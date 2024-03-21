Старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко вошел в состав правления банка

Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко приступил к обязанностям члена правления банка. Его кандидатуру 20 марта утвердил Банк России. В зону ответственности Еременко будут входить отношения с предприятиями среднего и малого бизнеса, рост клиентской базы и кредитование, а также усиление регионального продвижения, развитие бизнеса и повышение эффективности работы региональной сети ВТБ в России.

В статусе члена правления Руслан Еременко будет отвечать за развитие ключевых направлений среднего и малого бизнеса под руководством Дениса Бортникова. В ближайшие три года банк планирует в 1,5 раза увеличить клиентскую базу и существенно нарастить объем финансирования малого и среднего бизнеса.

— Руслан Еременко давно работает в ВТБ и обладает отличными профессиональными компетенциями, которые пригодятся для эффективного расширения нашего бизнеса в регионах и дальнейшей поддержки предпринимательства, — прокомментировал президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.

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