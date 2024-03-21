В Татарстане на территории «Тура 2.0» построят многофункциональный индустриально-логистический парк
В Татарстане одобрили проект строительства первой очереди многофункционального индустриально-логистического парка «Дружба» в Зеленодольском районе РТ. Здесь появится складской комплекс продовольственных и непродовольственных товаров
Объект расположится на территории нового парка «Тура 2.0». В него войдет логопарк, зоны «Лайт индастриал» и малых предприятий. Появление логокомплекса создаст в районе несколько тысяч высококвалифицированных рабочих мест.
В рамках первой очереди запланировано строительство складского комплекса продовольственных и непродовольственных товаров. Застройщиком объекта выступает «Индустриально-логистический парк «Поток».
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