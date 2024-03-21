Участок трассы М-7 «Волга» в Татарстане отремонтируют за 208 миллионов рублей

Фото: Максим Платонов

На ремонт семи километров участка дороги на трассе М-7 «Волга» вблизи Набережных Челнов планируют выделить более 208 миллионов рублей, узнало «Реальное время».

В планах «Волго-Вятского федерального дорожного агентства» — заменить износившееся дорожное полотно на участке с 1053-го по 1060-й километр.

Для обновления дорожного полотна определили срок чуть более года — начать ремонт трассы планируют 4 июня 2024 года. Датой окончания выполнения ремонтных работ обозначили 31 августа 2025 года.

В прошлом году на ремонт соседнего участка трассы М-7 с 1047-го по 1053-й километр выделяли 243 миллиона рублей.



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Олег Исаков