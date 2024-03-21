Налоговая «чистка» на 20 миллионов: Татарстан хочет «простить» недоимку 16 тысяч жителей республики

Фото: Динар Фатыхов

«Если запустим этот механизм, то разгрузим налоговиков в работе по списанию безнадежной задолженности. Сейчас в республике более 500 тысяч должников, а мы спишем лишь для маленькой части — 16,2 тысячи», — убеждал глава бюджетного комитета Леонид Якунин проголосовать за новый республиканский законопроект о «налоговой амнистии». В нем предлагается ввести упрощенное списание безнадежной недоимки для умерших, а живым — списать «просрочку» в сумме до 500 рублей, ИП и организации могут рассчитывать на обнуление долгов по региональным налогам, которые были отменены до 1 января 2024 года. Против выступил глава «Татэнергосбыта» Рифнур Сулейманов, считающий, что обязательно найдутся «скряги», которые искусственно будут копить долги, чтобы списать через 3 года.

Аттракцион невиданной щедрости: налоговики просят списать долги

Сегодня на утреннем заседании бюджетного комитета Госсовета РТ происходило что-то невероятное. Налоговики вместе с татарстанским Минфином уговаривали парламентариев разрешить им самостоятельно списывать просроченные долги татарстанцев по транспортному, имущественному налогам и другим платежам, накопившиеся с 2018 года.

Глава бюджетного комитета Леонид Якунин вынес на обсуждение законопроект «Об установлении дополнительных оснований признания безнадежной к взысканию задолженности в части сумм региональных налогов», который вызвал немало горячих споров. Ведь до сих пор УФНС по РТ проявляло небывалую дотошность к должникам, предъявляя к погашению сумму с точностью до копейки, из-за чего людей иногда задерживали при вылете в зарубежные страны.

И вдруг налоговые органы сами просят списать «чохом» всю безнадежную задолженность в несколько десятков миллионов без прохождения обязательных судебных процедур. Откуда такая щедрость?

Представлял законопроект глава бюджетного комитета Леонид Якунин. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Обнулят долги умершим, физлицам до 500 рублей и ИП

Представляя законопроект, глава бюджетного комитета Леонид Якунин пояснил, что безнадежными к взысканию признаются недоимка, задолженность по пеням и штрафам, чье взыскание оказалось невозможным. Эта норма заложена в статье 59 Налогового кодекса РФ, которая отводит три года на принудительное взыскание долгов.

При этом регионы вправе сами вводить дополнительные основания для признания безнадежными долгов, но только по региональным налогам. В законопроекте определены три категории должников, которым обязательства «обнулят» автоматически. Во-первых, это умершие или объявленные умершими граждане, чье наследство отказались принять близкие или в наследство не вступили в течение одного года со дня открытия. Во-вторых, подлежит списанию долг, числящийся за организациями или индивидуальными предпринимателями по отмененным до 1 января 2024 года региональным налогам. В-третьих, обнуляется недоимка физлиц по транспортному и имущественному налогам, но в сумме не больше 500 рублей.

По данным УФНС по РТ, под татарстанскую «налоговую амнистию» подпадают 16,2 тысячи должников. Их долг составляет порядка 20 млн рублей. Одним словом, пустяк, но приятно. До этого только два региона приняли подобные акты, уточнил Якунин.

Овчинка выделки не стоит

Необходимость автоматического списания долга представительница УФНС по РТ объяснила тем, что государственные расходы превысят вероятный доход. По ее расчетам, для взыскания каждых 500 рублей потребуются траты в 592 рубля (это подача искового заявления, участие в суде, получение судебного приказа). Причем эти расходы государство не может переложить на должника. В общей сложности придется израсходовать 9 млн рублей, не считая работу судов. «Мы тратим 9 млн рублей при вероятности взыскания 1,4 млн рублей», — отметила она. И добавила, что в республике «много физических лиц, у которых есть одно-единственное жилье», а по закону об исполнительном производстве судебные приставы не могут обратить к взысканию имущество.

Взыскание каждых 500 рублей потребует трат в 592 рубля, причем эти расходы государство не может переложить на должника. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Грязные» базы налоговиков

Большая часть задолженности граждан образовалась по транспортному налогу. По словам Леонида Якунина, причина беспорядка в том, что к моменту его введения в 2004 году в стране не было единой базы владельцев транспортных средств, а каждый регион начислял платежи исходя из собственной базы. Но стоило владельцу продать автомобиль в другой регион, долги все равно оставались у бывшего собственника. «Раньше продавали транспорт по доверенности. Покупатель переезжал в другой регион, но налог начислялся у нас, а там оплачивался», — пояснил Якунин. В подтверждение этой неразберихи он привел цифры. По его словам, с момента введения транспортного налога в бюджет РТ было начислено 51,3 млрд рублей, а поступило 49,1 млрд рублей. А задолженность в 2,34 млрд рублей продолжает «висеть» на счетах. «Это говорит о том, что до сих пор у налоговой службы база владельцев остается «грязная». Он поручил налоговым службам разобраться.

Большая часть задолженности граждан образовалась по транспортному налогу. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Грязная база» остается и по имущественным налогам. К примеру, нет единой базы по маломерным судам и самоходным транспортным средствам. «Если кто-то где-то продал и купил в другом районе моторную лодку, снова получается накладка», — указал Леонид Якунин, который сам оказался «жертвой» неразберихи: «Скажу о себе. В двух местах плачу за несуществующую моторную лодку, которую уже давно продал и оформил через ГИМС, а оказывается, все еще должен из-за «разрозненной базы», — посетовал он. Его коллега добавил, что мнимые долги надо исключить, так как из-за этого люди не могут получать субсидии и меры социальной поддержки.

Минфин РТ также настроен на автоматическое списание. «Эта сумма безнадежна к взысканию. Действительно, слишком затратно расходовать 592 рубля на каждое взыскание в сумме 500 рублей. Экономической целесообразности не вижу», — поддержала замминистра финансов РТ Алла Анфимова.

Несправедливо: кто-то должен платить, а кому-то списывают

Действительно, овчинка выделки не стоит. Но не все депутаты так легко согласились с доводами финансистов. Так, глава «Татэнергосбыта» Рифнур Сулейманов, сам в прошлом замминистра финансов РТ, опасается, что будет создан негативный прецедент, люди не захотят платить по счетам, зная, что им могут простить. «Вот одна бабушка мне сказала: я плачу [за счет] 400 рублей, а в соседней квартире вы списываете долги через 3 года. Как бы ни получилось, что потом долг до 1 тысячи рублей платить не будут. Доведут до этого [3 лет] — и все, никто не взыщет», — посетовал он.

Глава «Татэнергосбыта» Рифнур Сулейманов опасается, что будет создан негативный прецедент. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сомневался и депутат от КПРФ Фадбир Сафин. «Категории прописаны не конкретно. Что за физические лица?» — указывал он на размытость формулировок. «Если запустим этот механизм, то разгрузим налоговиков в работе по списанию безнадежной задолженности. Сейчас в республике более 500 тысяч должников, а мы спишем лишь для маленькой части — 16,2 тысячи», — убеждал глава бюджетного комитета Леонид Якунин . В итоге за проголосовало большинство, двое воздержались. «Боюсь, что создадут возможность, чтобы люди не платили», — пояснил свою позицию Рифнур Сулейманов на выходе из комитета. Но Якунин был непреклонен, считая, что с введением Единого налогового счета мнимые долги создают путаницу и базу нужно подчистить.

