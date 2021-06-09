«Особый якутский шик»: и кистью по холсту, и штихелем по мамонту

В галерее «Хазинэ» открылась выставка мастеров республики Саха «От Олонхо к пространству творчества»

Фото: Ринат Назметдинов (на фото — Влада Тимофеева)

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ открылась выставка «От Олонхо к пространству творчества». Более 80 экспонатов из собрания Национального художественного музея Республики Саха (Якутия) компактно разместились в двух залах. Однако, чтобы внимательно изучить их, потребуется не один день. Правда, экспозиция работает только до 13 июня, пока идут Дни Якутии в Татарстане. Чем отличается комплект якутских модниц илин-кэлин кэбиһэр от хаситэ, почему вредно баловать боотура и кто это такой, а также когда с ответным визитом делегация Татарстана отправится в Республику Саха — в репортаже «Реального времени».

«300 якутов»

Выставку «От Олонхо к пространству творчества» открыла, как и полагается, этногруппа «Аерхан» из Якутии. Олонхо — устный якутский эпос, в котором зашифрована вся информация об истории и культурном коде народа. Собственно, о нем и говорили все на открытии экспозиции.

Трио виртуозов-хомуситов в национальных костюмах не просто исполняли музыку, они имитировали и щебет птиц, и ржание коней. Причем женщины успевали, играя, изображать взмахи крыльев.

Как рассказали гости Татарстана, делегация в республику приехала большая: 300 человек, среди которых не только чиновники, но и поэты, писатели, а также артисты двух больших театров — в Казани проходит театральный фестиваль «Науруз».



Художников или резчиков по кости среди якутских гостей не было. Зато приехали музейные работники, знаний которых хватило на все заковыристые вопросы журналиста.

Трио виртуозов-хомуситов в национальных костюмах не просто исполняли музыку, они имитировали и щебет птиц, и ржание коней.

«Мировой холодильник, хранилище»

Генеральный директор Национального художественного музея Якутии Влада Тимофеева рассказала «Реальному времени» о самых ярких экспонатах выставки. В первую очередь она отметила резьбу по бивню мамонта:

— Это самый самобытный феномен современного искусства Якутии, который известен и в России, и во всем мире. Эта резьба отличается от чукотской и архангельской. Первые предметы, изготовленные из кости мамонта, появились в Якутии в XVIII веке и были сугубо утилитарными — шкатулки, гребни. Но уже тогда ученые подметили особый якутский шик — резчики использовали толстую пластину мамонта в отличие от тонкой северорусской. Там мастера тонкими пластинами только покрывали вырезанную из дерева шкатулку, а в Якутии архитектоника шкатулок другая. В XX веке происходит некая трансформация резьбы — мастера обращаются к мифам и фольклору, ключевым символам культуры. Здесь сходство с японскими нэцке, скорее. Конечно, бивни мамонта — материал дорогой, но наша республика обладает самыми большими запасами. Якутия — это как огромный мировой холодильник, хранилище костей древних животных.

Якутия — это как огромный мировой холодильник, хранилище костей древних животных.

Сыграем в тыксаан?

Влада Тимофеева также обратила внимание на представленные костюмы к историческому фильму «Тыгын Дархан», действие которого происходит в конце XVI — начале XVII веков. Реконструкция якутской традиционной одежды сочетает в себе разные по фактуре и цвету материалы — мех, сукно, ровдуга, кожа, жаккардовый шелк. При этом художница Дария Дмитриева украсила их орнаментальными вставками из бисера, металлическими украшениями и подвесками.

Всего к киноленте было изготовлено более 3 тыс. уникальных костюмов, в Казань привезли четыре, зато именно в них щеголяли главные действующие лица. Нужно отметить, что только один наряд включает 14 и более предметов — камзол, налобник с перьями, наручи и поножи, кольчугу и многие другие детали.



Выставка всю неделю будет жить насыщенной жизнью. Пройдут не только экскурсии и лекции, но и мастер-классы — по игре на хомусе, шитью, вышивке якутских орнаментов. Желающих научат и национальным настольным играм — хабылык, хаамыска, тыксаан, тырыынка.

Реконструкция якутской традиционной одежды сочетает в себе разные по фактуре и цвету материалы — мех, сукно, ровдуга, кожа, жаккардовый шелк.

Одни законы гостеприимства

Первый зампредседателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха Александр Жирков впервые приехал в Казань в 1998 году. Уже тогда между двумя республиками было подписано соглашение о сотрудничестве. Однако раритеты культуры и искусства Якутии выставляются в стенах Кремля впервые:

— Казань — древний очаг культуры, здесь находится и старинный университет, и духовная академия. Для наших мастеров большая честь выставляться в вашем городе. Мы — родственные народы, но мы ушли далеко на север, где законсервировали на многие века тюркскую культуру. Мы научились не только тепло одеваться, но и сохранили свои истоки, кочевую традицию из Средней Азии. И в этом бережном отношении своей истории находим свою опору, мы не должны превратиться в людей, родства не помнящих.

