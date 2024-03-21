Новые возможности: как накопить с помощью программы долгосрочных сбережений

Фото: Динар Фатыхов

У жителей Татарстана становится все больше возможностей сформировать для себя негосударственную пенсию. Можно самостоятельно откладывать средства на специальных пенсионных счетах или делать это с помощью работодателей, принимая участие в корпоративных пенсионных программах. Кроме того, с начала года стартовала новая программа долгосрочных сбережений с господдержкой. Решили разобраться, как она работает и как выбрать НПФ для заключения договора долгосрочных сбережений.

Итак, вы решили, что не хотите после завершения активной трудовой карьеры жить только на выплачиваемую государством страховую пенсию. Значит, нужно создавать для себя дополнительный финансовый запас. Выбор финансовых продуктов и организаций, с помощью которых можно это сделать, обширный. Остановимся на негосударственных пенсионных фондах (НПФ), потому что накопления на пенсию — это долгосрочные вложения на годы вперед, а на таких специализируются именно участники пенсионного рынка.

Негосударственные пенсионные фонды на финансовом рынке России работают с 90-х годов прошлого века, то есть уже около трех десятилетий. Позади периоды быстрого роста, а затем консолидации рынка, совершенствования законодательного поля и выстраивания цивилизованных отношений с клиентами. Сейчас на пенсионном рынке России работают 37 НПФ, деятельность которых строго контролируется Банком России, а накопления в них застрахованы государственным Агентством по страхованию вкладов на 2,8 млн рублей. Так что создавать для себя финансовый запас на будущее в НПФ безопасно, а при грамотном подходе к выбору фонда может оказаться еще и выгодно.

Специфика деятельности НПФ — работа с долгосрочными накоплениями. Они умеют надежно управлять «длинными» деньгами: фонды применяют инвестстратегии, которые не позволят вашим средствам уйти в минус, в отличие от самостоятельного инвестирования, в котором можно как быстро и много заработать, так и все потерять.

Еще один плюс в пользу формирования накоплений в НПФ — это программа долгосрочных сбережений (ПДС), стартовавшая в 2024 году и предусматривающая уникальные для финансового рынка преференции, среди них:

софинансирование взносов участника программы до 36 тыс. рублей в год в зависимости от уровня его доходов и суммы личных взносов;

повышенный налоговый вычет до 52 тыс. рублей в год при максимальной сумме взносов 400 тыс. рублей;

возможность самостоятельно определять размер и периодичность взносов, а также гибкие условия получения накоплений: после завершения действия договора (единовременной выплатой или регулярными в течение определенного количества лет), в случае особых жизненных ситуаций или же при достижении пенсионных оснований (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин);

возможность перевести в ПДС пенсионные накопления в системе обязательного пенсионного страхования. Интересная новация, которая позволит гражданам задействовать ту самую «замороженную» с 2014 года накопительную пенсию и увеличить тем самым свои личные сбережения.

Как правильно выбрать фонд?

Если у вас есть «замороженная» накопительная пенсия и вы хотели бы перевести ее в долгосрочные сбережения, то для начала уточните, какой фонд сейчас ей управляет. Это, к слову, можно сделать на портале «Госуслуги», заказав выписку со своего счета совершенно бесплатно. Одна из сотрудниц нашей редакции так и сделала, и выяснилось, что ее накоплениями управляет НПФ «Эволюция» — правопреемник фонда «Согласие», в который коллега лично переводила средства в 2019 году.

Так вот, уточнив какая организация управляет вашими накоплениями, предлагаем изучить вопрос глубже — собрать дополнительную информацию по вашему фонду (если он надежный и показывает хорошую доходность, то переводить накопительную пенсию в другую организацию смысла нет). Отметим, что сегодня операторами программы долгосрочных сбережений могут быть только НПФ, у других финансовых компаний такого права нет.

НПФ «Эволюция», например, предоставляет возможность оформить договор как в офисе фонда, так и на официальном сайте.

