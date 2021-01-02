Министр культуры Татарстана «открыла движение» на «Лунных качелях»

2 января в Гостином дворе Национального музея Татарстана заработали «Лунные качели». Необычный арт-объект российского художника, фотографа и писателя Леонида Тишкова первым представлен именно в Казани — создателя проекта «Частная луна» и сотрудников музея связывает давняя дружба и сотрудничество.

Открыть «движение» на качелях, равно как и свечение искусственной Луны, приехала министр культура Татарстана Ирада Аюпова:

— Мы начинаем осваивать новые пространства. Этот небольшой эксперимент мы еще приукрасим, у нас будет на это время в течение новогодних каникул. Но для того, чтобы звезды зажигались, нужен волшебник, который отдаст частичку своей любви и энергии для того, чтобы создать это звездное сияние.

Действительно, в день открытия на музейном дворе было немноголюдно, однако гостей встречали Дед Мороз и Снегурочка, в палатках предлагались сувениры, горячий чай, был обещан и глинтвейн — в морозные вечера все это очень актуально. Тем более что «Лунные качели» будут работать только когда стемнеет: по вечерам ярче видна Луна, которая загорается от простого удовольствия катания на аттракционе детства. К слову, этот несложный механизм отсылает к эпохе зарождения кинематографа — смельчаки крутили педали велосипеда, чтобы картинки на экране оживали.

Сам Леонид Тишков на открытие нового арт-объекта не приехал. По словам куратора проекта, искусствоведа Гузель Файзрахмановой, художник решил не рисковать своим здоровьем в условиях пандемии. Однако проект «Частная Луна» в Казани уже был представлен в 2014 году:

— Мы показывали другую инсталляцию — с тех пор он побывал в 17 странах мира и даже на архипелаге Шпицберген в Арктике. Здесь же вниманию казанцев предложен премьерный арт-объект. Это искусство в общественном пространстве интерактивно, то есть с ним можно взаимодействовать. Оно отвечает каждому участнику инсталляции. Это частная Луна, с которой можно лично пообщаться тет-а-тет. Это доброе и волшебное искусство, которое понятно каждому.

«Лунные качели» будут работать до 10 января с 17.00 до 21.00 в Гостином дворе Национального музея РТ.

Анна Тарлецкая