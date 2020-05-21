Министр культуры Татарстана рассказала, когда в республике могут возобновить проведение концертов

В Татарстане небольшие концертные площадки для выступлении артистов могут открыться уже в июне, сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Позитивный прогноз, что концерты начнутся в июне. Небольшие площадки заработают при соблюдении всех ограничительных мер», — передает «Татар-информ» ее слова.

Она уточнила, что пока не планируется открывать большие концертные залы на тысячу и более человек.



Ранее председатель Союза театральных деятелей РТ, главный режиссер театра имени Камала Фарид Бикчантаев сообщил, что театры Татарстана могут открыться в середине июля.



Напомним, с понедельника, 18 мая, в Татарстане возобновилась работа музеев и библиотек.

