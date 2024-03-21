Итоги дня: вышка «поволжскому душителю», детали реновации Чеховского рынка, «биодроны» главы МВД Татарстана
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 21 марта:
- Кабинет министров Республики Татарстан постановил внести изменения в Программу дорожных работ на дорогах общего пользования в Республике Татарстан на 2024 год. Так, на строительство платной трассы Алексеевское — Альметьевск, которая является частью дороги Шали — Бавлы, в 2024 году направят 22,4 млрд рублей. Из этой суммы 17,1 млрд рублей поступят из бюджета Татарстана, а 5,3 млрд рублей выделят из федеральной казны.
- Накануне на рассмотрение в Госдуму поступил законопроект, направленный на «повышение престижа врачебной профессии и декриминализации деятельности по оказанию медицинской помощи». Простое с виду разделение понятий на «медицинскую услугу» и «медицинскую помощь» несет в себе большой потенциал для снижения избыточных уголовных разбирательств в отношении врачей. Об этом в разговоре с «Реальным временем» рассказал один из авторов законопроекта, депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.
- Показания в Верховном суде Татарстана дал ученик 9-го класса школы Набережных Челнов. Ранее он признался, что с двумя учениками той же школы год назад поджигал релейный шкаф на железнодорожных путях в Тукаевском районе, а через день в одиночку таким же образом вывел из строя оборудование вышки сотовой связи в коттеджном поселке «Простоквашино».
- Как рассказал «Реальному времени» региональный представитель «Авито Работа» в Татарстане Наиль Хафизов, в республике, в особенности в ее столице Казани, средняя заработная плата сезонных сотрудников (в частности трактористов и работников шиномонтажа) год к году выросла на 9%.
- Как рассказал «Реальному времени» руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин, спрос на загородную недвижимость в Татарстане с февраля 2022 года по февраль 2024-го ослаб на 9%.
- Институт развития городов запустит обучение для студентов.
- В Татарстане одобрили проект строительства первой очереди многофункционального индустриально-логистического парка «Дружба» в Зеленодольском районе РТ. Здесь появится складской комплекс продовольственных и непродовольственных товаров.
- В 2024 году 73 татарстанские семьи, принявшие на воспитание детей, получили единовременную выплату от Социального фонда России. На эти цели региональное отделение ведомства направило более 3,4 миллиона рублей.
- В Казани в сравнении с зимой 2022—2023 года количество вакансий на должность водителя трактора выросло на 30% к прошлому зимнему сезону. За тот же период число вакансий для сотрудников шиномонтажа выросло на 27%. Об этом корреспонденту «Реального времени» рассказал Наиль Хафизов.
- Как стало известно «Реальному времени», в Татарстане уволили директора и главного бухгалтера Казанской кадетской школы-интерната им. Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова. Об этом сообщил замглавы Минобрнауки республики Рамиль Хайруллин.
- Новый глава МВД Татарстана предупредил о появлении биодронов — «беспилотников» на двух ногах.
- Средняя стоимость загородной недвижимости в Татарстане за два года выросла на 33%.
- Казань заняла первое место в топе городов-миллионников по использованию Telegram. Две трети (65%) жителей города пользуются этим мессенджером, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе МТС. Чаще всего заходят в Telegram во время обеда: в интервале с 13 до 14 часов.
- В Казани 25 апреля на некоторых участках дорог будет введено ограничение движения. Это связано с проведением 82-й легкоатлетической эстафеты, посвященной Году семьи. Перекрытие дорог запланировано с 13.00 до 17.00, сообщает мэрия города.
- Государственная дума России рассмотрит проект федерального закона о запрете деятельности коллекторских компаний, в уставном капитале которых размер прямого или косвенного (через третьих лиц) участия иностранного капитала превышает 25%. Проект закона был подготовлен депутатами Госдумы.
- Виновным в серии убийств, разбоев и покушений признал сегодня 40-летнего казанского слесаря Радика Тагирова Верховный суд Татарстана. Приговор о пожизненном сроке тот выслушал спиной к залу, скрывая и лицо, и эмоции, передает с заседания журналист «Реального времени».
- На ремонт семи километров участка дороги на трассе М-7 «Волга» вблизи Набережных Челнов планируют выделить более 208 миллионов рублей, узнало «Реальное время».
- С сегодняшнего дня в мэрии Казани назначили общественные обсуждения для проведения государственной экологической экспертизы и подготовки техдокументации по строительству производственного комплекса для термохимической переработки отходов методом пиролиза. Постановление опубликовано на сайте мэрии Казани.
- На рынке долгосрочной аренды Татарстана количество квартир с февраля 2022-го по февраль 2024-го уменьшилось на 9%, сообщил «Реальному времени» руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.
