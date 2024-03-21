В Казани 25 апреля перекроют несколько участков дорог из-за легкоатлетической эстафеты
В Казани 25 апреля на некоторых участках дорог будет введено ограничение движения. Это связано с проведением 82-й легкоатлетической эстафеты, посвященной Году семьи. Перекрытие дорог запланировано с 13.00 до 17.00, сообщает мэрия города.
Перекроют следующие участки дорог:
- ул. Кремлевская (по направлению от ул. Профессора Нужина до пл. Первого Мая, приостановление двух направлений движения);
- пр. Шейнкмана (на территории Казанского кремля, приостановление двух направлений движения);
- ул. Лобачевского (по направлению от ул. Дзержинского до ул. Кремлевской, приостановление двух направлений движения);
- ул. Астрономическая (по направлению от ул. Профсоюзной до ул. Кремлевской, приостановление двух направлений движения);
- ул. К. Наджми (по направлению от ул. Дзержинского до ул. Кремлевской, приостановление двух направлений движения; по направлению от пересечения ул. Рахматуллина и ул. К. Наджми до ул. Кремлевской, приостановление двух направлений движения);
- ул. М. Джалиля (по направлению от ул. Профсоюзной до ул. Дзержинского, приостановление двух направлений движения);
- ул. Чернышевского (по направлению от ул. Профсоюзной до ул. Дзержинского, приостановление двух направлений движения).
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