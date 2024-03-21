Казань стала первой в рейтинге городов-миллионников по использованию Telegram

Фото: Максим Платонов

Казань заняла первое место в топе городов-миллионников по использованию Telegram. Две трети (65%) жителей города пользуются этим мессенджером, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе МТС. Чаще всего заходят в Telegram во время обеда: в интервале с 13 до 14 часов.

На втором месте среди городов расположились Краснодар и Екатеринбург — они набрали 64% пользователей. Топ-3 рейтинга замкнула Уфа, набрав 62% абонентов.

В целом по Татарстану доля меньше — 58%. По этому показателю республика расположилась на одном месте с Дагестаном, Адыгеей и Калининградской областью. В лидерах рейтинга Магаданская область (70%), Саха (Якутия) (67%) и Санкт-Петербург как город федерального значения (65%).



Авторы исследования подчеркивают, что ежемесячное количество пользователей Telegram по стране в конце четвертого квартала 2023 года превысило 85 млн человек. Это на 10% выше аналогичного периода в 2022 году. Больше 70% россиян используют мессенджер активно: в четвертом квартале 2023 года 63% абонентов заходили на платформу больше 25 раз в месяц.

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Олег Исаков