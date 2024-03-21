В России могут запретить деятельность коллекторских компаний с иностранным участием

Государственная дума России рассмотрит проект федерального закона о запрете деятельности коллекторских компаний, в уставном капитале которых размер прямого или косвенного (через третьих лиц) участия иностранного капитала превышает 25%. Проект закона был подготовлен депутатами Госдумы.

В пояснительной записке говорится, что закон разработан в целях предотвращения получения прибыли коллекторскими компаниями с иностранным участием и защиты интересов страны. Запрет на деятельность компаний, которые имеют в числе своих учредителей (участников) иностранных инвесторов, предлагается ввести для предотвращения утечки личных данных граждан за границу. Доходы этих компаний в том числе могут направляться на действия против Российской Федерации.

— Деятельность по возврату просроченной задолженности предполагает также получение личных данных граждан, что негативно влияет на защиту людей от недобросовестных интересов иностранных государств в случае получения таких сведений иностранными компаниями, — указано в пояснительной записке законопроекта.

Реализация закона не потребует дополнительных расходов федерального бюджета. Принятие закона не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных актов федерального законодательства.



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Артем Гафаров