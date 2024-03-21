На строительство трассы Алексеевское — Альметьевск в 2024 году выделят 22,4 млрд рублей
Кабинет министров Республики Татарстан постановил внести изменения в Программу дорожных работ на дорогах общего пользования в Республике Татарстан на 2024 год.
Так, на строительство платной трассы Алексеевское — Альметьевск, которая является частью дороги Шали — Бавлы, в 2024 году направят 22,4 млрд рублей. Из этой суммы 17,1 млрд рублей поступят из бюджета Татарстана, а 5,3 млрд рублей выделят из федеральной казны.
Протяженность дороги составит 145 км. Максимальная скорость на трассе достигнет 120 км/ч.
Новую редакцию Программы утвердил премьер-министр Республики Татарстан А.В. Песошин. Окончательная дата приема экспертных заключений — 22 марта.
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