Спрос на загородную недвижимость в Татарстане за два года сократился на 9%

Как рассказал «Реальному времени» руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин, спрос на загородную недвижимость в Татарстане с февраля 2022 года по февраль 2024-го ослаб на 9%.

— Спрос за указанный период также ослаб на 9%, — прокомментировал Еремкин.

Ранее «Реальное время» выяснило, что объем предложений по объектам загородной недвижимости в Татарстане за два года сократился на 11%.

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