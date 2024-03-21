В Татарстане спрос на долгосрочную аренду квартир втрое превосходит предложение

На рынке долгосрочной аренды Татарстана количество квартир с февраля 2022-го по февраль 2024-го уменьшилось на 9%, сообщил «Реальному времени» руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

— В первую очередь это связано с увеличением интереса к такому формату жилья — за тот же период активность арендаторов усилилась на 30%, — подчеркнул он.

Таким образом, на сегодня на платформе размещено 8,85 тыс. предложений.

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