Минкульт Татарстана выпустил приказ об отмене всех культурных мероприятий

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова подписала приказ об отмене всех культурно-массовых мероприятий с участием более 50 человек. Это связано с распространением коронавирусной инфекции.

Как пояснил «Реальному времени» замглавы ведомства Дамир Натфуллин, приказ распространяется на подведомственные учреждения культуры. В частно-коммерческом секторе — кинотеатрах и т.д. — меры Минкульта носят рекомендательный характер.

Кроме того, ограничивается выезд творческих коллективов и отдельных исполнителей в регионы России и зарубежные страны, прием иностранных делегаций. А учреждения культуры — музеи, библиотеки, театры, концертные площадки — ограничат проведение мероприятий с 19 марта до 15 апреля включительно.

По словам Натфуллина, говорить о том, что запрет снимут 15 апреля, преждевременно.

«Ситуация меняется каждый день. Буквально пять дней назад у нас были ограничения мероприятий до 5 тыс., сегодня мы уже вынуждены [совсем] ограничить. Нужно понимать, что это не для того, чтобы панику нарастить в обществе, главная цель — ограничить возможность распространения коронавирусной инфекции через учреждения культуры», — подчеркнул замминистра культуры.