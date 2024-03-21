В Казани с апреля повысится стоимость пересадочного тарифа на трамвай

В пересадочном тарифе на трамвай стоимость одной поездки подорожает до 38 рублей с неограниченным числом пересадок в одном направлении в течение 60 минут, сообщают соцсети МУП «Метроэлектротранс».

Тариф будет действовать в двух вариантах: с фиксированным ресурсом в 10 поездок за 380 рублей или с произвольным ресурсом.

Для пользования тарифом необходимо заранее его выбрать при пополнении транспортной карты.

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