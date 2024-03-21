Новый глава МВД Татарстана предупредил о появлении биодронов — «беспилотников» на двух ногах

Роль СМИ и общества в борьбе с отдельными проявлениями преступности обсудил генерал-майор Дамир Сатретдинов на встрече с членами Общественного совета при МВД Татарстана.



Новый глава республиканского МВД отметил — министерство «контролирует обстановку в республике», но в ряде вопросов «нуждается и в помощи гражданского общества». Речь о мошенниках и курьерах преступных кол-центров. 159 задержанных за данные действия в Татарстане — люди от 16 до 23 лет. «Все они были прекрасно осведомлены, что указание — откуда забрать деньги и куда привезти — получают от лиц, находящихся на Украине», — подчеркнул министр.

Сатретдинов рассказал, что уже в январе 2024-го в республике появилась группа из четырех учащихся Аксубаевского техникума универсальных технологий — «собирали деньги у доверчивых стариков в Заинском, Чистопольском, Мамадышском и Азнакаевском районах». Общий ущерб потерпевших за три месяца составил более 3 млн рублей.

скрин realnoevremya.ru с сайта МВД по РТ. скрин realnoevremya.ru с сайта МВД по РТ

Глава ведомства дал понять — полиции нужна помощь общества и для пресечения таких проявлений терроризма, как попытки поджогов военкоматов и диверсии на железных дорогах.



«Даже появился термин, и, к сожалению, он набирает обороты — «биодроны». Когда «беспилотников» — так называемых беспилотников на двух ногах — ведут операторы с территории вражеского государства. И эти попытки во время выборов президента нашей страны видели мы все», — констатировал он.

Далее Дамир Сатретдинов поделился мнением, что «вредоносную программу проще всего вложить туда, где пусто, где ничего нет». И предложил собравшимся определить совместную линию просветительской, профилактической и воспитательной работы с населением. Сказал — будет рад любым предложениям.

Часть встречи генерал-майора полиции с Общественным советом зафиксировала пресс-служба МВД Татарстана. Председатель Совета Ирина Терентьева отчиталась перед новым министром об итогах работы за прошлый год, в частности отметила участие в 128 пропагандистских, профилактических и благотворительных акциях.

В финале встречи собравшиеся приветствовали пополнение в составе Общественного совета в лице иеромонаха Кирилла — настоятеля казанского храма в честь преподобного Серафима Саровского, в миру — Кирилла Корытко.