Александр Жирков подчеркнул, что неслучайно такой большой делегацией якуты приехали в Казань:

— Нас везде встречают с таким гостеприимством! Но хочу отметить, что и якуты очень любят принимать гостей с не меньшим радушием и теплотой. Поэтому на будущий год, когда мы тоже будем праздновать столетие со дня основания Якутской автономной республики, не менее масштабную делегацию ждем из Казани.

Александр Жирков впервые приехал в Казань в 1998 году.

Татарстан для якутов: КАМАЗ, IT и история

Министр культуры Республики Саха Юрий Куприянов тоже отметил: «Мы у вас в гостях по полной программе». Действительно, театры Якутии показывают в Казани свои спектакли, в кинотеатре «Мир» идет фильм якутского производства, у Дворца Земледельцев организована выставка продажа, на которой можно купить ювелирные изделия, алмазы, пушнину, декоративно-прикладные изделия, посуду — кому что по средствам.



В Национальном музее РТ и галерее «Хазинэ» всю неделю будут открыты выставки с мастер-классами: если постараться, все можно успеть. Кроме того, цирки, национальные библиотеки и архивы двух республик теперь будут работать в плотном сотрудничестве.

— Даже наши языки очень похожи, одна ведь тюркская группа. Я, например, понял, что в любом ресторане без переводчика свободно могу сделать заказ. Но если бы я приехал к вам не сейчас, так поздно, а лет на тысячу пораньше, мы бы вообще говорили на одном языке с вами. В Якутии тоже хорошо знают Татарстан, прежде всего, по КАМАЗам, у нас очень много машин из Татарстана. Это IT-отрасль — наши специалисты часто приезжают к вам. И, конечно, работа историков, которые изучают становление республики, ее государственность. Нам всегда интересно, что происходит в Татарстане. Мы и равняемся на вас, и соревнуемся с вами, и обмениваемся опытом, — заметил Куприянов.

Министр культуры Республики Саха Юрий Куприянов тоже отметил: «Мы у вас в гостях по полной программе».

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова согласна с коллегой — у народов очень много общего: язык, богатая культура и даже обряды.

— И даже столетия наших автономных республик по датам очень близки. Но самое главное — абсолютная синергия в определении приоритетов культурной политики наших регионов: мы несем ответственность за сохранение нашей национальной культуры, а также делаем ее максимально доступной. Я считаю, что мы обязаны учиться у наших коллег в плане поддержки, например, национального следа в искусстве — это и кинематография, и театр, и цирк. Кстати, мы договорились о том, что татарский и якутский цирки будут создавать единый тюркский аттракцион. У нас много тем для сотрудничества, а эти Дни культуры не отчет о проделанной работе, а больше составление планов на будущее.



Пояс с «уховерткой» — мечта модницы

Еще одно сходство, тонко подмеченное Ирадой Аюповой, — ювелирное искусство, в частности, женские украшения. Об одном из них «Реальному времени» рассказала Влада Тимофеева:

— На мне сейчас только часть нагрудно-спинного комплекта илин-кэлин кэбиһэр, который издавна носили якутские женщины. У меня только илин — нагрудная часть комплекта, который отчасти напоминает татарское хаситэ. К гривне (ободу под шеей) крепятся звенящие цепочки, в центре которых, в районе груди (сакрального места, или чакры), размещается полярный круг. Как известно, раньше в одежде не было карманов, поэтому носили еще и серебряный пояс с подвесками, которые тоже имели утилитарное значение — серебряный календарик, щипчики, маленькая сумочка для мелочи, даже «уховертки» были.

К слову, в полной мере якутские украшения и изделия декоративно-прикладного искусства представлены на выставке в Национальном музее «Уус уонна Иис». Она тоже будет проходить только во время Дней Якутии.

Куда кочует арктический человек

Здесь же, в «Хазинэ», можно полюбоваться работами современных художников и мастеров. Так, в первом зале представлены гобелены из конского волоса с авторским плетением и ручным ткачеством Надежды Федуловой, например, «Праздник оленя». Фотокартины Сарааны Ивановой из серии «Уходящая натура», выполненные на картоне в смешанной технике. Здесь встречаются и лица якутских женщин, и большой праздник лета Ысыах.

Второй зал экспозиции — это, прежде всего, картины. Михаил Старостин представлен полотном «По тропе-змейке». Художник известен своим новым взглядом на человека Арктики, кочующего по разным дорогам. Молодой живописец Иннокентий Карякин в прошлом году выставлялся на персональной выставке в столице Якутии, в Казань приехало несколько его полотен, например, «Лунная ночь» — кони в бескрайних снегах. Притягивает внимание шутливое полотно «Избалованный боотур». Толстяка, сидящего на лужочке, заботливо кормит бабулька: видно, как оба довольны жизнью. Однако следует помнить, что боотур — воин-защитник. В древних легендах Олонхо — прародитель, но слово стало нарицательным, и, по сути, это привычный нам «богатырь». Картина показывает, что бывает, если женщина начнет излишне баловать своего защитника, богатыря.

Есть на выставке и цветные литографии, и фигурки из бивня мамонта, из бронзы и дерева. По сути, посетив все мероприятия Дней Якутии в Татарстане и, в частности, эту выставку, можно убедиться, что нет такого вида искусства или народного промысла, который якутам был бы не под силу.

1 / 46 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов