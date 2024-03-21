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ФАС заблокировала тендер на ремонт дорог в Татарстане за 241 млн рублей

15:48, 21.03.2024

Федеральная антимонопольная служба Республики Татарстан признала нарушения в закупке на ремонт автодорог в Татарстане. «Реальное время» выяснило, что ГКУ «Главтатдортранс» планировало отремонтировать 5 километров дороги по региону.

Комиссия Татарстанского УФАС России рассмотрела жалобу на действия заказчика при проведении закупки на ремонт автодорог общего пользования Республики Татарстан. По результатам проверки выявлены нарушения в описании объекта закупки и проектной документации. Было установлено, что заказчик не установил требования к объему работ, подлежащих выполнению в рамках заключаемого контракта.

В действиях заказчика — ГКУ «Главтатдортранс» — было признано нарушение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Заказчику и оператору электронной площадки выдано предписание об устранении нарушений. Материалы дела переданы для рассмотрения вопроса о необходимости возбуждения административного производства.

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Нафиса Миннехузина
БизнесТранспорт Татарстан
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