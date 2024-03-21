Средняя стоимость загородной недвижимости в Татарстане за два года выросла на 33%

По данным «Авито Недвижимости», в Татарстане средняя стоимость загородной недвижимости выросла на 33%.

— Хотя спрос на загородную недвижимость в Татарстане за два года ослаб на 9%, средняя стоимость загородной недвижимости выросла на 33%, — рассказал «Реальному времени» руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

Так, за период с февраля 2023-го по февраль 2024-го средняя стоимость загородной недвижимости в Татарстане возросла с 4,2 млн рублей до 5,6 млн рублей.

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