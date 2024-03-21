В Татарстане зарплаты сезонных вакансий за год увеличились на 9%

Как рассказал «Реальному времени» региональный представитель «Авито Работа» в Татарстане Наиль Хафизов, в республике, в особенности в ее столице Казани, средняя заработная плата сезонных сотрудников (в частности трактористов и работников шиномонтажа) год к году выросла на 9%.

— Если зимой 2022—2023 года казанские работодатели были готовы платить в среднем по 60,7 тыс. рублей в месяц, то зимой 2023—2024 года — по 66,1 тыс. рублей, — отметил Хафизов.

Он добавил, что спрос на позиции остался на том же уровне, что и зимой 2022—2023 года.

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