- В пересадочном тарифе на трамвай стоимость одной поездки подорожает до 38 рублей с неограниченным числом пересадок в одном направлении в течение 60 минут, сообщают соцсети МУП «Метроэлектротранс».
- Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко приступил к обязанностям члена правления банка. Его кандидатуру 20 марта утвердил Банк России. В зону ответственности Еременко будут входить отношения с предприятиями среднего и малого бизнеса, рост клиентской базы и кредитование, а также усиление регионального продвижения, развитие бизнеса и повышение эффективности работы региональной сети ВТБ в России.
- Федеральная антимонопольная служба Республики Татарстан признала нарушения в закупке на ремонт автодорог в Татарстане. «Реальное время» выяснило, что ГКУ «Главтатдортранс» планировало отремонтировать 5 километров дороги по региону.
- У жителей Татарстана становится все больше возможностей сформировать для себя негосударственную пенсию. Можно самостоятельно откладывать средства на специальных пенсионных счетах или делать это с помощью работодателей, принимая участие в корпоративных пенсионных программах. Кроме того, с начала года стартовала новая программа долгосрочных сбережений с господдержкой. Решили разобраться, как она работает и как выбрать НПФ для заключения договора долгосрочных сбережений.
- Как выяснило «Реальное время», новым собственником Чеховского рынка в Казани, готовым вложиться в его масштабную реконструкцию, стала группа компаний «Тектум», на счету которой ряд крупных казанских ЖК и других сооружений. Застройщик подтвердил изданию намерение возродить одно из старейших и излюбленных горожанами мест торговли. Кто еще участвует в проекте и чем сейчас заняты строители, и когда рынок откроют — подробности в материале.
- «Если запустим этот механизм, то разгрузим налоговиков в работе по списанию безнадежной задолженности. Сейчас в республике более 500 тысяч должников, а мы спишем лишь для маленькой части — 16,2 тысячи», — убеждал глава бюджетного комитета Леонид Якунин проголосовать за новый республиканский законопроект о «налоговой амнистии». В нем предлагается ввести упрощенное списание безнадежной недоимки для умерших, а живым — списать «просрочку» в сумме до 500 рублей, ИП и организации могут рассчитывать на обнуление долгов по региональным налогам, которые были отменены до 1 января 2024 года. Против выступил глава «Татэнергосбыта» Рифнур Сулейманов, считающий, что обязательно найдутся «скряги», которые искусственно будут копить долги, чтобы списать через 3 года.
Ключевые события 757-го дня специальной военной операции на Украине:
- Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по центрам принятия решения ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наемников.
- Цели удара достигнуты. Все объекты поражены.
- На Купянском направлении слаженными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике 63-й механизированной, 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
- Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три танка и четыре автомобиля.
- В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две боевые машины РСЗО «Vampire» чешского производства, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-30.
- На Белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ и их уничтожению в приграничных районах Украины.
- Нанесено огневое поражение местам сосредоточения формирований иностранных наемников и 105-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Писаревка, Ямное, Лукашевка и Александровка Сумской области.
- Противник потерял до 30-ти боевиков, три пикапа, а также боевую машину реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства.
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и овладели железнодорожной станцией Алебастровая в Донецкой Народной Республики.
- Нанесено поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой, 46-й и 81-й аэромобильным бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Красное, Новомихайловка и Георгиевка Донецкой Народной Республики.
- ВСУ потеряли до 250-ти военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.
- Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, самоходная артиллерийская установка «Акация», САУ «Гвоздика», а также гаубица Д-20.
- На Авдеевском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Тоненькое Донецкой Народной Республики.
- Нанесено поражение формированиям 47-й, 59-й мотопехотных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское и Бердычи Донецкой Народной Республики.
- В районе населенного пункта Новгородское Донецкой Народной Республики отражена контратака штурмовой группы 24-й механизированной бригады ВСУ.
- Противник потерял более 320-ти военнослужащих, танк, четыре боевыебронированные машины и семь автомобилей.
- В ходе контрбатарейной борьбы поражены:артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы: Д-20 и Д-30, а также орудие М102 производства США.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли огневое поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.
- В районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ.
- Потери противника составили до 120-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
- На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино, Степовое Запорожской области и Ивановка Херсонской области.
- ВСУ потеряли до 50-ти военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицу Д-30.
- Оперативно-тактической авиацией,беспилотными летательными аппаратами,ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: склад хранения БПЛА, цех по производству и ремонту беспилотных летательных аппаратов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 132-х районах.
- Средствами противовоздушной обороны сбиты 163 украинских беспилотных летательных аппарата, а также 20 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и «Vampire» чешского производства.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 16443 беспилотных летательных аппарата, 487 зенитных ракетных комплексов, 15562 танка и другие боевые бронированные машины, 1251 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8480 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20027 единиц специальной военной автомобильной техники.
Нафиса МиннехузинаОбщество
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