Критерии надежности

Начните с проверки лицензии НПФ: основная часть работающих на рынке НПФ имеет право управлять пенсионными накоплениями в сфере обязательного пенсионного страхования и предлагать услуги по формированию добровольных пенсий (индивидуальные пенсионные планы и корпоративные пенсионные программы) в сфере негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), но есть и исключения. Какими видами деятельности может заниматься приглянувшийся вам фонд, станет понятно из его лицензии, которую НПФ обычно размещает на своих сайтах.

основная часть работающих на рынке НПФ имеет право управлять пенсионными накоплениями в сфере обязательного пенсионного страхования и предлагать услуги по формированию добровольных пенсий (индивидуальные пенсионные планы и корпоративные пенсионные программы) в сфере негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), но есть и исключения. Какими видами деятельности может заниматься приглянувшийся вам фонд, станет понятно из его лицензии, которую НПФ обычно размещает на своих сайтах. Изучите, сколько лет НПФ работает на рынке. Этот показатель говорит об устойчивом положении организации — опыт, профессионализм, устоявшаяся команда — это важные составляющие того, что НПФ будет и в дальнейшем успешно работать.

НПФ «Эволюция» успешно работает на пенсионном рынке России более 22 лет. В 2018—2020 годах, когда рынок переживал активную консолидацию, в фонд вошли НПФ «Нефтегарант-НПО» и фонды «Согласие-ОПС», «Согласие», «Образование» и «Социальное развитие».

Посмотрите, как оценивают деятельность НПФ рейтинговые агентства — это важный показатель в работе не только банков, но и негосударственных пенсионных фондов.

Национальное рейтинговое агентство подтвердило максимальную степень надежности и качества услуг фонда «Эволюция» на уровне AAA|ru.pf|, а рейтинговое агентство «Эксперт РА» оценило финансовую надежность на высоком уровне ruAАА.

Сколько фонд заработал и сколько выплатил

Уровень доходности — это, пожалуй, самый волнующий показатель работы НПФ. Каждый человек, особенно если он формирует для себя добровольные накопления, хочет, чтобы его капиталы за годы действия договора не только не обесценила инфляция, но, напротив, они стабильно прирастали.

Действующие регламенты Банка России не позволяют участникам пенсионного рынка инвестировать деньги своих клиентов в высокорисковые ценные бумаги. Но даже при ограниченных возможностях в инвестировании доходность участников пенсионного рынка может быть вполне высокой. Этот показатель в сравнении можно найти на сайте Банка России. Обратите внимание, что оценивать доходность лучше на промежутке нескольких лет, например, 5—7 лет, поскольку инвестиционные стратегии НПФ ориентированы на получение выгоды именно на длинном временном горизонте. У того же у НПФ «Эволюция» накопленная доходность на счета в ОПС с 2016 по 2023 годы составила 66,4%, по НПО — 69,2%, тогда как накопленная инфляция оказалась 58,7%.



Источник: сайт фонда

Из других показателей деятельности НПФ обратите внимание на показатель активов под управлением, а еще на сумму выплат. Детальную информацию о том, как фонды исполняют свои обязательства перед клиентами, можно найти на их сайтах.

У НПФ «Эволюция» активы под управлением превышают 366 млрд рублей — фонд входит в топ-10 НПФ по этому показателю. За 2023 год фонд перечислил клиентам в виде пенсий более 10,5 млрд рублей, что на 17% больше, чем в 2022 году. Из них 7,4 млрд рублей — это регулярные выплаты негосударственных пенсий, которые в фонде получают 93,9 тыс. человек.



Вывод

Если уже сейчас вдумчиво подойти к выбору НПФ, правильно рассчитать свои финансовые возможности, исходя из уровня доходов, и регулярно пополнять копилку в НПФ, то к моменту завершения карьеры у вас есть все шансы сформировать солидный финансовый задел.



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