В Татарстане в 2024 году соцвыплату получили 73 приемные семьи

В 2024 году 73 татарстанские семьи, принявшие на воспитание детей, получили единовременную выплату от Социального фонда России. На эти цели региональное отделение ведомства направило более 3,4 миллиона рублей.

Разовая мера поддержки действует для усыновителей, опекунов, попечителей или приемных родителей-граждан России и постоянно проживающих на территории страны. Размер выплаты в Татарстане составляет 24,6 тыс. рублей. Если семья приняла на воспитание нескольких детей, пособие положено на каждого из них.

Размер единовременного пособия для семей, усыновивших детей с инвалидностью, детей старше семи лет или братьев и сестер, составляет почти 188 тыс. рублей на каждого ребенка.



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