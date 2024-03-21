В Казани уволили директора и главбуха кадетской школы-интерната имени Кузнецова

Фото: Динар Фатыхов

Как стало известно «Реальному времени», в Татарстане уволили директора и главного бухгалтера Казанской кадетской школы-интерната им. Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова. Об этом сообщил замглавы Минобрнауки республики Рамиль Хайруллин.

По его словам, увольнение связано с выявленными Счетной палатой Татарстана нарушениями при использовании оборудования и закупках. По информации на сайте электронного образования Татарстана, после смены руководства кадетскую школу возглавляет Андрей Кратков.

Сейчас в школе обучается 391 воспитанник, работает 47 педагогов. Счетная палата провела проверки во всех республиканских кадетских школах и выявила ряд других нарушений. Аналогичная проверка 15 школ проходила и в 2017 году.

Тогда, например, в Казанской кадетской школе выявили недостаток обмундирования, педагогических кадров. В частности, одному педагогу, как показала проверка, дали 1,11 ставки учителя, одну ставку преподавателя-организатора ОБЖ, четверть ставки преподавателя специальных дисциплин.

Там же выявили нарушения по метражу жилой площади в комнатах обучающихся: в 42 «квадратах» ютились 14 человек, то есть на каждого приходилось 3 квадратных метра жилплощади — на один меньше положенного по закону.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Артем Гафаров, Луиза Игнатьева