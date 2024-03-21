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Институт развития городов запустит обучение для студентов

10:00, 21.03.2024

Накануне главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина анонсировала Курс молодого архитектора.

— Мы разрабатываем Курс молодого архитектора. Он будет длиться 2—3 месяца. Это своеобразный вступительный тур. Мы уже разработали методички по работе с конкретными территориями, — рассказала Тухватуллина.

Она отметила, что в курсе будет несколько блоков. Курс будет доступен всем желающим.

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Аделия Сафина
Татарстан
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