинным извилистым коридорам, в которых с первого раза немудрено заблудиться, им предложили подняться на крышу театра — оттуда открывается прекрасный вид на город.

Как живет театр им. Камала: премьеры, цифровизация и ожидание реконструкции

Директор Камаловского театра Ильфир Якупов немного рассказал о его жизни:

— Хочу поблагодарить нашего зрителя за то, что в эти тяжелые, психологически страшные времена, был с нами, — говорил Якупов. — Это был самый сложный сезон, он самый длинный — мы начали играть 21 августа, 25 июня закрываемся. А традиционно мы открывались в октябре. Некоторые, конечно, боятся посещать театр из-за пандемии, но все равно приходят, а некоторые — с прививками — не боятся и приходят. Мы будем продолжать играть, выпускать премьеры — людям это нужно!

А вот анонсировать, что это будут за премьеры, директор не стал: сохраняет интригу. Так что самое интересное мы узнаем только после 10 августа, когда театр выйдет с каникул.

1 / 33 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Пандемия, по словам Якупова, сильно изменила жизнь театра, но и привнесла кое-что положительное. Например, планерки у камаловцев до сих пор проходят в Zoom, выяснилось, что это удобно. А еще театр освоил интернет-трансляции: за сезон так показали 21 спектакль. Оказалось, что потребность в этом есть у зарубежных зрителей и у татар, которые живут в России, но не в Татарстане.

Что касается реконструкции здания — на сегодняшний день архитекторы работают над ее проектом. Этому зданию на следующий год — 35 лет. Задача — обновить здание, но не потерять его привычный для любого казанца облик.

Нияз Игламов, куратор специальных проектов театра им. Камала, рассказал «Реальному времени», что, готовясь к масштабной реконструкции здания театра, камаловцы готовились и к работе на других площадках — даже сделали программу вывозных спектаклей. Но реконструкция этим летом не началась — театр все еще ждет очереди на ее запуск. Так что, судя по всему, все отыграют назад, и сезон начнется в родных стенах, как обычно.

Завесу тайны над премьерами будущего сезона Игламов немного приоткрыл: например, сейчас готовится спектакль «Мираж» по повести Амирхана Еники. К работе над ним приступает Айдар Заббаров. В нем заняты ведущие артисты — порядка 25 человек актерского состава. 7 ноября — ко дню памяти Марселя Хакимовича Салимжанова — он, как обещает куратор спецпроектов, точно будет готов.