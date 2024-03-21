В Татарстане кратно выросла потребность в водителях трактора и сотрудниках шиномонтажа

Как рассказал «Реальному времени» региональный представитель «Авито Работа» в Татарстане Наиль Хафизов, в республике на треть выросла потребность в водителях трактора. И более чем на четверть — в сотрудниках шиномонтажа.

— В Казани в сравнении с зимой 2022—2023 года количество вакансий на должность водителя трактора выросло на 30% к прошлому зимнему сезону. За тот же период число вакансий для сотрудников шиномонтажа выросло на 27%, — сказал Хафизов.

Ранее «Реальное время» выяснило, что средняя заработная плата сезонных сотрудников (год к году выросла на 9%.



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