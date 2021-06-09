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«Особый якутский шик»: и кистью по холсту, и штихелем по мамонту

00:00, 09.06.2021 1

В галерее «Хазинэ» открылась выставка мастеров республики Саха «От Олонхо к пространству творчества»

«Особый якутский шик»: и кистью по холсту, и штихелем по мамонту
Фото: Ринат Назметдинов (на фото — Влада Тимофеева)

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ открылась выставка «От Олонхо к пространству творчества». Более 80 экспонатов из собрания Национального художественного музея Республики Саха (Якутия) компактно разместились в двух залах. Однако, чтобы внимательно изучить их, потребуется не один день. Правда, экспозиция работает только до 13 июня, пока идут Дни Якутии в Татарстане. Чем отличается комплект якутских модниц илин-кэлин кэбиһэр от хаситэ, почему вредно баловать боотура и кто это такой, а также когда с ответным визитом делегация Татарстана отправится в Республику Саха — в репортаже «Реального времени».

«300 якутов»

Выставку «От Олонхо к пространству творчества» открыла, как и полагается, этногруппа «Аерхан» из Якутии. Олонхо — устный якутский эпос, в котором зашифрована вся информация об истории и культурном коде народа. Собственно, о нем и говорили все на открытии экспозиции.

Трио виртуозов-хомуситов в национальных костюмах не просто исполняли музыку, они имитировали и щебет птиц, и ржание коней. Причем женщины успевали, играя, изображать взмахи крыльев.

Как рассказали гости Татарстана, делегация в республику приехала большая: 300 человек, среди которых не только чиновники, но и поэты, писатели, а также артисты двух больших театров — в Казани проходит театральный фестиваль «Науруз».

Художников или резчиков по кости среди якутских гостей не было. Зато приехали музейные работники, знаний которых хватило на все заковыристые вопросы журналиста.

Трио виртуозов-хомуситов в национальных костюмах не просто исполняли музыку, они имитировали и щебет птиц, и ржание коней.

«Мировой холодильник, хранилище»

Генеральный директор Национального художественного музея Якутии Влада Тимофеева рассказала «Реальному времени» о самых ярких экспонатах выставки. В первую очередь она отметила резьбу по бивню мамонта:

— Это самый самобытный феномен современного искусства Якутии, который известен и в России, и во всем мире. Эта резьба отличается от чукотской и архангельской. Первые предметы, изготовленные из кости мамонта, появились в Якутии в XVIII веке и были сугубо утилитарными — шкатулки, гребни. Но уже тогда ученые подметили особый якутский шик — резчики использовали толстую пластину мамонта в отличие от тонкой северорусской. Там мастера тонкими пластинами только покрывали вырезанную из дерева шкатулку, а в Якутии архитектоника шкатулок другая. В XX веке происходит некая трансформация резьбы — мастера обращаются к мифам и фольклору, ключевым символам культуры. Здесь сходство с японскими нэцке, скорее. Конечно, бивни мамонта — материал дорогой, но наша республика обладает самыми большими запасами. Якутия — это как огромный мировой холодильник, хранилище костей древних животных.

Якутия — это как огромный мировой холодильник, хранилище костей древних животных.

Сыграем в тыксаан?

Влада Тимофеева также обратила внимание на представленные костюмы к историческому фильму «Тыгын Дархан», действие которого происходит в конце XVI — начале XVII веков. Реконструкция якутской традиционной одежды сочетает в себе разные по фактуре и цвету материалы — мех, сукно, ровдуга, кожа, жаккардовый шелк. При этом художница Дария Дмитриева украсила их орнаментальными вставками из бисера, металлическими украшениями и подвесками.

Всего к киноленте было изготовлено более 3 тыс. уникальных костюмов, в Казань привезли четыре, зато именно в них щеголяли главные действующие лица. Нужно отметить, что только один наряд включает 14 и более предметов — камзол, налобник с перьями, наручи и поножи, кольчугу и многие другие детали.

Выставка всю неделю будет жить насыщенной жизнью. Пройдут не только экскурсии и лекции, но и мастер-классы — по игре на хомусе, шитью, вышивке якутских орнаментов. Желающих научат и национальным настольным играм — хабылык, хаамыска, тыксаан, тырыынка.

Реконструкция якутской традиционной одежды сочетает в себе разные по фактуре и цвету материалы — мех, сукно, ровдуга, кожа, жаккардовый шелк.

Одни законы гостеприимства

Первый зампредседателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха Александр Жирков впервые приехал в Казань в 1998 году. Уже тогда между двумя республиками было подписано соглашение о сотрудничестве. Однако раритеты культуры и искусства Якутии выставляются в стенах Кремля впервые:

— Казань — древний очаг культуры, здесь находится и старинный университет, и духовная академия. Для наших мастеров большая честь выставляться в вашем городе. Мы — родственные народы, но мы ушли далеко на север, где законсервировали на многие века тюркскую культуру. Мы научились не только тепло одеваться, но и сохранили свои истоки, кочевую традицию из Средней Азии. И в этом бережном отношении своей истории находим свою опору, мы не должны превратиться в людей, родства не помнящих.

Александр Жирков подчеркнул, что неслучайно такой большой делегацией якуты приехали в Казань:

— Нас везде встречают с таким гостеприимством! Но хочу отметить, что и якуты очень любят принимать гостей с не меньшим радушием и теплотой. Поэтому на будущий год, когда мы тоже будем праздновать столетие со дня основания Якутской автономной республики, не менее масштабную делегацию ждем из Казани.

Александр Жирков впервые приехал в Казань в 1998 году.

Татарстан для якутов: КАМАЗ, IT и история

Министр культуры Республики Саха Юрий Куприянов тоже отметил: «Мы у вас в гостях по полной программе». Действительно, театры Якутии показывают в Казани свои спектакли, в кинотеатре «Мир» идет фильм якутского производства, у Дворца Земледельцев организована выставка продажа, на которой можно купить ювелирные изделия, алмазы, пушнину, декоративно-прикладные изделия, посуду — кому что по средствам.

В Национальном музее РТ и галерее «Хазинэ» всю неделю будут открыты выставки с мастер-классами: если постараться, все можно успеть. Кроме того, цирки, национальные библиотеки и архивы двух республик теперь будут работать в плотном сотрудничестве.

— Даже наши языки очень похожи, одна ведь тюркская группа. Я, например, понял, что в любом ресторане без переводчика свободно могу сделать заказ. Но если бы я приехал к вам не сейчас, так поздно, а лет на тысячу пораньше, мы бы вообще говорили на одном языке с вами. В Якутии тоже хорошо знают Татарстан, прежде всего, по КАМАЗам, у нас очень много машин из Татарстана. Это IT-отрасль — наши специалисты часто приезжают к вам. И, конечно, работа историков, которые изучают становление республики, ее государственность. Нам всегда интересно, что происходит в Татарстане. Мы и равняемся на вас, и соревнуемся с вами, и обмениваемся опытом, — заметил Куприянов.

Министр культуры Республики Саха Юрий Куприянов тоже отметил: «Мы у вас в гостях по полной программе».

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова согласна с коллегой — у народов очень много общего: язык, богатая культура и даже обряды.

— И даже столетия наших автономных республик по датам очень близки. Но самое главное — абсолютная синергия в определении приоритетов культурной политики наших регионов: мы несем ответственность за сохранение нашей национальной культуры, а также делаем ее максимально доступной. Я считаю, что мы обязаны учиться у наших коллег в плане поддержки, например, национального следа в искусстве — это и кинематография, и театр, и цирк. Кстати, мы договорились о том, что татарский и якутский цирки будут создавать единый тюркский аттракцион. У нас много тем для сотрудничества, а эти Дни культуры не отчет о проделанной работе, а больше составление планов на будущее.

Пояс с «уховерткой» — мечта модницы

Еще одно сходство, тонко подмеченное Ирадой Аюповой, — ювелирное искусство, в частности, женские украшения. Об одном из них «Реальному времени» рассказала Влада Тимофеева:

— На мне сейчас только часть нагрудно-спинного комплекта илин-кэлин кэбиһэр, который издавна носили якутские женщины. У меня только илин — нагрудная часть комплекта, который отчасти напоминает татарское хаситэ. К гривне (ободу под шеей) крепятся звенящие цепочки, в центре которых, в районе груди (сакрального места, или чакры), размещается полярный круг. Как известно, раньше в одежде не было карманов, поэтому носили еще и серебряный пояс с подвесками, которые тоже имели утилитарное значение — серебряный календарик, щипчики, маленькая сумочка для мелочи, даже «уховертки» были.

К слову, в полной мере якутские украшения и изделия декоративно-прикладного искусства представлены на выставке в Национальном музее «Уус уонна Иис». Она тоже будет проходить только во время Дней Якутии.

Куда кочует арктический человек

Здесь же, в «Хазинэ», можно полюбоваться работами современных художников и мастеров. Так, в первом зале представлены гобелены из конского волоса с авторским плетением и ручным ткачеством Надежды Федуловой, например, «Праздник оленя». Фотокартины Сарааны Ивановой из серии «Уходящая натура», выполненные на картоне в смешанной технике. Здесь встречаются и лица якутских женщин, и большой праздник лета Ысыах.

Второй зал экспозиции — это, прежде всего, картины. Михаил Старостин представлен полотном «По тропе-змейке». Художник известен своим новым взглядом на человека Арктики, кочующего по разным дорогам. Молодой живописец Иннокентий Карякин в прошлом году выставлялся на персональной выставке в столице Якутии, в Казань приехало несколько его полотен, например, «Лунная ночь» — кони в бескрайних снегах. Притягивает внимание шутливое полотно «Избалованный боотур». Толстяка, сидящего на лужочке, заботливо кормит бабулька: видно, как оба довольны жизнью. Однако следует помнить, что боотур — воин-защитник. В древних легендах Олонхо — прародитель, но слово стало нарицательным, и, по сути, это привычный нам «богатырь». Картина показывает, что бывает, если женщина начнет излишне баловать своего защитника, богатыря.

Есть на выставке и цветные литографии, и фигурки из бивня мамонта, из бронзы и дерева. По сути, посетив все мероприятия Дней Якутии в Татарстане и, в частности, эту выставку, можно убедиться, что нет такого вида искусства или народного промысла, который якутам был бы не под силу.

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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
Анна Тарлецкая, фото: Ринат Назметдинов, видео: Камиль Исмаилов
ОбществоКультура Татарстан Аюпова Ирада ХафизяновнаГосударственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан

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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 04:43
    Хорошее дело.

    Якутки какие симпатичные, романтичные и привлекательные.
    Надо будет сходить.
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